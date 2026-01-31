SRT được Sun Group vinh danh là 'đại lý chiến lược toàn diện'

Sun Group vinh danh SRT Group là "Đại lý chiến lược toàn diện toàn quốc 2025", ghi nhận năng lực phân phối, hệ thống vận hành và kết quả doanh số nổi bật trong mạng lưới đối tác.

Lễ vinh danh được tổ chức tại Phú Quốc ngày 12/1, SRT Group đồng thời được ghi nhận thành tích Top 1 doanh số trong hệ thống phân phối. Theo đại diện ban tổ chức, trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn tái cấu trúc, việc đơn vị phân phối được chủ đầu tư tin tưởng vừa dựa trên kết quả bán hàng, còn thể hiện qua năng lực triển khai, độ ổn định hệ thống và khả năng thực thi trên diện rộng. Sun Group lựa chọn SRT Group ở vai trò đối tác chiến lược toàn diện, cho thấy mức độ phù hợp giữa năng lực tổ chức của đơn vị với yêu cầu triển khai các dự án quy mô lớn.

Đơn vị được Sun Group vinh danh là Đối tác chiến lược toàn diện - toàn quốc 2025. Ảnh: SRT Group

Từ góc nhìn thị trường, SRT Group là một trong những đơn vị phân phối bất động sản cao cấp có quy mô hoạt động toàn quốc. Doanh nghiệp có khả năng triển khai đồng bộ, quy trình vận hành chuẩn hóa và tốc độ thực hiện theo kế hoạch. Các yếu tố này giúp công ty đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả trong quá trình phân phối dự án.

Song song hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Công ty xây dựng môi trường làm việc đề cao kỷ luật, tính chuyên nghiệp và tinh thần chủ động. Cách tiếp cận này giúp đội ngũ nhân sự nâng cao năng lực tư vấn, khả năng nắm bắt thị trường và kỹ năng quản trị khách hàng, qua đó duy trì tính ổn định của tổ chức trong bối cảnh thị trường biến động.

Đội ngũ nhân sự doanh nghiệp tại lễ vinh danh. Ảnh: SRT Group

Đối với các chủ đầu tư và đối tác, SRT Group được nhìn nhận là đơn vị phân phối có khả năng triển khai ở quy mô lớn và đáp ứng các yêu cầu cao về tổ chức bán hàng. Hệ thống vận hành được kiểm chứng qua thực tiễn giúp doanh nghiệp duy trì hiệu quả trong ngắn hạn, đồng thời tạo nền tảng cho các kế hoạch phát triển dài hạn.

Sau hơn 5 năm hình thành và phát triển, SRT Group theo đuổi chiến lược tăng trưởng dựa trên nội lực tổ chức và con người. Năm 2024 là giai đoạn tạo nền tảng, trước khi doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng doanh số gần 4 lần trong năm 2025. Bước sang năm 2026, công ty đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao chất lượng vận hành và duy trì vai trò đối tác chiến lược trong phân khúc bất động sản cao cấp Việt Nam.

