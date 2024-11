'Star Wars' có phần mới

Ba phần phim mới của thương hiệu "Star Wars" hiện trong quá trình sản xuất, dự kiến ra mắt năm 2026 và 2027.

Theo Variety hôm 7/11, hãng Lucasfilm của Walt Disney Studios phát triển loạt phim, do Simon Kinberg - nổi tiếng với series X-Men - viết kịch bản và sản xuất. Hiện nội dung phim chưa được tiết lộ. Công ty Disney lên lịch phát hành The Mandalorian & Grogu của đạo diễn Jon Favreau vào ngày 22/5/2026, hai bộ phim Star Wars khác dự kiến ra mắt vào ngày 18/12/2026 và 17/12/2027.

Star Wars: The Rise of Skywalker Trailer Trailer "Star Wars: Rise of Skywalker" năm 2019. Video: Walt Disney Studios

Simon Kinberg từng đảm nhận vị trí biên kịch và sản xuất cho nhiều bộ phim X-Men của hãng 20th Century Fox như First Class (2011), Deadpool (2016) và Logan (2017). Ông ra mắt vai trò đạo diễn với phần ngoại truyện Dark Phoenix (2019). Kinberg cộng tác Lucasfilm trong loạt phim hoạt hình Star Wars: Rebels, cố vấn cho đạo diễn J.J. Abrams trong Star Wars: The Force Awakens (2015). Ngoài ra, ông tham gia sản xuất bộ phim Star Trek của hãng Paramount, do đạo diễn Toby Haynes thực hiện.

Ngoài ba tác phẩm sắp ra mắt, hãng sẽ phát hành Skeleton Crew - do Jude Law đóng chính. Hiện Lucasfilm phát triển nhiều dự án của đạo diễn James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy, Taika Waititi và Donald Glover. Các chương trình truyền hình gồm The Acolyte, Obi-Wan Kenobi và Andor cũng đang được sản xuất.

Một số nhân vật trong series "Star Wars". Ảnh: 20th Century Fox

Thương hiệu Star Wars do George Lucas sáng tạo, bắt đầu với bộ phim cùng tên ra mắt năm 1977, nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng trên toàn cầu. Loạt phim kể về những cuộc phiêu lưu của các nhân vật tại thiên hà xa xôi, nơi mà "Thần Lực" - một năng lượng bí ẩn - chi phối mọi sự vật.

Các phần phim thành công về mặt chất lượng lẫn thương mại, đoạt nhiều giải Oscar. Theo Numbers, tổng doanh thu phòng vé lên đến hơn 10 tỷ USD. Dù là thương hiệu kinh điển của Hollywood, loạt phim đối mặt nhiều khó khăn những năm gần đây vì câu chuyện đi vào lối mòn, không thiết lập được cộng đồng fan lớn ở châu Á như Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Quế Chi (theo Variety)