SSI tính tăng vốn thêm khoảng 4.000 tỷ đồng

SSI sẽ họp cổ đông bất thường để bàn phương án chào bán 415,5 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên cao nhất trong ngành chứng khoán.

Trong tài liệu họp gửi cổ đông, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI cho biết vốn điều lệ hiện tại là 19.738 tỷ đồng. Đây từng là mức cao nhất trong lĩnh vực chứng khoán, nhưng mới bị vượt qua bởi Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vào đầu tháng 6.

SSI đang chào bán 104 triệu cổ phiếu cho một số nhà đầu tư để nâng vốn lên 20.779 tỷ đồng, vẫn thấp hơn TCBS khoảng 23 tỷ. Đợt chào bán chưa kết thúc nhưng SSI tính bán thêm 415,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm nay hoặc năm 2026. Nếu thành công, vốn điều lệ của họ tăng lên 24.934 tỷ đồng, lấy lại vị thế số một thị trường.

Ban lãnh đạo SSI cho biết giá chào bán dự kiến là 15.000 đồng, tương đương một phần ba thị giá cổ phiếu. Số tiền thu được ước tính khoảng 6.200 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn cho vay ký quỹ và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, các loại giấy tờ có giá.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu SSI đang giao dịch tại 41.600 đồng - vùng giá cao nhất từ khi công ty niêm yết cuối năm 2006. Trong khoảng hai tháng qua, cổ phiếu này đã tăng gần 70%. Vốn hóa thị trường nhờ đó đạt 82.000 tỷ đồng, vượt xa các công ty cùng ngành.

Kế hoạch của SSI là chuyển động mới nhất trong cuộc đua tăng vốn của các công ty chứng khoán. Từ đầu năm đến nay, hàng chục công ty đã công bố phương án tăng vốn từ vài lần cho đến vài chục lần. Hôm qua, TPS cũng tính chào bán khoảng 288 triệu cổ phiếu cho TPBank để tăng vốn lên gần 6.240 tỷ đồng.

Theo khảo sát của VnExpress, các công ty quy mô càng nhỏ thì kế hoạch tăng vốn càng lớn. Tiền thu được họ chủ yếu bơm vào cho vay ký quỹ, bởi đây đang trở thành nguồn thu chủ lực khi mảng môi giới không còn đóng góp nhiều.

Ông Lê Hoàng Tân, Phó tổng giám đốc ACBS, từng cho biết xu hướng tăng vốn thời gian qua là cuộc đua nội bộ của các công ty chứng khoán trong nước. Doanh nghiệp ngoại vắng bóng trên đường đua này bởi chênh lệch lãi suất và biến động tỷ giá khiến các tập đoàn mẹ ở nước ngoài tạm hoãn rót vốn cho công ty con ở Việt Nam.

Phương Đông