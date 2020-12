MỹTên lửa hai tầng Falcon 9 mang tàu Dragon rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida, lúc 11h17 hôm 6/12 theo giờ địa phương.

SpaceX phóng tàu chở gần 3.000 kg hàng hóa lên trạm ISS

SpaceX thực hiện thành công chuyến chở hàng thứ 21 cho NASA. Đây là vụ phóng thứ 24 của SpaceX trong năm nay và là vụ phóng thứ 101 của tên lửa Falcon 9. Thời tiết khiến hãng này phải lùi vụ phóng lại một ngày so với lịch ban đầu.

Khoảng 9 phút sau khi phóng, tầng thứ nhất của tên lửa mang tên B1058 quay trở lại Trái Đất, hạ cánh xuống tàu chuyên dụng "Of Course I Still Love You" của SpaceX ở Đại Tây Dương. Như vậy B1058 đã được sử dụng 4 lần. Trước đó, tầng tên lửa này cũng tham gia nhiệm vụ Demo-2 nhằm đưa hai phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), phóng vệ tinh thông tin cho quân đội Hàn Quốc và phóng lô vệ tinh Starlink của SpaceX.

Trong nhiệm vụ mới, tàu Dragon mang 2.903 kg hàng hóa lên trạm ISS. Số hàng hóa này gồm thiết bị khoa học và một số đồ cho Giáng sinh. "Phi hành đoàn sẽ nhận được một chút thức ăn Giáng sinh trên quỹ đạo", Kenny Todd, phó giám đốc chương trình vận hành Trạm ISS tại NASA, cho biết.

Tàu Dragon sẽ ghép nối với trạm ISS sau khi phóng hơn 24 tiếng. Khi đó, lần đầu tiên trạm ISS sẽ ghép nối với cùng lúc hai tàu Dragon. Phương tiện còn lại là Crew Dragon Resilience, tàu vũ trụ chở 4 phi hành gia lên trạm ISS ngày 15/11.

Tàu Dragon lần này được cải tiến với khả năng chở thêm 20% hàng hóa, không gian bên trong cũng rộng hơn những phiên bản cũ. Nó cũng có thể ở lại trên trạm ISS trong thời gian dài gấp đôi.

Một điểm mới nữa là khi quay về Trái Đất, tàu Dragon sẽ hạ cánh ở Đại Tây Dương thay vì Thái Bình Dương, giúp tiết kiệm thời gian cho đội ngũ của SpaceX. Các chuyên gia có thể thu hồi mẫu vật và dữ liệu nhanh hơn, chỉ khoảng 4 - 9 tiếng sau khi tàu đáp xuống Đại Tây Dương. SpaceX cũng sẽ thu hồi phương tiện của mình nhanh hơn, tiến hành kiểm tra và bảo trì để chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo. Tàu Dragon cải tiến có thể bay 5 lần thay vì chỉ 3 lần như trước đây.

Thu Thảo (Theo Space)