Standard Chartered tổ chức triển lãm nghệ thuật cho khách hàng ưu tiên

Triển lãm nghệ thuật "Như nước trong nguồn - A Flowing Narrative" kết hợp văn hóa, phong cách sống và kết nối chuyên sâu, được Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam tổ chức riêng cho nhóm khách hàng ưu tiên.

Sự kiện diễn ra tại TP HCM, trong hai ngày 30-31/10 tại Chilala - House of Art. Ngoài việc trưng bày mỹ thuật, triển lãm là cầu nối để ngân hàng Standard Chartered chạm tới khách hàng theo cách tự nhiên, thông qua các cuộc trò chuyện, giao lưu giữa cộng đồng doanh nhân, nhà sưu tập và những người yêu nghệ thuật. Không gian trưng bày giới thiệu các tác phẩm của nhiều nghệ sĩ Việt Nam đương đại, cho thấy sự đa dạng và chiều sâu của nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Triển lãm nghệ thuật độc quyền mang tên "Như nước trong nguồn - A Flowing Narrative". Ảnh: Standard Chartered

Ông Shezad Arif, Giám đốc khối Ngân hàng bán lẻ và Quản lý tài sản khu vực Việt Nam và Brunei, kiêm Giám đốc Toàn cầu mạng lưới phân phối Ngân hàng Standard Chartered, cho biết đơn vị hướng đến những trải nghiệm tốt nhất dành cho khách hàng, ngoài trong lĩnh vực tài chính. Do đó, đơn vị thực hiện nhiều chương trình kết nối chuyên sâu, kỳ vọng đồng hành khách hàng trong đời sống cá nhân lẫn công việc.

Các khách mời tham dự triển lãm đánh giá cao cách Standard Chartered lựa chọn nghệ thuật làm chất liệu kết nối. Họ cho biết việc gặp gỡ trong không gian thư thái giúp cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên hơn so với các buổi giới thiệu dịch vụ mang tính kỹ thuật. Một khách hàng ưu tiên của ngân hàng cho biết:" đơn vị nên tổ chức thêm những hoạt động giao lưu thế này, để khách hàng hiểu rõ hơn về cách Standard Chartered đồng hành doanh nghiệp".

Ông Shezad Arif phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Standard Chartered

Triển lãm "Như nước trong nguồn - A Flowing Narrative" nằm trong chuỗi sự kiện đặc quyền dành cho khách hàng ưu tiên. Ngoài ra, nhóm khách hàng này được tiếp cận loạt dịch vụ và đặc quyền xuyên biên giới, đáp ứng các nhu cầu ngày càng mở rộng của khách hàng trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Khách hàng ưu tiên có thể sử dụng hơn 300 trung tâm khách hàng ưu tiên của Standard Chartered trên khắp thế giới, thông qua chương trình Global Priority Privileges (Quyền ưu tiên toàn cầu), giúp duy trì sự liền mạch trong các giao dịch và hoạt động tài chính khi di chuyển giữa các quốc gia. Song song đó, khách hàng được tư vấn quản lý tài sản bởi đội ngũ giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên, những người có chuyên môn sâu trong việc xây dựng kế hoạch tài chính và tối ưu danh mục theo từng mục tiêu.

Các nhu cầu tài chính liên quan đến học tập, du lịch, định cư hoặc chuyển tiền quốc tế cũng được hỗ trợ thông qua dịch vụ ngoại hối linh hoạt của ngân hàng. Phiên bản nâng cấp của nền tảng đặc quyền dành cho khách hàng ưu tiên còn cung cấp các tiện ích phong cách sống, giúp khách hàng gia tăng trải nghiệm và chia sẻ cùng người thân.

Nhóm khách hàng trên có thể quản lý tài khoản tại nhiều quốc gia thông qua nền tảng Global Link, đồng thời được hỗ trợ bởi Singapore International Banking hub - trung tâm dịch vụ quốc tế của Standard Chartered. Sự kết hợp này mang đến cái nhìn tổng thể về tài sản và tạo thuận lợi cho việc quản lý tài chính xuyên biên giới.

Khách tham dự kết nối và thưởng lãm tranh của các họa sĩ Việt tại sự kiện. Ảnh: Standard Chartered

Với hơn 120 năm hoạt động tại Việt Nam, Standard Chartered liên tục mở rộng danh mục sản phẩm, cải thiện dịch vụ và chú trọng các trải nghiệm dành riêng cho các nhóm khách hàng ưu tiên, khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục phát triển các chương trình phong cách sống dành riêng cho khách hàng ưu tiên trong thời gian tới, kết hợp giữa văn hóa, kết nối doanh nhân và các dịch vụ tài chính cao cấp.

Nhờ các hoạt động trên, đơn vị được vinh danh "Ngân hàng ưu tiên tốt nhất Việt Nam 2025" từ Global Business Outlook; "Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam" năm thứ tư liên tiếp trong khuôn khổ giải thưởng Trailblazer 2025 khu vực châu Á từ Retail Banker International.

Hoàng Đan