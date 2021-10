SpaceSpeakers tri ân khán giả nhân dịp sinh nhật 10 năm

Nhóm nhạc underground SpaceSpeakers treo biển quảng cáo mừng sinh nhật 10 năm tại quảng trường Thời Đại (Mỹ), Hà Nội và TP HCM chia sẻ niềm vui cùng người hâm mộ.

Tấm biển gồm hai màu chủ đạo đen, đỏ đặc trưng cùng dòng chữ trắng nổi bật "The first 10 years of SpaceSpeakers" (Thập kỷ đầu tiên của SpaceSpeakers). Đại diện SpaceSpeakers cho biết, đây là món quà dành tặng cho khán giả, đánh dấu cột mốc 10 năm trên chặng đường nghệ thuật.

Logo nhóm nhạc SpaceSpeakers tại quảng trường Thời Đại (New York, Mỹ).

SpaceSpeakers khẳng định, thông điệp "HipHop Neva Sleeps" (Hip Hop không bao giờ ngủ quên) và "Thank you for staying awake with us" (Cảm ơn bạn vì đã không ngủ khi giai điệu còn thức) in trên bảng hiệu là lời tri ân dành tặng đến người hâm mộ đã theo dõi chặng đường của nhóm. Động thái này của SpaceSpeakers nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Thông điệp "Hip Hop Neva Sleep" của SpaceSpeakers tại Hà Nội.

Sau một thập kỷ thành lập với nhiều đóng góp cho nền âm nhạc underground, SpaceSpeakers là một trong những nhóm nhạc Hip Hop của Việt Nam có lượng người hâm mộ đông đảo.

"Kỷ niệm 10 năm thành lập là một dịp quan trọng để chúng tôi tri ân khán giả - những người đã đồng hành và ủng hộ để tạo nên một SpaceSpeakers như ngày hôm nay", đại diện nhóm nhạc cho biết.

Logo SpaceSpeakers nổi bật giữa đường phố Sài Gòn.

SpaceSpeakers thành lập vào năm 2011 bởi Touliver. Trải qua 10 năm hoạt động, nhóm có 11 thành viên gồm Touliver, JustaTee, Rhymastic, Soobin, Binz, Kimmese, Cường Seven, Kiên Ứng, SlimV, Tín Lê và Triple D, ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ với nhiều bản hit.

Những sản phẩm âm nhạc của các thành viên được yêu thích trên trên mạng xã hội và nằm trong danh sách Trending trên Youtube Việt Nam như Big Cityboi (Touliver x Binz), sự trở lại của Soobin với EP The Playah, hay Thằng Điên (JustaTee), Yêu 5 (Rhymastic)... Tư duy âm nhạc hiện đại cùng sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu của SpaceSpeakers đã giúp nhóm chinh phục khán giả.

11 thành viên của SpaceSpeakers.

Ngoài ra, SpaceSpeakers còn dùng âm nhạc để mang lại giá trị cho cộng đồng Rap, Hip Hop và khán giả đại chúng. Năm 2020, nhóm tham gia chương trình Rap Việt, góp phần làm nên thành công cho chương trình. Trong năm 2021, chiến dịch Muzik Dập Dịch do SpaceSpeakers khởi xướng để ủng hộ tuyến đầu chống dịch đã nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng.

Trong Rap Việt mùa hai, nhóm góp mặt với đội hình gồm Hoàng Touliver, Binz, Rhymastic, JustaTee, SlimV và Tín Lê. Đại diện SpaceSpeakers cho hay, nhóm sẽ ra mắt những dự án riêng trong thời gian tới để khẳng định vị trí trong lòng người hâm mộ.

Hà Thanh (Ảnh: SpaceSpeaker)