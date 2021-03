SSI: Quý I là đỉnh tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng

SSI kỳ vọng ngành ngân hàng sẽ tăng trưởng vượt trội trong quý đầu năm nay, nhờ tỷ suất lợi nhuận tương đối hấp dẫn và triển vọng tín dụng được cải thiện.

Do đó, SSI ước tính lãi trước thuế của chục nhà băng sẽ tăng khoảng 55-65% so với cùng kỳ. Tính chung nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, dự kiến mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế khoảng 45-55% so với cùng kỳ.

Các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước nhiều khả năng sẽ đạt được mức tăng trưởng ngoạn mục hơn, tăng khoảng 75-85% so với cùng kỳ năm trước do đã tăng cường trích lập dự phòng để giải quyết các tài sản có vấn đề.

Điển hình là VietinBank. Trong buổi gặp các chuyên viên phân tích, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Công thương (VietinBank) cho biết lãi trước thuế quý I ước đạt 7.000-8.000 tỷ đồng, chưa gồm phí trả trước từ hợp đồng bancassurance độc quyền với Manulife. Con số này tăng đột biến so với những năm gần đây. Hai năm 2019 và 2020, lợi nhuận quý I của VietinBank chỉ xấp xỉ 3.000 tỷ đồng.

SSI đánh giá ba tháng đầu năm sẽ là đỉnh cao của tăng trưởng so với cùng kỳ trong năm 2021, vì các ngân hàng đã ghi nhận nhiều thu nhập bất thường (kinh doanh ngoại hối, kinh doanh trái phiếu....) trong 9 tháng cuối năm 2020. Trong khi đó, thu nhập phí ở hầu hết ngân hàng, ngoại trừ Techcombank, BIDV và VIB, thấp trong quý I/2020.