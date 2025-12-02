Staples Vegetables hợp tác Solum Partners nâng cao chuỗi lạnh

AnhStaples Vegetables hợp tác Solum Partners để củng cố các nỗ lực về logistics lạnh và năng lượng tái tạo trong toàn bộ hoạt động sản xuất.

Staples Vegetables, nhà cung cấp rau tươi và hữu cơ tại Vương quốc Anh, thông báo hợp tác với Solum Partners, một công ty đầu tư toàn cầu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sự hợp tác này sẽ giúp Staples mở rộng hoạt động sản xuất rau củ và năng lượng, bao gồm hệ thống lưu trữ và vận chuyển lạnh. Gần đây, công ty hoàn tất việc mở rộng các hoạt động năng lượng, cho phép sản xuất khí tự nhiên tái tạo (RNG) quy mô lớn - vừa cung cấp năng lượng cho hoạt động của Staples, vừa giảm phát thải, đồng thời tạo dư thừa cho các đối tác bên ngoài.

Sự hợp tác giữa hai bên sẽ giúp Staples mở rộng hoạt động sản xuất rau củ và năng lượng, tạo ra hệ thống tuần hoàn. Ảnh: FleetOwner

Khoản đầu tư từ Solum sẽ hỗ trợ đảm bảo tính ổn định nguồn cung, nâng cao hiệu quả chuỗi lạnh và thúc đẩy các nỗ lực bền vững xuyên suốt chuỗi giá trị. Sự hợp tác này cũng đảm bảo duy trì liên tục dịch vụ cho khách hàng và các đối tác đất đai hiện có, đồng thời giữ nguyên đội ngũ quản lý, giá trị và tiêu chuẩn dịch vụ của Staples.

Vernon Read, cùng người em trai George, lãnh đạo Staples Vegetables, chia sẻ: "Chúng tôi rất hào hứng hợp tác cùng Solum khi tiếp tục đầu tư vào cả hai mảng kinh doanh: thực phẩm và năng lượng. Mô hình tích hợp của chúng tôi giúp giảm lãng phí, hạ phát thải, đồng thời tạo ra một hệ thống tuần hoàn, nơi sản phẩm chúng tôi trồng góp phần cung cấp năng lượng cho chính hoạt động canh tác của mình".

Staples Vegetables là nhà cung cấp rau tươi và hữu cơ tại Anh, quản lý toàn bộ chuỗi giá trị từ canh tác đến giao hàng thông qua mạng lưới logistics riêng, đồng thời hướng đến mô hình bền vững và giảm phát thải.

Solum Partners là ông ty đầu tư nông nghiệp toàn cầu, tập trung vào phát triển bền vững, chuỗi cung ứng thực phẩm và năng lượng tái tạo.

Hải My (Theo FleetOwner)