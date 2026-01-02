Sri Lanka điều tra vụ sách giáo khoa hướng dẫn học sinh truy cập web đồng tính

Sri Lanka mở cuộc điều tra vụ sách giáo khoa lớp 6 hướng dẫn học sinh vào web trò chuyện dành cho người đồng tính để cải thiện kỹ năng tiếng Anh.

"Chúng tôi nghi ngờ có hành động phá hoại", quan chức Bộ Giáo dục Sri Lanka Nalaka Kaluwewe cho biết. "Chúng tôi đang trong quá trình cải cách giáo dục và đây có thể là nỗ lực nhằm gây đình trệ".

Tuyên bố được ông Kaluwewe đưa ra khi giới chức Sri Lanka hôm 2/1 mở cuộc điều tra hình sự về vụ bê bối liên quan sách giáo khoa tiếng Anh dành cho học sinh lớp 6, tức 11-12 tuổi. Tài liệu này gợi ý rằng học sinh có thể tìm bạn để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ bằng cách truy cập một trang web trò chuyện trực tuyến dành cho người đồng tính.

Quan hệ đồng tính luyến ái là hành vi phạm pháp tại Sri Lanka và người vi phạm có thể đối mặt với án tù lên tới 10 năm, dù có rất ít trường hợp bị truy tố trong những năm gần đây. Những nỗ lực nhằm phi hình sự hóa đồng tính luyến ái hiện vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ giới tăng lữ Phật giáo và Công giáo bảo thủ ở nước này.

Giới chức Sri Lanka đã ra lệnh cho Ủy ban Quản lý Viễn thông chặn truy cập đến trang web trên.

Các nữ học sinh tại Colombo, Sri Lanka vào tháng 5/2023. Ảnh: AFP

Ông Kaluwewe cho biết sách giáo khoa dài 165 trang đã được ba đội ngũ khác nhau thẩm định, trong đó có các giáo sư về ngôn ngữ Anh, song không ai phát hiện ra lỗi. Trang có chứa liên kết đến web đồng tính đã được xóa bỏ khỏi 400.000 bản in, trước khi chúng được gửi đến các trường để phục vụ cho học kỳ mới.

Ngoài ra, tài liệu còn có một số lỗi chính tả. Nhóm biên soạn thừa nhận đã viết sách với sự trợ giúp của công cụ trí tuệ nhân tạo.

Bộ Giáo dục Sri Lanka đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát và mở cuộc điều tra nội bộ để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sai sót. Manjula Vithanapathirana, lãnh đạo Viện nghiên cứu Giáo dục Quốc gia, cơ quan chịu trách nhiệm đối với sách giáo khoa, đã từ chức trong lúc cuộc điều tra diễn ra.

Phạm Giang (Theo AFP)