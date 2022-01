'Spider-Man 3' đoạt lại ngôi đầu phòng vé

Bắc MỹBom tấn siêu anh hùng "Spider-Man: No Way Home" giành lại ngôi đầu phòng vé sau khi bị phim kinh dị "Scream" chiếm tuần trước.

Theo Variety, phần phim mới nhất về Người Nhện không có dấu hiệu giảm sức hút khi tiếp tục đứng đầu phòng vé sau sáu tuần phát hành. Tác phẩm kiếm thêm 14,1 triệu USD từ 3.705 rạp, nâng tổng doanh thu tại Bắc Mỹ lên 721 triệu USD. Spider-Man: No Way Home hiện chỉ xếp sau ba bom tấn Avatar (760 triệu USD), Avengers: Endgame (858 triệu USD) và Star Wars: The Force Awakens (936 triệu USD) tính riêng thị trường này.

SPIDERMAN NO WAY HOME Official Trailer Trailer "Spider-Man: No Way Home". Video: Disney

Tổng doanh thu toàn cầu của Spider-Man: No Way Home chạm mốc 1,69 tỷ USD tuần qua, vượt Jurassic World (1,67 tỷ USD) và The Lion King (1,66 tỷ USD) để trở thành phim ăn khách thứ sáu mọi thời. Bom tấn siêu anh hùng thậm chí không chiếu tại Trung Quốc, thị trường phòng vé lớn nhất thế giới hiện nay.

Spider-Man: No Way Home là phim thứ ba trong loạt tác phẩm về Người Nhện do Tom Holland thủ vai. Nội dung tiếp nối câu chuyện phần trước, khi Peter Parker và cô bạn học MJ (Zendaya đóng) đã thành đôi. Họ không thể tận hưởng khoảnh khắc yên bình bên nhau khi cả thế giới nay đã biết Parker là siêu anh hùng. Cậu tìm đến Doctor Strange dùng phép thuật thay đổi thực tại, khiến mọi người quên mọi chuyện nhưng vô tình khiến các dòng thời gian va vào nhau và khai mở đa vũ trụ.

Tháng 12/2021, Kevin Feige, chủ tịch Marvel, xác nhận với The New York Times hãng đang có kế hoạch phát triển câu chuyện tiếp theo của Người Nhện sau Spider-Man: No Way Home. Trong một cuộc phỏng vấn với Fandango trước đó, phía Sony cũng cho biết đây không phải là dự án cuối cùng đơn vị làm với Marvel. "Chúng tôi đang chuẩn bị thực hiện bộ phim Người Nhện tiếp theo với Tom Holland và Marvel", người đại diện của hãng nói.

Tuần qua, một số phim mới khởi chiếu như Redeeming Love, The King’s Daughter không đạt doanh thu ấn tượng. Các tác phẩm ăn khách từ các tuần trước như Scream, Sing 2 tiếp tục đạt doanh thu ổn định như dự đoán. Thị trường hiện bị ảnh hưởng bởi làn sóng Omicron, khiến nhiều người ngại ra rạp. Giới chuyên môn dự đoán phòng vé Bắc Mỹ không có nhiều đột phá cho đến tháng 2, khi các bom tấn như Moonfall, Uncharted phát hành.

Đạt Phan (theo Variety)