Star Galaxy - điểm tổ chức sự kiện, tiệc cưới tại Hà Nội

Star Galaxy được nhiều đôi chọn cho ngày trọng đại nhờ không gian rộng rãi, sang trọng, có thể linh hoạt bày trí, sức chứa đến 430 khách.

Star Galaxy là một trong những trung tâm sự kiện và tiệc cưới lớn tại Hà Nội. Nơi đây nổi tiếng với sảnh chờ đón khách rộng rãi, trần cao tại tầng hai. Không gian trần cao và thoáng đãng, giúp cô dâu và chú rể thoải mái trang trí, thiết kế theo sở thích. Kiến trúc được thiết kế trang nhã với ánh sáng vàng ấm và hoa tươi, tạo cảm giác gần gũi, phù hợp đa dạng phong cách tiệc cưới.

Sảnh đón khách rộng rãi, thoáng đãng với trần cao với màu sắc trang nhã. Ảnh: Star Galaxy

Trung tâm nằm tại vị trí thuận tiện ngay trung tâm Hà Nội, giúp khách mời dễ tìm kiếm và di chuyển từ nhiều quận nội đô. Khu vực đỗ xe rộng rãi ngay trước sảnh thuận lợi cho khách mời lớn tuổi, gia đình có trẻ nhỏ hoặc khi tổ chức tiệc vào giờ cao điểm.

Ba sảnh tiệc cưới hiện đại với sức chứa khác nhau, phục vụ đa dạng quy mô sự kiện. Cụ thể, sảnh tầng 1 phù hợp tiệc quy mô nhỏ 100-200 khách. Sảnh tầng 3 và 4 đáp ứng tốt các tiệc 300-430 khách. Đi kèm còn có hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn LED hiện đại, giúp các đôi thoải mái sáng tạo nghi thức cưới như lễ thành hôn, cắt bánh, nâng ly rượu vang...

Không gian sảnh tiệc cưới có sức chứa lên đến 430 khách. Ảnh: Star Galaxy

Ẩm thực tại Star Galaxy có đến hơn 300 món ăn Á - Âu, đa dạng lựa chọn truyền thống lẫn kiểu mới cho khách đặt. Tất cả được chuẩn bị bởi đội ngũ bếp giàu kinh nghiệm với nguồn nguyên liệu tươi ngon, đạt chuẩn.

Dịch vụ cưới tại Star Galaxy cũng được đánh giá cao nhờ hệ thống trọn gói tiêu chuẩn, giúp cô dâu - chú rể đỡ phải lo lắng hàng chục đầu việc. Các gói dịch vụ linh hoạt theo ngân sách giúp các đôi dễ lựa chọn phương án phù hợp. Các hạng mục như âm thanh - ánh sáng, kịch bản lễ, MC, điều phối, lễ tân... đều được tối ưu để đồng bộ và tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

Bàn ghế và thiết kế trần trong các sảnh với sắc trắng chủ đạo, hợp nhiều chủ đề tiệc. Ảnh: Star Galaxy

"Sự đồng hành tận tâm của đội ngũ chăm sóc viên là yếu tố giúp làm nên bản sắc riêng của dịch vụ tại Star Galaxy, giúp các đôi có buổi tiệc cưới đáng nhớ ngay giữa lòng thủ đô", đại diện trung tâm chia sẻ.

Đan Minh