SpaceX phóng thành công 53 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo

MỹTên lửa Falcon 9 của SpaceX tiếp tục chở vệ tinh phủ sóng Internet mới vào không gian và hạ cánh xuống tàu không người lái trên biển.

Tên lửa Falcon 9 chở vệ tinh Starlink lên quỹ đạo. Ảnh: SpaceX

Tên lửa Falcon 9 cất cánh từ Tổ hợp phóng không gian 40 ở Trạm không quân Cape Canaveral vào 19h19 ngày 13/11 theo giờ Hà Nội, đánh dấu lần phóng thứ 25 của SpaceX trong năm nay. Đây cũng là chuyến bay thứ 9 của tên lửa đẩy này. Falcon 9 hạ cánh thành công, đánh dấu lần thứ 87 SpaceX thu hồi thành công tầng thứ nhất của tên lửa.

Chuyến bay diễn ra chỉ 24 giờ sau khi SpaceX buộc phải lùi lịch phóng do mưa bão. Vào buổi sáng ngày 13/11, sương mù dày đặc bao phủ bãi phóng và chậm rãi tan đi khi Mặt Trời mọc. Chuyến bay này là lần đầu tiên vệ tinh Starlink của SpaceX được phóng từ Florida bằng tên lửa Falcon 9 cao 70 m trong vòng 6 tháng. Các vệ tinh mới giờ đây trang bị hệ thống laser cho phép chúng liên lạc với nhau trên quỹ đạo.

Khoảng 9 phút sau khi cất cánh, tầng đầu tiên của tên lửa quay trở lại mặt đất, hạ cánh xuống tàu không người lái Just Read the Instructions của SpaceX. Theo đại diện công ty, do những lần hoãn phóng tàu chở người gần đây, tàu Just Read the Instructions buộc phải lưu lại ngoài khơi, chống chọi với những cơn sóng cao 6 - 7 m.

Chòm Starlink của SpaceX được thiết kế để cung cấp Internet tốc độ cao cho người sử dụng trên khắp thế giới, đặc biệt là người dân ở vùng xa xôi và hẻo lánh không thể kết nối Internet theo cách thông thường. Tính đến nay, SpaceX đã cung cấp hơn 100.000 cổng Internet qua hệ thống Starlink. Dịch vụ được cấp phép vận hành ở ít nhất 14 quốc gia.

Hồi tháng 9, công ty phóng cụm vệ tinh đầy đủ đầu tiên lên quỹ đạo vùng cực, cho phép tiếp cận người sử dụng Internet ở vĩ tuyến cao hơn. Với vụ phóng thành công hôm 13/11, SpaceX đã đưa 1.844 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo, vượt xa mục tiêu ban đầu của công ty là 1.440 vệ tinh.

An Khang (Theo Space)