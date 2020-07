Standard Chartered kỳ vọng bứt phá nhờ trải nghiệm chuẩn quốc tế

Standard Chartered Việt Nam đặt mục tiêu phát triển mạnh nhờ chất lượng dịch vụ ngân hàng chuẩn quốc tế, tạo trải nghiệm tốt cho khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa công bố áp dụng chương trình ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng Standard Charted Priority WorldMiles. Theo đó, từ nay đến 31/12, tùy tổng tiền gửi tại ngân hàng mà chủ thẻ tín dụng này sẽ hưởng các dịch vụ cao cấp cộng thêm. Trong đó có dịch vụ miễn phí sử dụng sân golf một lần trong mỗi quý, miễn phí sử dụng phòng chờ tại sân bay hai lần trong quý, đồng thời chủ thẻ được kiểm tra sức khỏe toàn diện miễn phí mỗi năm một lần.

Đại diện ngân hàng này cho biết, chương trình ưu đãi là hoạt động trong chuỗi nâng cấp toàn diện trải nghiệm khách hàng theo chuẩn quốc tế. Khách hàng tại Việt Nam, theo đó, sẽ được hưởng những dịch vụ đặc quyền tương tự như tại các thị trường khác.

Chất lượng chăm sóc khách hàng chuẩn quốc tế

Với thế mạnh của một ngân hàng ngoại có mạng lưới rộng khắp, nền tảng công nghệ hiện đại, cùng sự am hiểu thị trường nội địa, Standard Chartered Việt Nam liên tục giới thiệu và cập nhật các sản phẩm, dịch vụ tài chính chất lượng quốc tế tới khách hàng tại Việt Nam. Các phân khúc trải rộng từ doanh nghiệp đa quốc gia, định chế tài chính và phi tài chính, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp nội cho đến khách hàng cá nhân.

Trong đó, mảng bán lẻ của ngân hàng này hướng tới phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình và cao, từ đó "đo ni đóng giày" những sản phẩm và dịch vụ phù hợp, mang bản sắc Việt với chất lượng đã được khẳng định trên toàn cầu.

Trong bối cảnh ngân hàng điện tử lên ngôi, Standard Chartered đã tiên phong đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng và nguồn lực để mang đến những dịch vụ an toàn, thuận tiện, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Từ năm 2018, Standard Chartered đã thành lập SC Ventures, bộ phận chuyên thực hiện và thúc đẩy các mô hình kinh doanh đột phá nhằm giúp ngân hàng, các công ty fintech và công ty khởi nghiệp hợp tác hiệu quả trong dài hạn.

Bên cạnh đó, các sản phẩm dịch vụ cũng được nâng cấp để đảm bảo đón đầu xu hướng. Phiên bản cập nhật của ứng dụng SC Mobile Banking nâng cao trải nghiệm sử dụng thông qua giao diện thân thiện với người dùng, ứng dụng công nghệ thẻ bảo mật trực tuyến (virtual security token), giúp khách hàng truy cập vào tài khoản và thực hiện giao dịch nhanh chóng, dễ dàng và an toàn. Ngoài ra, ngân hàng này cũng giới thiệu nhiều dịch vụ số sáng tạo như thẻ tín dụng ảo, ứng dụng The Good Life và két an toàn sử dụng sinh trắc học.

Giao diện các nền tảng ngân hàng số của Standard Chartered.

Ông Nirukt Sapru, Tổng giám đốc Standard Chartered Việt Nam nhận định, Việt Nam là quốc gia có dân số trẻ, mức phổ cập Internet và điện thoại thông minh ở mức cao. Do đó, đây là một thị trường hấp dẫn cho những sản phẩm và dịch vụ sáng tạo.

"Tại Standard Chartered, chúng tôi luôn kiên định đi đầu trong các phát kiến ngân hàng điện tử và cung cấp cho khách hàng những tiện ích ngân hàng tốt nhất", ông Nirukt Sapru nói.

Đại diện ngân hàng này cũng cho biết, 97% giao dịch phi tiền mặt tại nhà băng này được thực hiện trực tuyến. 98% khách hàng mới của ngân hàng đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Nền tảng ngân hàng số của Standard Chartered tích hợp đa dạng tiện ích bao gồm chuyển tiền trong nước và quốc tế, thanh toán hóa đơn tự động, gửi tiền có kỳ hạn và thanh toán các khoản vay...

Bên cạnh đó, các dòng thẻ tín dụng của ngân hàng này cũng áp dụng nhiều tính năng tối ưu tiện ích cho khách hàng. Trong đó, dòng thẻ WorldMiles gây ấn tượng tốt nhờ loạt tiện ích đặc quyền. Có thể kể đến tiện ích miễn phí hội viên sử dụng phòng chờ tại hơn 800 sân bay trên toàn thế giới. Khách hàng còn có thể đặt phòng chờ thông qua ứng dụng di động DragonPass, không cần mang theo thẻ sử dụng phòng chờ riêng biệt. Standard Chartered là ngân hàng tiên phong triển khai tính năng này tại Việt Nam từ 5 năm trước.

Đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp

Khối ngân hàng doanh nghiệp của Standard Chartered cũng đang tập trung hỗ trợ khách hàng thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư ở Việt Nam và trên thế giới.

Gần đây, ngân hàng này cung cấp khoản tín dụng có hạn mức 40 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Tecomen làm vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất khẩu trang y tế nhằm đáp ứng nhu cầu về thiết bị y tế trong "cuộc chiến" chống Covid-19. Khoản tín dụng này nằm trong gói tài chính trị giá một tỷ USD của Standard Chartered nhằm hỗ trợ công tác phòng chống Covid-19 trên toàn cầu.

Ngân hàng cũng vừa hợp tác với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai chương trình hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Nhà băng này cũng đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường vốn trong nước với vai trò là đại lý thu xếp phát hành cho nhiều đợt phát hành trái phiếu bằng đồng nội tệ của các doanh nghiệp Việt Nam.

"Cam kết gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư và khẳng định sự hiện diện nhằm phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh tại thị trường gần 100 triệu dân này", đại diện Standard Chartered nói.

Standard Chartered tập trung hỗ trợ doanh nghiệp Việt thúc đẩy đầu tư, thương mại trong nước lẫn trên thị trường quốc tế.

Vào năm ngoái, ngân hàng này hoàn thành đợt tăng vốn cấp hai trị giá 100 triệu USD (tương đương 2.300 tỷ đồng). Lần bơm vốn này diễn ra sau đợt tăng vốn cấp một với tổng giá trị 49 triệu USD (xấp xỉ 1.100 tỷ đồng) trong năm 2018. Đây đều là những động thái nhằm củng cố nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư vào công nghệ tiên tiến phục vụ khách hàng.

Nhờ những nỗ lực và cống hiến cho hệ thống ngân hàng Việt Nam trong nhiều năm qua, Standard Chartered Việt Nam đã được vinh danh bởi nhiều tạp chí đầu ngành trong khu vực. Năm 2019, nhà băng này được tạp chí Asiamoney vinh danh là "Ngân hàng quốc tế tốt nhất Việt Nam" năm thứ hai liên tiếp.

Nhiều giải thưởng uy tín khác mà ngân hàng này nhận bao gồm "Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam" năm 2019 từ tạp chí International Business, "Ngân hàng sáng tạo số xuất sắc tại Việt Nam" năm 2019 của tạp chí Digital Banker ghi nhận và "Ngân hàng bán lẻ kỹ thuật số tốt nhất Việt Nam" năm 2018 và 2019 do tạp chí Global Finance bình chọn.

Minh Anh