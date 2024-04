Spice Girls tái hợp tại tiệc sinh nhật Victoria Beckham

Tất cả thành viên Spice Girls dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của Victoria Beckham, khiến fan hy vọng nhóm tái hợp trên sân khấu.

Trên Instagram ngày 21/4, David Beckham đăng tải video vợ anh - Victoria Beckham, Melanie "Mel C" Chisholm, Emma Bunton, Geri Halliwell và Melanie "Mel B" Brown nhảy múa theo ca khúc Stop - bản hit của nhóm năm 1997. Các thành viên tái hiện vũ đạo đặc trưng của Spice Girls tại bữa tiệc sinh nhật ở câu lạc bộ thượng lưu Oswald, London, Anh, tối hôm trước.

Spice Girls tái hợp trong tiệc sinh nhật Vic Spice Girls nhảy theo ca khúc "Stop" (1997) tại sinh nhật Victoria Beckham. Video: Instagram David Beckham

Video của cựu danh thủ thu hút hơn 30 triệu lượt xem, gần 1,5 triệu lượt thích sau một ngày đăng. Một số người bình luận: "Đây có phải là teaser cho màn tái hợp?", "Khi nào nhóm tổ chức tour diễn?", "Cảm ơn David Beckham đã chia sẻ khoảnh khắc này". Victoria cũng đăng tải lại bài viết, gọi bữa tiệc là "đêm tuyệt vời nhất trong đời", kèm theo hashtag tri ân các thành viên ban nhạc #SpiceUpYourLife.

Từ trái qua Geri Halliwell, Melanie "Mel C" Chisholm, Victoria Beckham, Emma Bunton và Melanie "Mel B" Brown tại tiệc sinh nhật. Ảnh: Instagram Victoria Beckham

Bên cạnh sự góp mặt của nhóm Spice Girls và gia đình, nhiều sao lớn như Tom Cruise, Eva Longoria, "ông hoàng nhạc Latin" Marc Anthony, Salma Hayek và vợ chồng đầu bếp Gordon Ramsay cũng tham dự tiệc sinh nhật của nhà thiết kế.

Tom Cruise chụp hình cùng vợ chồng Beckham. Ảnh: Instagram Victoria Beckham

Spice Girl ra mắt năm 1994, nhanh chóng trở thành nhóm nhạc nữ có lượng album bán chạy mọi thời với hơn 100 triệu đĩa thu. Các cô gái nổi tiếng với những ca khúc như Spice Up Your Life, Wannabe và Too Much. Ban nhạc tan rã năm 2000 để lại sự tiếc nuối cho người hâm mộ.

MV "Stop" Spice Girls MV "Stop" ra mắt năm 1997, được đăng tải trên kênh của nhóm vào năm 2009, đến nay thu hút hơn 56 triệu lượt xem. Video: YouTube Spice Girls

Năm 2012, Spice Girls có màn tái hợp tại sân khấu bế mạc Thế vận hội London. Sau đó, bốn thành viên còn lại, trừ Victoria, tiếp tục hoạt động cùng nhau. Mới đây, Brown - nghệ danh Scary Spice - dấy lên tin đồn nhóm tái xuất đủ năm người khi đăng tải video mừng sinh nhật Victoria trên Instagram Story kèm hashtag #tourdatescomingsoon (sắp có tour lưu diễn). Brown từng tiết lộ trên The Sun Spice Girls có kế hoạch trở lại vào tháng 5/2023. Khi đó, cô chắc chắn bà xã của David Beckham sẽ tham gia.

Victoria vẫn giữ im lặng trước những nghi vấn tái hợp, tuy nhiên, cô cũng đôi lần ẩn ý nhắc đến Spice Girls trong nhiều năm qua, theo Page Six. Mùa hè năm ngoái, Vic đăng tải đoạn video hát karaoke nhạc của nhóm trên TikTok với chú thích: "Làm ấm giọng tại Miami, còn nhiều bài hát nữa".

Phương Thảo (theo Page Six)