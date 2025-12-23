Spotify bị hacker tấn công, lấy đi 300 TB dữ liệu nhạc

Spotify, một trong những nền tảng nghe nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới, bị hacker tấn công và lấy đi hơn 300 TB dữ liệu âm nhạc.

"Chúng tôi đã sao lưu siêu dữ liệu và tệp nhạc của Spotify. Chúng được phân phối dưới dạng tập tin torrent lớn (khoảng 300 TB), được gom theo mức độ phổ biến", nhóm tin tặc Anna's Archive, từng nổi tiếng với việc đánh cắp và phát tán hàng triệu cuốn sách bản quyền, thông báo ngày 21/12.

Nhóm này tự xưng là "những người lưu trữ âm nhạc" và cho biết đã lưu trữ siêu dữ liệu của 256 triệu bản nhạc, tức gần như toàn bộ số nhạc trên Spotify, và các tệp âm thanh cho 86 triệu bài hát. Số bài hát này chiếm tới 99,6% tổng số lượt nghe.

Logo Spotify hiển thị trên smartphone. Ảnh: Android Authority

Nhóm hacker nhấn mạnh đây là "kho lưu trữ âm nhạc mở đầu tiên lớn nhất thế giới, bất kỳ ai có đủ dung lượng ổ cứng đều dễ dàng sao chép". Các bài hát phổ biến được lưu trữ ở định dạng 160 kbps gốc, trong khi những bài hát ít được nghe hơn sẽ mã hóa thành tệp nhỏ hơn nhằm tiết kiệm dung lượng. Tuy nhiên, bản nhạc phát hành sau tháng 7 có thể không có trong kho lưu trữ này.

Spotify thừa nhận hệ thống bị xâm nhập trái phép. "Một bên thứ ba đã thu thập siêu dữ liệu công khai và sử dụng thủ đoạn bất hợp pháp để vượt qua DRM nhằm truy cập vào một số tệp âm thanh của nền tảng. Chúng tôi đang tích cực điều tra", đại diện Spotify nói với Android Authority ngày 22/12, nhắc đến DRM (Digital Rights Management) - công nghệ kiểm soát truy cập, sử dụng và phân phối nội dung số với mục đích bảo vệ bản quyền, ngăn sao chép trái phép bằng mã hóa, quản lý giấy phép, giới hạn chức năng, theo dõi hành vi người dùng, đảm bảo chỉ người có quyền mới dùng được.

Một ngày sau, đại diện Spotify tiếp tục thông báo đã "xác định và vô hiệu hóa" các tài khoản người dùng độc hại tham gia hành vi sao chép trái phép, đồng thời tiếp tục theo dõi những hành vi đáng ngờ. Tuy nhiên, thủ phạm đứng sau cũng như số lượng dữ liệu chính xác bị đánh cắp không được đề cập.

Spotify là nền tảng nghe nhạc trực tuyến của Thụy Điển, ra đời năm 2008. Tính đến tháng 9, đây là một trong những nhà cung cấp dịch vụ truyền phát nhạc lớn nhất thế giới với hơn 713 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, trong đó có 281 triệu người đăng ký trả phí.

Spotify cho phép truy cập kho nhạc lớn với hàng triệu bài hát, album và podcast từ nhiều quốc gia. Một trong những điểm nổi bật của dịch vụ là hệ thống gợi ý cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu nghe nhạc để tạo playlist phù hợp với thói quen từng người.

Bảo Lâm (theo Android Authority, Tom's Harware)