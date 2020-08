SpaceX phóng 59 vệ tinh cùng lúc

Sau nhiều lần trì hoãn, SpaceX hôm qua đã tiến hành phóng 57 vệ tinh Internet Starlink cùng với 2 vệ tinh quan sát Trái Đất Global.

Tên lửa SpaceX đưa thành công 59 vệ tinh lên quỹ đạo SpaceX phóng thành công 59 vệ tinh từ Florida. Video: SciNews.

Đây là lô vệ tinh Starlink thứ 10 được SpaceX triển khai kể từ tháng 5/2019 trong tham vọng xây dựng một mạng lưới vệ tinh Internet băng thông rộng, tốc độ cao phủ sóng toàn cầu. Vụ phóng diễn ra theo đúng lịch trình vào lúc 1h12 sáng ngày 7/8 theo giờ địa phương tại Tổ hợp 39A thuộc Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida, Mỹ.

Hai phút rưỡi sau khi cất cánh, tầng một của tên lửa Falcon 9 đã tách ra và hạ cánh an toàn xuống xà lan không người lái "Of Course I Still Love You" đậu trên vùng biển phía đông bắc Mũi Canaveral ở Đại Tây Dương. Cặp vệ tinh quan sát Trái Đất Global-7 và Global-8 của công ty BlackSky được triển khai vào quỹ đạo trước, tiếp đến là 57 vệ tinh Starlink của SpaceX.

Với việc bổ sung 57 vệ tinh mới, tổng số thiết bị hoạt động trên "chòm sao Starlink" đã tăng lên 595 chiếc. Mục tiêu cuối cùng của SpaceX là phát triện một mạng lưới gồm hơn 40.000 vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp ở độ cao khoảng 550 km. Công ty có kế hoạch bắt đầu cung cấp dịch vụ cho những khách hàng đầu tiên ở Mỹ và Canada ngay trong năm nay.

Theo CEO Elon Musk, mạng lưới Starlink có thể mang lại 30 tỷ USD doanh thu hàng năm cho SpaceX. Số tiền này sẽ được dùng để phát triển dự án Starship - hệ thống tên lửa và tàu vũ trụ với sứ mệnh đưa con người lần đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa.

Trong khi đó, việc triển khai thành công Global-7 và Global-8 đã nâng tổng số thiết bị trong mạng lưới vệ tinh quan sát Trái Đất của BlackSky lên con số 6, với mục tiêu cuối cùng là 16 vệ tinh. Đây là loại thiết bị ngắn hạn, được thiết kế chỉ hoạt động trong vài năm trước khi cần thay thế. Chúng có nhiệm vụ cung cấp hình ảnh và giám sát Trái Đất từ không gian cho mục đích nghiên cứu, xây dựng và phát triển năng lượng.

Đoàn Dương (Theo UPI/Space News)