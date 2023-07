MỹMột tên lửa Falcon 9 của SpaceX lập kỷ lục tái sử dụng mới sau khi tầng đẩy của nó hoàn thành chuyến bay thứ 16.

SpaceX lập kỷ lục tái sử dụng tên lửa Tên lửa Falcon 9 phóng từ Florida hôm 10/7. Video: SciNews

Tên lửa Falcon 9 chở 22 vệ tinh Internet Starlink thế hệ mới của SpaceX cất cánh từ Trạm không gian Cape Canaveral Space Force Station ở Florida vào 10h58 ngày 10/7. Đây là nhiệm vụ thứ 16 đối với tầng đầu tiên của tên lửa, theo SpaceX.

Theo kế hoạch, tầng đẩy quay trở lại Trái Đất, hạ cánh xuống vùng biển Đại Tây Dương ngoài khơi Florida. Tầng đẩy đáp xuống boong tàu không người lái Just Read the Instructions của SpaceX khoảng 8,5 phút sau khi cất cánh. Trong khi đó, tầng trên có thể mở rộng của Falcon 9 tiếp tục mang 22 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo thấp của Trái Đất. Dự kiến cụm vệ tinh này sẽ được triển khai khoảng 62 phút sau khi phóng.

Vệ tinh Starlink mới là loại V2 Mini, phiên bản lớn và mạnh hơn so với trước đó. Falcon 9 có thể chứa khoảng 50 vệ tinh loại này. Nhưng chúng vẫn nhỏ hơn so với vệ tinh V2 cuối cùng. Tàu vũ trụ nặng 1,1 tấn đó sẽ phóng trên phương tiện Starship của SpaceX. V2 Mini bao gồm nhiều công nghệ chủ chốt như ăngten định pha mạnh và sử dụng băng tần E, cho phép Starlink đạt công suất gấp 4 lần so với trước.

Tầng đầu tiên của Falcon 9 từng phóng lần gần nhất vào tháng 12 năm ngoái. Trong số 15 chuyến bay trước đây của nó có Demo-2, nhiệm vụ chở người đầu tiên của SpaceX đưa hai phi hành gia NASA lên Trạm Vũ trụ Quốc tế năm 2020. Một tầng đẩy khác của Falcon 9 đã bay 15 chuyến và vài tầng đẩy từng bay 14 chuyến.

Starship sẽ đưa bay vũ trụ lên tầm cao mới. Tên lửa mạnh nhất từng được chế tạo để tái sử dụng hoàn toàn. Cả hai tầng của nó đều có thể bay nhiều lần trong một ngày, theo nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk.

An Khang (Theo Space)