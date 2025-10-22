SpaceX ngắt 2.500 thiết bị Starlink gần ổ lừa đảo ở Myanmar

SpaceX cho hay đã vô hiệu hóa 2.500 bộ thiết bị thu tín hiệu của Starlink gần các địa điểm được coi là trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Myanmar.

Lauren Dreyer, phó chủ tịch phụ trách hoạt động kinh doanh Starlink của SpaceX, trong bài đăng X hôm nay thông báo "vô hiệu hóa" hơn 2.500 bộ thiết bị thu tín hiệu được cho là kết nối với các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Myanmar. Tuy nhiên, bà không nói rõ thời điểm các thiết bị này bị ngắt kết nối.

Bình luận được SpaceX đưa ra sau khi AFP tiết lộ thiết bị Starlink đã được sử dụng trong ngành công nghiệp lừa đảo đang nở rộ tại Myanmar. Các trung tâm lừa đảo đang tiếp tục được xây dựng dọc biên giới Myanmar, dù nước này đã phát động chiến dịch truy quét quy mô lớn từ đầu tháng 2.

Phóng viên AFP đã nhìn thấy các thiết bị thu tín hiệu của Starlink được lắp đặt hàng loạt ở khu vực này, dường như để kết nối trung tâm lừa đảo với mạng Internet vệ tinh do công ty của tỷ phú Elon Musk cung cấp.

Số thiết bị Starlink bị quân đội Myanmar thu giữ trong cuộc đột kích khu phức hợp KK Park trong ảnh chụp ngày 20/10. Ảnh: AFP

Chính quyền Myanmar ngày 19/10 cho biết quân đội đã đột kích khu phức hợp KK Park, một trong những trung tâm lừa đảo khét tiếng nhất nước này gần biên giới với Thái Lan và thu giữ 30 bộ thiết bị thu tín hiệu của Starlink.

Cơ quan đăng ký Internet khu vực châu Á (APNIC) cho hay trước tháng 2 năm nay, Starlink chưa có đủ lưu lượng truy cập để đăng ký trở thành một trong những nhà cung cấp Internet ở Myanmar. Tuy nhiên, Starlink sau đó bỗng nhiên vươn lên vị trí hàng đầu với lưu lượng sử dụng tăng vọt trong giai đoạn 3/7-1/10.

Ủy ban Kinh tế Liên hợp Quốc hội Mỹ cho hay họ đã bắt đầu cuộc điều tra về mối liên hệ giữa Starlink với các trung tâm lừa đảo.

Theo báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến đã bùng nổ khắp Đông Nam Á, đặc biệt ở Campuchia, Thái Lan và Mynamar. Tổng số tiền mà các nạn nhân bị lừa trong năm 2023 lên tới 37 tỷ USD.

Các khu vực biên giới của Myanmar với Thái Lan và Trung Quốc đã trở thành vùng đất màu mỡ cho các băng nhóm lừa đảo. Nhiều người nước ngoài bị dụ dỗ tới đây thông qua các hình thức lừa tình hoặc lừa đảo tuyển dụng, trong khi một số tự nguyện đến làm việc.

Thanh Tâm (Theo France 24, AFP)