Sứ mệnh Transporter-2 của SpaceX vào hôm qua đã đưa thành công ba vệ tinh Starlink cùng một loạt vệ tinh thương mại của đối tác lên quỹ đạo.

SpaceX phóng cùng lúc 88 vệ tinh Tên lửa Falcon 9 đưa 88 vệ tinh lên quỹ đạo. Video: SpaceX/SciNews.

Các vệ tinh gắn trên đỉnh tên lửa Falcon 9 cất cánh từ Tổ hợp 40 của Trạm Không quân Mũi Canaveral ở Florida, Mỹ, vào lúc 22h11 ngày 30/6 theo giờ Hà Nội. Vụ phóng ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 25/6 nhưng hai lần bị trì hoãn: lần đầu tiên là do lỗi kỹ thuật, còn lần thứ hai là do một chiếc máy bay vi phạm vùng an toàn.

Trong lần phóng hôm 30/6, bầu trời nhiều mây nhưng không có vật thể nào cản đường. Tầng đẩy thứ nhất của tên lửa Falcon 9 - có mã hiệu B1060 - đã khai hỏa đúng như kế hoạch và sau khoảng 8 phút rưỡi, nó nhẹ nhàng hạ cánh xuống một bãi đáp trên đất liền.

Đây đã là chuyến bay và lần thu hồi thứ 8 của B1060, khiến nó trở thành một trong những tầng đẩy tên lửa được tái sử dụng nhiều nhất của SpaceX, đồng hạng với B1058 nhưng xếp sau B1049 (9 lần) và B1051 (10 lần).

B1060 lần đầu được sử dụng trong vụ phóng vệ tinh định vị toàn cầu GPS III SV03 cho quân đội Mỹ vào ngày 30/6/2020. Sau đó, nó được tái sử dụng trong 5 sứ mệnh Starlink và một nhiệm vụ phóng vệ tinh liên lạc Türksat 5A cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Mô phỏng quỹ đạo của sứ mệnh Transporter-2. Ảnh: SpaceX.

Hầu hết các vụ phóng Starlink trước đây đều thu hồi tên lửa trên biển. Tuy nhiên, chuyến bay lần này có chút khác biệt. Sau khi cất cánh, tầng đẩy thứ nhất của tên lửa men theo bờ biển phía đông của Florida, hướng về phía nam Đại Tây Dương, và cuối cùng hạ cánh trên đất liền. Quỹ đạo này cho phép đưa các vệ tinh vào quỹ đạo địa cực (bay qua hai cực của Trái Đất).

Ngoài ba thiết bị Starlink, sứ mệnh Transporter-2 còn triển khai 85 vệ tinh thương mại cỡ nhỏ cho nhiều đối tác như Cơ quan Phát triển Không gian (SDA), công ty Space Bees và Nanoracks.

Việc phóng một số lượng lớn vệ tinh cùng lúc như vậy là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Mỗi vệ tinh phải được triển khai theo một trình tự thời gian để tránh va chạm có thể xảy ra. Để giải quyết thách thức này, SpaceX đã sử dụng các thiết bị phân phối phóng chuyên dụng, cho phép triển khai từng vệ tinh khi chúng ở trong một quỹ đạo nhất định.

Với chuyến bay hôm 30/6, SpaceX đã thực hiện thành công tổng cộng 20 sứ mệnh không gian chỉ trong nửa đầu năm nay, gần bằng kỷ lục 26 lần phóng trong cả năm 2020.

Đoàn Dương (Theo Space)