Với hai vụ phóng trong vòng 7 ngày, số vệ tinh Internet hoạt động trên quỹ đạo của SpaceX đã vượt mốc 1.440 chiếc, hoàn thành mục tiêu ban đầu.

SpaceX hoàn thành mạng lưới Starlink giai đoạn đầu SpaceX triển khai lô vệ tinh Starlink thứ 26 hôm 5/5. Video: SciNews/SpaceX.

Không lâu sau vụ phóng 60 vệ tinh Starlink vào hôm 28/4, tên lửa Falcon 9 của SpaceX tiếp tục cất cánh từ căn cứ Pad 39A tại Trung tâm Không gian Kennedy của NASA vào lúc 2h01 sáng hôm nay theo giờ Hà Nội, mang theo lô vệ tinh Internet thứ 26 của công ty lên quỹ đạo.

Khoảng 9 phút sau khi phóng, tầng đẩy thứ nhất của tên lửa - có mã hiệu B1049 - đã tách ra và hạ cánh nhẹ nhàng xuống sà lan không người lái "Of Course I Still Love You" trên Đại Tây Dương, đánh dấu chuyến bay thành công thứ 9 của thiết bị. Đây là một trong những tầng đẩy được tái sử dụng nhiều nhất của SpaceX.

Với 120 vệ tinh Internet được bổ sung trong vòng 7 ngày, công ty vũ trụ của tỷ phú Elon Musk đã hoàn thành mạng lưới Starink giai đoạn đầu với ít nhất 1.440 thiết bị hoạt động trên quỹ đạo. Cụ thể, SpaceX đến nay đã phóng tổng cộng 1.565 vệ tinh Starlink, nhưng hiện chỉ có 1.498 chiếc đang hoạt động, số còn lại hoặc là vệ tinh thử nghiệm, hoặc đã ngừng hoạt động và được hạ quỹ đạo có kiểm soát.

Mục tiêu đã đạt được nhưng Elon Musk chưa dừng lại. SpaceX có tham vọng mở rộng mạng lưới Starlink lên 42.000 vệ tinh. Công ty dự định bổ sung 1.500 vệ tinh mới trong năm nay. Để mạng Starlink có thể phủ phóng liên tục trên phạm vi toàn cầu, họ cần triển khai thêm khoảng 26 lô vệ tinh nữa.

SpaceX hiện đi đầu nhưng không phải là công ty duy nhất phát triển dịch vụ mạng vệ tinh. OneWeb, Amazon và Telstar cũng đang xây dựng mạng lưới của riêng họ, nhưng với số lượng vệ tinh ít hơn nhiều.

Đoàn Dương (Theo SpaceX)