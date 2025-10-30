Speedtest lần đầu công bố bảng xếp hạng nhà mạng Việt Nam

Ookla, đơn vị đứng sau công cụ Speedtest, lần đầu thực hiện báo cáo riêng cho Việt Nam, trong đó VinaPhone dẫn đầu về tốc độ 5G.

"Thị trường viễn thông Việt Nam gần đây có nhiều hoạt động đáng chú ý, đặc biệt việc triển khai 5G và sự phát triển liên tục của dịch vụ di động và băng thông cố định", Affandy Johan, chuyên gia phân tích của Ookla, nói với VnExpress. "Những thay đổi này khiến đây trở thành giai đoạn phù hợp để cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về hiệu suất mạng và trải nghiệm người dùng tại Việt Nam".

Báo cáo Kết nối Speedtest nửa đầu 2025 tập trung vào hai hạng mục chính gồm mạng di động và mạng cố định, trong đó có các xếp hạng riêng như mạng tốt nhất, mạng có tốc độ cao nhất, mạng được đánh giá cao nhất từ người dùng, với thời gian đánh giá trong giai đoạn tháng 1-6 tại Việt Nam. Viettel được vinh danh là mạng di động tốt nhất và mạng 5G tốt nhất trong số các nhà cung cấp tại Việt Nam nửa đầu năm, khi điểm số về kết nối cao hơn hai nhà mạng còn lại.

"Điểm kết nối" là chỉ số kết hợp các yếu tố như điểm tốc độ, chỉ số về hiệu suất duyệt web, khả năng phát video trực tuyến video, từ đó đánh giá trải nghiệm tổng thể mà nhà cung cấp dịch vụ di động mang lại.

Điểm kết nối của Ookla chấm cho ba nhà mạng di động tại Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, Vinaphone tạo ấn tượng về tốc độ khi là nhà cung cấp 5G nhanh nhất tại Việt Nam với 78,11 điểm. Tốc độ tải xuống trung bình 5G của Vinaphone đạt 594,16 Mbps, xếp trên Viettel 421,61 Mbps và MobiFone 306,5 Mbps.

Trong khi đó, xét về tốc độ kết nối di động nói chung, gồm cả 3G, 4G, Viettel là nhà cung cấp dịch vụ nhanh nhất, với tốc độ tải xuống trung bình đạt 165,03 Mbps, trên Vinaphone 78,69 Mbps và MobiFone 68,45 Mbps.

Viettel cũng là nhà mạng đạt nhiều điểm số cao nhất về kết nối và trải nghiệm chơi game, trong khi FPT Telecom dẫn đầu về trải nghiệm xem video trực tuyến.

Huế và Đà Nẵng là những thành phố có thành tích kết nối tốt nhất. Trong đó, Huế được ghi nhận có tốc độ mạng di động 613,79 Mbps, còn mạng cố định của Đà Nẵng đạt 245,31 Mbps, đều cao nhất trong các thành phố lớn.

Xếp hạng của Ookla về các nhà mạng di động (trên) và cố định (dưới) tại Việt Nam trong nửa đầu 2025. Ảnh chụp màn hình

Thời gian qua, Việt Nam có nhiều đột phá về hạ tầng kết nối. Theo bảng thống kê tốc độ Speedtest Global Index tháng 9, Việt Nam đứng thứ 13 toàn cầu về tốc độ tải xuống của mạng di động và thứ 11 về mạng cố định.

Trong xếp hạng toàn cầu Speedtest Awards dành cho các nhà mạng có hiệu suất tốt nhất nửa đầu 2025, Việt Nam cũng ghi dấu ấn đậm nét với hai nhà mạng được vinh danh ở nhóm "nhanh nhất" thế giới. Trong đó, Viettel xếp thứ ba ở hạng mục Mạng di động nhanh nhất, tổng hợp kết quả từ cả mạng 3G, 4G và 5G, đứng trên Singtel của Singapore. Mạng di động 5G nhanh nhất cũng ghi nhận VinaPhone đứng thứ hai, sau một nhà mạng của UAE.

Theo thống kê của Cục Viễn thông vào tháng 6, Việt Nam có sáu tuyến cáp quang biển gồm AAG, IA, AAE-1, APG, ADC, SJC2, với tổng dung lượng thiết kế đạt 80 Tbps, trong đó hai tuyến ADC, SJC2 mới đưa vào hoạt động. Năm nay cũng đánh dấu lần đầu Việt Nam làm chủ tuyến cáp quang đất liền VSTN với dung lượng thiết kế 4 Tbps, có thể mở rộng lên 12 Tbps. Đây là nền tảng để kết nối tốc độ cao, mạng 5G có thể triển khai rộng khắp.

Theo nhà phân tích Affandy Johan, mạng băng rộng cố định tại Việt Nam được cải thiện đáng kể nhờ các nhà mạng triển khai gói cước giá rẻ với tốc độ tối thiểu 300 Mbps. "Tất cả nhà mạng lớn đều ghi nhận sự cải thiện về tốc độ tải xuống, trong đó Viettel đạt kết quả nổi bật nhờ đầu tư liên tục vào triển khai 5G và hiện đại hóa mạng lưới", ông đánh giá.

Theo nhà phân tích này, hiệu suất hiện tại của Việt Nam vẫn còn khoảng cách so với các quốc gia có hạ tầng Internet trưởng thành hơn. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng tại Việt Nam cho thấy sự tiến bộ ổn định cả về tốc độ lẫn trải nghiệm người dùng.

Lưu Quý