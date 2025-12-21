Stan Wawrinka sẽ từ giã sự nghiệp cuối 2026

Với ba Grand Slam và từng xếp số ba thế giới, tay vợt Thụy Sĩ Stan Wawrinka thông báo sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải 2026, khi 41 tuổi.

"Mọi quyển sách đều cần một kết thúc", Wawrinka viết trên mạng xã hội Instagram. "Và đã đến lúc tôi viết chương cuối trong sự nghiệp nhà nghề của mình. Năm 2026 sẽ là năm cuối cùng tôi thi đấu trên tour".

Tay vợt đến từ Gros de Vaud liệt kê những từ khóa tiếng Anh đắt giá, đúc kết lại hành trình bắt đầu từ 2002: nhẫn nại, tham vọng (được nhắc lại hai lần), hy sinh, thành công, chấn thương, ám ảnh, không bao giờ bỏ cuộc, kỷ luật, kiên cường, tiến hóa, tham vọng và kỷ niệm. Những chữ cái đầu trong các từ này ghép lại thành "đam mê" và "ước mơ".

Wawrinka từng có thời tiệm cận top 5, nhưng hiện tại chỉ xếp thứ 157 thế giới. Ảnh: Sky Sports

"Tôi vẫn muốn thử thách giới hạn bản thân và kết thúc hành trình này theo cách đẹp đẽ nhất có thể", Wawrinka kết lại thông báo. "Tôi vẫn còn những ước mơ trong môn thể thao này. Tôi đã đắm mình vào mọi khoảnh khắc mà tennis mang lại, đặc biệt là những cảm xúc khi thi đấu trước các bạn. Tôi mong chờ được gặp lại các bạn một lần nữa, trên khắp thế giới. Một nỗ lực sau cuối".

Tay vợt sinh năm 1985 từng tâm sự rằng anh không được trời phú tài năng thiên bẩm, và tài sản lớn nhất anh sở hữu chính là sự cần cù. "Cho đến 16 tuổi, chẳng có ai đến bên và nói với tôi rằng: 'Cậu sẽ trở thành một tay vợt giỏi'", Wawrinka từng nói như vậy. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại.

Cả sự nghiệp, Wawrinka đã phải nỗ lực để vươn mình ra khỏi cái bóng quá lớn của người đồng hương Roger Federer và cả những ca phẫu thuật đầu gối. Với những cú trái một tay sấm sét cùng tình yêu bất tận dành cho tennis, anh đã vượt qua nỗi sợ của bản thân, chinh phục những đỉnh cao và kéo dài sự nghiệp đến ngưỡng tuổi 41 vào năm sau.

Wawrinka từng vươn lên vị trí thứ 3 thế giới, đồng thời điểm tô sự nghiệp bằng những trận đấu đi vào lịch sử, tiêu biểu là chức vô địch Roland Garros 2015 trước Novak Djokovic, cũng là một trong ba Grand Slam của anh bên cạnh Australia Mở rộng 2014 và Mỹ Mở rộng 2016.

Trong kỷ nguyên vàng son ấy, Wawrinka suýt nữa đã thuộc về nhóm "Big 5" mà làng tennis mong đợi. Đã có những thời điểm anh đủ bản lĩnh để đối đầu sòng phẳng trước Federer, Rafael Nadal và Djokovic. Anh góc cạnh, đầy cá tính và không bao giờ để bất kỳ ai giẫm đạp lên mình.

Sau những năm tháng đỉnh cao, Wawrinka phải vật lộn với chấn thương và những lần tụt hạng sâu: từng rơi xuống thứ 263 vào tháng 6/2018, 361 tháng 5/2022, hay 234 tháng 9/2024. Tuy nhiên, anh vẫn vùng vẫy như một "Stanimal" (Stan-quái vật) đích thực để trở lại top 100. Những giọt mồ hôi lăn dài trên sân tập là minh chứng cho một tâm hồn chưa bao giờ vơi đi niềm khao khát với quả bóng nỉ.

"Quan trọng là phải kiên định với con đường mình đã chọn", Wawrinka từng lý giải. "Tôi vẫn còn đam mê, tôi yêu những cảm xúc khi được thi đấu tại các giải đấu lớn nhất thế giới. Dĩ nhiên sự hoài nghi luôn tồn tại, nhất là khi bạn đã ngoài 30, phải phẫu thuật và không thể chạy trong suốt 9-10 tháng. Mọi thứ cần thời gian, nhưng tôi biết rằng ngày mình dừng bước, sẽ không còn đường quay lại. Vì vậy, tôi cố gắng tận hưởng tối đa. Miễn là còn sức cạnh tranh, tôi vẫn thấy hạnh phúc".

Thậm chí, Wawrinka từng khóc trên bục nhận giải ở Umag, Croatia sau một trận chung kết năm 2023, nơi anh lỡ hẹn với danh hiệu thứ 17 kể từ sau giải đấu ở Geneva, Thụy Sĩ năm 2017, như minh chứng cho nỗi ám ảnh mãnh liệt với tennis.

Dù trồi sụt thất thường, nhưng với những cú đánh đầy uy lực, Wawrinka vẫn leo lên hạng 40 thế giới vào tháng 9/2023. Giờ đây, anh bắt đầu "vũ điệu cuối cùng" từ vị trí 157, sau một năm 2025 miệt mài chinh chiến tại hệ thống Challenger như một lão tướng thực thụ.

Kết thúc mùa giải 2025 vừa qua với những tín hiệu tích cực là 4 trận thắng trên tour chính, gồm hai chiến thắng tại Basel, Thụy Sĩ và Athens, Hy Lạp, Wawrinka đã sẵn sàng cho chương cuối sự nghiệp. Anh sẽ góp mặt tại United Cup ở Perth vào ngày 3/1/2026 và đã chắc chắn nhận được suất đặc cách tại giải Montpellier, Pháp. Những ngày cuối của một lão tướng đã đến.

Hoàng Thông tổng hợp