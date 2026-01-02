SpaceX lập kỷ lục với 165 vụ phóng quỹ đạo năm 2025

Năm ngoái, SpaceX thực hiện trung bình gần hai ngày một vụ phóng, tần suất đáng kinh ngạc với mọi công ty, thậm chí với nhiều quốc gia.

Công ty hàng không vũ trụ Mỹ SpaceX đang liên tiếp lập kỷ lục về số lượng vụ phóng lên quỹ đạo trong một năm. Kỷ lục tăng từ 25 vụ phóng năm 2020 lên 31 vụ phóng (2021), 61 (2022), 96 (2023), 134 (2024) và 165 vào năm ngoái. Như vậy, trong năm 2025, công ty của Elon Musk đã thực hiện số vụ phóng quỹ đạo gần gấp đôi Trung Quốc và chiếm khoảng 85% tổng số vụ phóng của Mỹ.

Toàn bộ 165 vụ phóng đều do tên lửa hai tầng Falcon 9 thực hiện. Tên lửa hạng nặng Falcon Heavy vẫn chưa bay lại kể từ tháng 10/2024. Tầng đầu tiên của Falcon 9 có thể tái sử dụng và đã quay về Trái Đất để hạ cánh an toàn 162 lần, chỉ có ba ngoại lệ.

Hai ngoại lệ thuộc về các nhiệm vụ đưa vệ tinh liên lạc khổng lồ Spainsat NG lên quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh vào tháng 1 và tháng 10/2025. Hai nhiệm vụ này đòi hỏi tầng đầu tiên của Falcon 9 mang tải nặng và không còn đủ nhiên liệu để trở về Trái Đất. Ngoại lệ còn lại xảy ra trong quá trình phóng một lô vệ tinh Internet Starlink ngày 3/3/2025. Tầng đầu tiên của tên lửa đã hạ cánh xuống tàu không người lái ở Đại Tây Dương theo kế hoạch, nhưng sau đó bị đổ do lửa bùng phát gần chân đế và làm hỏng một chân đáp.

Các nhiệm vụ Starlink áp đảo trong lịch phóng của SpaceX năm ngoái, chiếm 123 trong số 165 vụ phóng, đưa tổng cộng hơn 3.000 vệ tinh Internet lên quỹ đạo. Đến nay, mạng lưới khổng lồ này có hơn 9.300 vệ tinh đang hoạt động.

Ngoài phá kỷ lục về số vụ phóng, SpaceX còn đạt nhiều cột mốc quan trọng khác trong năm 2025 bận rộn. Ví dụ, công ty hoàn thành lần hạ cánh tên lửa thứ 500 và lần phóng tên lửa đã qua sử dụng thứ 500. Họ cũng liên tục phá kỷ lục về số lần phóng nhiều nhất của một tầng tên lửa, hiện ở mức 32 lần, chứng minh khả năng tái sử dụng xuất sắc.

Con số 165 vụ phóng vẫn chưa tính đến 5 chuyến bay thử nghiệm dưới quỹ đạo của Starship, tên lửa lớn và mạnh nhất từng được chế tạo. Siêu tên lửa bằng thép không gỉ này sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động trong năm 2026, bao gồm chuyến bay quỹ đạo đầu tiên, thậm chí chuyến bay đến Sao Hỏa nếu mọi việc diễn ra hoàn toàn thuận lợi.

