SpaceX lần đầu thu hồi toàn bộ vỏ tên lửa trên biển

MỹSpaceX thu hồi cả hai nửa vỏ bảo vệ khối hàng của tên lửa Falcon 9 sau khi phóng thành công vệ tinh quân sự của Hàn Quốc từ Florida hôm 20/7.

SpaceX lần đầu tiên thu hồi toàn bộ vỏ tên lửa trên biển Tàu SpaceX thu hồi vỏ bảo vệ khối hàng của tên lửa trên biển. Video: Twitter.

Elon Musk, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty, chia sẻ video ghi lại hoạt động thu hồi trên mạng xã hội Twitter hôm 21/7. Hai chiếc tàu của SpaceX là GO Ms. Tree và GO Ms. Chief được trang bị những tấm lưới lớn để hứng vỏ tên lửa. Bộ phận hình nón này bảo vệ vệ tinh trong lúc phóng và tách thành hai nửa khi rơi trở lại Trái Đất nên cần sử dụng hai tàu hứng cùng lúc.

SpaceX đã thu hồi các nửa vỏ bảo vệ trong nhiều nhiệm vụ trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên công ty đón được cả hai nửa từ một vụ phóng. Thu hồi vỏ bảo vệ nằm trong kế hoạch gia tăng khả năng tái sử dụng tên lửa của SpaceX. Công ty thường tái sử dụng tầng đẩy của tên lửa hai tầng Falcon 9 và Falcon Heavy. Trong buổi phóng hôm 20/7, tầng đẩy tên lửa Falcon 9 đáp xuống tàu không người lái trên biển, đánh dấu lần hạ cánh thành công thứ 57 của bộ phận này sau chuyến bay lên quỹ đạo.

Cả tên lửa Falcon 9 và Falcon Heavy đều có thiết kế vỏ bảo vệ khối hàng giống nhau, trị giá khoảng 6 triệu USD, do đó tái sử dụng giúp SpaceX tiết kiệm đáng kể chi phí. Nếu để lớp vỏ rơi xuống nước, việc tái sử dụng sẽ khó khăn hơn do nước biển có tính ăn mòn cao, do đó công ty phải sử dụng tàu căng lưới.

Hiện nay, SpaceX vẫn chưa thể sử dụng lại tầng trên của tên lửa Falcon 9 và Falcon Heavy. Tuy nhiên, hệ thống phóng tiếp theo của SpaceX có thể tái sử dụng hoàn toàn. Tàu vũ trụ Starship với sức chở 100 hành khách và tên lửa Super Heavy có thể phóng sớm nhất vào năm sau, được thiết kế để bay lại nhiều lần.

An Khang (Theo Space)