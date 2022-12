SSI Solutions hợp tác với Honeywell chuyển đổi số ngành năng lượng

Với nền tảng công nghệ, Honeywell (Mỹ) sẽ cung cấp giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho các nhà máy điện tại Việt Nam, thông qua đối tác SSI Solutions.

Tại hội thảo "Giải pháp chuyển đổi số cho nhà máy điện" do Tổng lãnh sự quán Mỹ phối hợp cùng Tập đoàn Honeywell, Mỹ, Công ty TNHH SSI Solutions và Sàn Thương mại điện tử Năng lượng Việt Nam tổ chức tại Sheraton Hotel TP HCM ngày 14/12, đại diện tập đoàn Honeywell Inc cho biết sẽ cung cấp nhiều giải pháp số hóa cho các nhà máy điện tại Việt Nam thông qua đối tác chiến lược là Công ty TNHH SSI Solutions.

Ông Stephen Jacques và ông Daniel Pint (thứ ba và năm từ phải qua) – Tùy viên thương mại Tổng lãnh sự quán Mỹ, Thương vụ Mỹ tại Việt Nam chụp ảnh với đại diện Tập đoàn Honeywell, Công ty TNHH SSI Solutions và Sàn Thương mại điện tử Năng lượng Việt Nam.

Theo đó, SSI Solutions sẽ đảm nhiệm vai trò phát triển khách hàng, tư vấn kế hoạch và lộ trình chuyển đổi số, tùy biến giải pháp của Honeywell cho phù hợp hiệu quả với các nhà máy điện tại Việt Nam. Tám khung giải pháp bao gồm: tối ưu hóa nhà máy; tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải; an toàn và vận hành tối ưu; quản lý tài sản; quản lý năng lực và năng suất; giải pháp kết nối & dữ liệu vận hành; giải pháp trung tâm vận hành từ xa; an ninh mạng và an ninh vận hành.

Đại diện Honeywell cho biết, mục tiêu của khung giải pháp chuyển đổi số kỳ vọng giúp nâng cao hiệu suất hoạt động các nhà máy đến 8%; giảm tới 5% chi phí năng lượng, giảm phát thải nhà kính tương đương 5%; đảm bảo an toàn sản xuất, giảm 10% số sự cố trung bình hàng năm. Khung giải pháp đồng thời hướng đến giảm tới 10% chi phí bảo trì nhà máy; tăng hơn 10% năng suất lao động; đảm bảo vận hành liên tục, với việc ra quyết định nhanh chóng dựa trên số liệu vận hành trực tuyến.

Để đạt mục tiêu của khung giải pháp chuyển đổi số, Honeywell cho biết đã phát triển Forge - nền tảng ứng dụng SaaS và on-premise chuẩn công nghiệp có khả năng hợp nhất dữ liệu theo thời gian thực xuyên suốt các thiết bị công nghiệp - tài sản nhà máy, vị trí, không gian, con người và quy trình vào một hệ thống dữ liệu để tạo ra cái nhìn tổng thể toàn cảnh 360 độ.

Ông Nguyễn Quang Hiển - Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH SSI Solutions.

Thế mạnh của Honeywell là giải pháp tổng thể, triển khai phù hợp cho cả nhà máy nhiệt điện và thủy điện; giải quyết hiệu quả nhiều mục tiêu cụ thể như: cải thiện giảm tiêu hao nhiệt; giảm tình trạng mất điện, sửa chữa; giải lượng phát thải Co2, No2; giảm chi phí bảo trì, vận hành. Ngoài ra, công ty còn có thể giải quyết các bài toán lớn mà nhiều doanh nghiệp đang gặp phải như: kết nối dữ liệu lịch sử và dữ liệu hoạt động; tạo bản sao số tổng thể; tối ưu quản lý tài sản thiết bị; tối ưu hóa vận hành, tăng hiệu suất, giảm chi phí; tối ưu hóa hiệu quả tổng thể nhà máy, an ninh an toàn vận hành và an ninh mạng cho hoạt động nhà máy.

Trong đó, giải pháp tổng thể sẽ kết nối data dữ liệu thiết kế, và dữ liệu vận hành của toàn nhà máy từ hệ thống PLCs/PCSs và các cảm biến IoT, xây dựng nên bản sao số digital twin realtime và sử dụng các mô hình thông minh để phân tích và tối ưu hóa hoạt động của nhà máy. Giải pháp cũng đảm bảo tính tương thích với các hệ thống BMS/PLCs/DCSs của các nhà cung cấp khác để đảm bảo tích hợp thành công. Giải pháp cũng bao gồm phương án an ninh mạng và an ninh vận hành Cyber Security chuẩn công nghiệp đảm bảo an toàn của nhà máy sau này.

Tại sự kiện, ông Daniel Pint, Tùy viên Thương mại Tổng lãnh sự quán Mỹ khẳng định sự ủng hộ của Chính phủ Mỹ với các tập đoàn công nghệ có các giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam, thông qua các đối tác chiến lược.

Ông Nguyễn Quang Hiển - Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH SSI Solutions đánh giá, sự hợp tác với HoneyWell, nhiều giải pháp, kinh nghiệp chuyển đổi số thành công trên thế giới sẽ được ứng dụng tại Việt Nam, nhất là tại các nhà máy điện. Qua đó, các bên góp phần nâng cao hiệu suất hoạt động sản xuất và kinh doanh, phát triển bền vững.

Honeywell Inc nằm trong 100 tập đoàn lớn nhất thế giới (Fortune 100), với các lĩnh vực hàng đầu như: phát triển vật liệu tiên tiến, công nghệ hàng không, công nghệ vận hành và giải pháp tự động hóa công nghiệp. Tập đoàn đã thực hiện thành công nhiều dự án quan trọng tại Việt Nam như: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Khí điện đạm Cà Mau ...

SSI Solutions là công ty công nghệ trong lĩnh vực smart city, chuyển đối số doanh nghiệp và các nền tảng thương mại điện tử cộng đồng. Đơn vị chuyên về lĩnh vực thương mại năng lượng, với sự phát triển của Sàn thương mại điện tử Năng lượng Việt Nam.

Thế Đan