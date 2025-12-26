SPX Express mở rộng mạng lưới bưu cục cho gửi hàng cá nhân

SPX Express khai trương và nâng cấp hơn 100 bưu cục trên cả nước, đáp ứng nhu cầu gửi nhận hàng hóa cho khách hàng cá nhân dịp cuối năm.

Các bưu cục được bố trí tại những địa bàn có nhu cầu giao nhận cao như TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Việc hiện diện tại các khu vực giao thông thuận lợi, gần bến xe và các địa điểm có nhu cầu giao gửi cao giúp đơn vị nắm bắt đúng nhu cầu thực tế, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ vận chuyển đơn giản, thuận tiện, thay vì phải di chuyển xa hay qua nhiều khâu trung gian.

Bưu cục mới tại Lạng Sơn khai trương trong năm nay. Ảnh: SPX

Tại bưu cục mới của SPX, khách hàng được hỗ trợ đóng gói hàng hóa theo đúng quy định, in mã vận đơn nhanh chóng và theo dõi hành trình đơn hàng thông qua hệ thống trực tuyến, nhờ đó có thể chủ động trong mọi giao dịch gửi, nhận hàng.

Mô hình bưu cục chuẩn hóa giúp đơn giản hóa trải nghiệm gửi hàng cho khách hàng cá nhân. Ảnh: SPX

Ngoài ra, dịp cao điểm cận Tết, trước nhu cầu mang hành lý và hàng hóa về quê tăng cao, chiến lược gia tăng điểm chạm dịch vụ này tiếp tục được SPX cụ thể hóa thông qua việc triển khai dịch vụ gửi hành lý dành cho khách hàng cá nhân, đang được áp dụng với mức cước từ 11.000 đồng một kg. Dịch vụ mang lại trải nghiệm "nhận tận nơi, giao tận nhà", giúp người dân giảm bớt việc mang theo hành lý cồng kềnh trong quá trình di chuyển, đặc biệt trên các tuyến đường dài.

Hành lý được tiếp nhận, vận chuyển và quản lý thông qua hệ thống mã vận đơn trực tuyến, cho phép người gửi theo dõi trạng thái đơn hàng suốt quá trình giao nhận.

Việc khai trương và nâng cấp hơn 100 bưu cục là một trong nhiều hoạt động thể hiện sự đầu tư dài hạn của SPX nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ logistics tới nhiều nhóm khách hàng. Song song với việc phát triển mạng lưới bưu cục, đơn vị tiếp tục đầu tư vào hệ thống kho phân loại tự động, nền tảng công nghệ hiện đại và đội ngũ nhân sự, nhằm đảm bảo năng lực vận hành ổn định và chất lượng cao.

SPX mở rộng và nâng cấp hạ tầng để nâng trải nghiệm giao vận cho người tiêu dùng. Ảnh: SPX

Hiện SPX vận hành mạng lưới tại 34 tỉnh, thành, phủ 98% xã nông thôn và vùng sâu, vùng xa, với hơn 1.000 bưu cục cùng hệ thống trung tâm phân loại hiện đại trên cả nước. Tháng 10, doanh nghiệp khởi công trung tâm phân loại 17 ha tại Hưng Yên, dự kiến vận hành năm 2027, công suất 7 triệu bưu kiện mỗi ngày.

Việc mở rộng mạng lưới và đầu tư hạ tầng cho thấy định hướng phát triển logistics gắn với nhu cầu thị trường. Trong mùa cao điểm cuối năm, đơn vị ưu tiên mở mới, chuẩn hóa bưu cục nhằm tăng năng lực xử lý, đảm bảo giao nhận ổn định, hướng tới các giải pháp vận chuyển nhanh, chi phí hợp lý và an toàn.

Thế Đan