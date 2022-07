Sri Lanka sẽ ngừng in tiền khi lạm phát gần 60%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Sri Lanka tăng 54,6% trong tháng 6, khiến nước này phải xem xét lại kế hoạch in tiền để trả lương.

Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe hôm nay cho biết lạm phát nước này sắp chạm 60%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 54,6% trong tháng 6 so với năm ngoái. Chi phí vận tải tăng 123% so với tháng trước, còn thực phẩm tăng 80% do lương thực thiếu thốn và giá dầu tăng cao.

Thông tin này được đưa ra trước cuộc họp đánh giá chính sách tiền tệ dự kiến diễn ra vào ngày 7/7. Nước này vì thế lên kế hoạch ngừng in tiền để đối phó lạm phát hiện cao nhất châu Á.

Trước đó, Ngân hàng Trung ương Sri Lanka dự định in rupee nhiều hơn năm ngoái, trong bối cảnh nền kinh tế này co lại. Việc này có thể khiến giá cả càng tăng tốc. Sri Lanka đã cạn ngoại tệ để mua nhiên liệu và đang phải in rupee để trả lương cho người lao động.

Dự trữ ngoại hối của nước này hiện ở mức thấp kỷ lục. Quốc gia 22 triệu dân đang vật lộn chi trả cho nhập khẩu thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu.

Hôm 27/6, Sri Lanka thông báo sẽ chỉ bán nhiên liệu cho tàu hỏa, xe bus, các dịch vụ y tế và phương tiện chuyên chở thực phẩm. Việc này sẽ kéo dài trong 2 tuần.

Các cuộc đàm phán xin gói cứu trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang phức tạp do nước này vỡ nợ. Wickremesinghe cho biết Sri Lanka có thể đạt thỏa thuận bước đầu với IMF vào tháng 8, chậm hơn mục tiêu ban đầu là tháng 6.

Đến nay, họ đã nhận 4 tỷ USD hỗ trợ tài chính từ Ấn Độ. Chính phủ Sri Lanka hôm qua cũng cho biết Mỹ đã đồng ý trợ giúp chuyên môn về quản lý tài khóa.

Hà Thu (theo Bloomberg)