SSI: Lợi nhuận Vietcombank cuối năm có thể giảm mạnh

SSI cho rằng chất lượng tài sản của Vietcombank bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đợt bùng phát Covid-19 thứ hai nên phải tăng trích dự phòng.

Báo cáo mới nhất về Vietcombank của SSI Research vừa hạ dự báo lợi nhuận năm nay và năm 2021. Theo đó, trong dự báo mới, lợi nhuận Vietcombank dự kiến đạt 20.060 tỷ trong năm nay và 23.470 tỷ trong năm sau, giảm 9,5% và 10,3% so với dự báo trước đó. Con số dự báo lợi nhuận năm nay cũng giảm hơn 13% so với năm 2019.

Theo nhóm phân tích, việc điều chỉnh do đợt bùng phát Covid-19 thứ hai xuất hiện tại Việt Nam sớm hơn dự kiến. Do chất lượng tài sản của VCB bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch, SSI dự báo nhà băng này sẽ tăng cường trích lập dự phòng cho vay. Do đó, lợi nhuận trước thuế trong nửa cuối năm ước tính chỉ hơn 9.000 tỷ đồng, giảm hơn 23% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) giảm 0,22% so với nửa đầu năm. Theo nhóm phân tích, tỷ lệ này giảm do nợ vay tái cơ cấu và nợ xấu mới hình thành tăng mặc dù hoạt động cho vay mua nhà tăng trưởng mạnh mẽ. NIM năm 2021 có thể tăng trở lại, phản ánh nhu cầu tín dụng hồi phục sau Covid-19.

Ở chiều tích cực, khoản thu nhập từ ký hợp đồng bancassurance độc quyền dự kiến bổ sung khoảng 1.900 tỷ đồng vào lợi nhuận trước thuế năm nay. Tuy nhiên, dựa trên dư nợ cho vay và chính sách trích lập dự phòng thận trọng, SSI ước tính chi phí dự phòng của Vietcombank trong nửa cuối năm vẫn tăng gấp đôi cùng kỳ.

Trước đó, trong phiên họp thường niên cuối tháng 6, lãnh đạo Vietcombank không tiết lộ kế hoạch kinh doanh năm nay và cho biết sẽ cập nhật dựa trên chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước. Đầu năm, nhà băng này từng đề cập tới mục tiêu lãi trước thuế cả năm tăng khoảng 10%, tức đạt 25.400 tỷ đồng.

Kết thúc quý II, Vietcombank vẫn đứng đầu ngành về lợi nhuận - vị trí mà ngân hàng luôn giữ trong nhiều năm gần đây. Tuy nhiên, so với năm 2019, khoảng cách giữa họ và các ngân hàng phía sau đã được thu ngắn khi lợi nhuận ngân hàng nửa đầu năm giảm 3% so với cùng kỳ, đạt gần 11.000 tỷ đồng.

Minh Sơn