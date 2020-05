Spieth bị từ chối hole-in-one

MỹTại vòng cuối Maridoe Samaritan Fund Invitational hôm 30/4, Jordan Spieth đánh một gậy vào hố, nhưng một biện pháp an toàn mùa dịch làm bóng bị nôn ra ngoài.

Tại vòng cuối, ở hố 17, par3, dài 110 yard, golfer 26 tuổi dùng gậy sand wedge chuyên xử lý tình huống trong bẫy cát để phát bóng, nhắm thẳng hướng cờ đánh dấu vị trí hố ở khu vực trước green. Sau cú vung gậy, quả bóng bay lên cao rồi lao thẳng vào miệng hố, đập mạnh vào mảnh nhựa chèn bên trong. Pha va chạm khiến cả hai thứ văng ra ngoài, riêng bóng của Spieth rơi xuống hồ nước. Sau đó, anh kết thúc hố bằng điểm double bogey.

Trong thời Covid-19, mảnh nhựa ấy và những miếng xốp trở nên phổ biến. Chúng được dùng để đôn cao phần đáy, giúp golfer không cần chọc tay sâu vào bên trong miệng hố để lấy bóng ra, từ đó giảm rủi ro nhiễm nCoV.

"Tôi sẽ tính cú đó là hole-in-one vì bóng gần như vào trọn hố rồi còn gì. Tôi không đạt phong độ tốt và im hơi lặng tiếng khá lâu rồi. Hy vọng đấy là điềm lành", Spieth nhận định về cú ace đầu tiên trong khoảng bốn năm của anh.

Spieth trở lại sau gần hai tháng nghỉ thi đấu vì dịch bệnh. Ảnh: AP.

"Tôi mời mọi người uống chung vui. Tất cả đứng cách nhau 1,8 mét nhé", Spieth nói về chuyện ăn mừng "một gậy kết thúc hố" theo nguyên tắc giãn cách xã hội. Theo ngôi sao golf Mỹ, sân Maridoe đang xem xét để công nhận anh được hole-in-one, dù thực tế bóng kết thúc trong hồ nước.

Spieth sở hữu ba major, gồm Masters, US Open đều trong năm 2015, và The Open Championship 2017. Anh có tổng cộng 11 danh hiệu PGA Tour và ba cúp European Tour và kiếm được 40,8 triệu USD tiền thưởng. Dù vậy, sau lần đăng quang ở The Open Championship, Spieth sa sút và chưa có dấu hiệu lấy lại phong độ. Lần xuất trận gần nhất của golfer này là The Players Championship hôm 12/3 năm nay với bảng điểm 75 gậy.

Sự hiện diện của Spieth tại Maridoe Samaritan Fund Invitational đóng vai trò khích lệ tinh thần cho những người dự giải. Theo kế hoạch ban đầu, anh sẽ dự trọn sự kiện. Tuy nhiên, Spieth phải họp với Uỷ ban Chính sách vì có chân trong Hội đồng tư vấn golfer thành viên của PGA Tour. Cuộc họp này diễn ra trùng khung đấu vòng áp chót ở Maridoe. Do đó, tại vòng cuối, bảng điểm của Spieth chỉ mang tính "lưu niệm".

Maridoe Samaritan Fund Invitational, diễn ra ở Maridoe Golf Club thuộc thành phố Dallas của bang Texas, gồm ba vòng – tương đương 54 hố đấu. Giải quy tụ 51 golfer, trong đó có nhiều người là thành viên PGA Tour hoặc đấu trường hạng nhì trực thuộc Korn Ferry Tour. Sự kiện này nhằm gây quỹ hỗ trợ đội ngũ caddie của sân Maridoe thất nghiệp vì dịch bệnh. Đây cũng là nguyên nhân khiến giải triển khai kiểu giãn cách xã hội như golfer không có caddie riêng, không nhấc cờ khỏi hố, bỏ dụng cụ cào trong bẫy cát và các dịch vụ phụ trợ như phòng thay đồ, nhà hàng.

Đánh cùng nhóm với Spieth trong ngày đấu cuối là Tony Romo - danh thủ bóng bầu dục của đội Dallas Cowboys và hiện là chuyên gia phân tích giải nhà nghề thuộc chuyên môn trên kênh CBS. Romo nói: "Có thể tôi sẽ tính cú đánh của Jordan là ace nhưng không phải trên bảng điểm so tài với tôi". Cả hai là chỗ bạn bè và đều là hội viên sân Maridoe.

Ban tổ chức trao toàn bộ phí dự giải thu được - 250 USD mỗi suất - cho đối tượng thụ hưởng theo tôn chỉ ban đầu. Ở phần thi đấu, cúp và 9.000 USD về tay Scottie Scheffler - tân binh PGA Tour. Anh cũng đã tặng số tiền thưởng này cho quỹ caddie.

