Sri Lanka kêu gọi kiều bào quyên góp tiền sau vỡ nợ

Quốc gia Nam Á đang thúc giục công dân ở nước ngoài gửi tiền về để mua lương thực, nhiên liệu cần thiết.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Sri Lanka Nandalal Weerasinghe hôm nay cho biết ông cần những người Sri Lanka ở nước ngoài "hỗ trợ quốc gia trong thời điểm quan trọng, bằng cách đóng góp ngoại tệ cần thiết". Lời kêu gọi này được đưa ra một ngày sau khi Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ với 51 tỷ USD nợ nước ngoài.

Weerasinghe nói rằng ông đã lập các tài khoản nhận quyên góp tại Mỹ, Anh và Đức. Ông cam kết sẽ dùng số tiền kiều bào gửi về cho mục đích cần thiết nhất. Ngân hàng Trung ương Sri Lanka "đảm bảo số ngoại tệ chuyển về sẽ chỉ được dùng để nhập khẩu nhu yếu phẩm, trong đó có lương thực, nhiên liệu và thuốc men".

Người Sri Lanka xếp hàng chờ mua dầu. Ảnh: Reuters

Việc tuyên bố vỡ nợ sẽ giúp Sri Lanka tiết kiệm 200 triệu USD tiền lãi phải thanh toán tuần tới, ông nói. Số tiền này sẽ được dùng để nhập khẩu hàng hóa cần thiết.

Quốc đảo này đang vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi giành độc lập năm 1948. Người dân Sri Lanka thường xuyên bị cắt điện và thiếu nhu yếu phẩm. Các cuộc biểu tình đang nổ ra khắp nơi, kêu gọi lãnh đạo chính phủ từ chức. Sri Lanka cũng đang chuẩn bị đàm phán gói cứu trợ với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Dù vậy, lời kêu gọi trên khiến nhiều kiều bào Sri Lanka hoài nghi. "Chúng tôi không ngại giúp đất nước, nhưng chúng tôi không tin tưởng giao tiền mặt vào tay chính phủ", một bác sĩ người Sri Lanka tại Australia cho biết trên AFP. Một kỹ sư nước này đang sinh sống ở Canada cũng không có niềm tin rằng số tiền này sẽ được dùng đúng mục đích.

Giới phân tích cho rằng cuộc khủng hoảng tại Sri Lanka đã hình thành nhiều năm qua, chủ yếu do quản lý kinh tế yếu kém và một phần nhỏ do kém may mắn. Suốt thập kỷ qua, chính phủ Sri Lanka đã vay rất nhiều từ chủ nợ nước ngoài để cung cấp dịch vụ công trong nước.

Làn sóng vay nợ này lại diễn ra cùng lúc với việc nền kinh tế Sri Lanka gánh chịu hàng loạt cú sốc, từ thảm họa thiên nhiên, Covid-19, xung đột Nga - Ukraine đến lệnh cấm phân bón hóa học của chính phủ năm 2021. Nguồn thu co hẹp khiến Sri Lanka phải dựa vào dự trữ ngoại hối để trả nợ công.

Khối dự trữ của họ co lại nhanh chóng, từ 6,9 tỷ USD năm 2018 xuống 2,2 tỷ USD năm nay. Trong khi đó, năm nay, Sri Lanka còn phải trả 4 tỷ USD nợ. Trong đó có 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế đáo hạn tháng 7.

Hà Thu (theo AFP)