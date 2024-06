Southern Homes Vietnam thắng 4 giải phân phối bất động sản châu Á

Southern Homes Vietnam được Asia Pacific Property Awards 2024 trao giải cao nhất tại 4 hạng mục dành cho đơn vị tư vấn và phân phối bất động sản.

Lễ trao giải được tổ chức từ 30/5 đến 1/6 tại Thái Lan với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp. Trong đó, Southern Homes Vietnam (một thành viên của Southern Group) đã giành được hai giải cao nhất trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản bao gồm Hệ thống Phân phối bất động sản xuất sắc Việt Nam (Real Estate Agency 5 – 20 Offices Vietnam) và Đơn vị tư vấn dịch vụ bất động sản xuất sắc Việt Nam (Property Agency/Consultancy Vietnam).

Bên cạnh đó, Southern Homes Vietnam còn có tên trong danh sách tại hạng mục với đề cử 5 sao (Best of The best): Đơn vị tư vấn tiếp thị bất động sản tốt nhất Việt Nam (Best Real Estate Agency Marketing Vietnam) và Website đại lý bất động sản tiêu biểu Việt Nam (Real Estate Agency Website Vietnam) đối với website "Southern.vn".

Hai lãnh đạo Southern Homes Vietnam nhận giải cùng ông Stuart Shield (giữa) – Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch International Property Awards. Ảnh: Southern Homes Vietnam

Ban tổ chức giải thưởng năm nay đánh giá cao những giá trị mà Southern Homes Vietnam đã tạo lập, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Khả năng thích ứng linh hoạt của Southern Homes Vietnam trước những biến động của thị trường đã chinh phục Hội đồng giám khảo Asia Pacific Property Awards 2024.

Ông Tạ Minh Kha – Lãnh đạo Southern Homes Vietnam cho biết được xướng tên tại 4 hạng mục quan trọng nhất, trong đó có giải Best of The best tạo một động lực tinh thần rất lớn cho toàn công ty. Giải thưởng này cũng khẳng định Tập đoàn đã đi đúng hướng trong chiến lược phân phối, giới thiệu đến khách hàng những dự án bất động sản chất lượng, uy tín.

Ông Trần Bá Thùy và ông Tạ Minh Kha (chính giữa) – Lãnh đạo Southern Homes Vietnam trong khoảnh khắc nhận giải tại sự kiện. Ảnh: Southern Homes Vietnam

Từ thời điểm gia nhập ngành bất động sản, Southern Homes Vietnam đã mở rộng mạng lưới hợp tác và trở thành đơn vị phân phối chiến lược của các chủ đầu tư uy tín như Vingroup, Tân Á Đại Thành, Khang Điền, Masterise Homes, Keppel Land, Capitaland Vietnam, Gamuda Land, Ecopark.... Doanh nghiệp còn phát triển hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện, bao gồm: tư vấn đầu tư và quản lý phát triển đầu tư; tư vấn phát triển dự án; tiếp thị và phân phối... và mở rộng hàng loạt sàn giao dịch tại các khu vực miền Bắc, miền Nam, miền Trung nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Southern Homes Vietnam cung cấp giải pháp tối ưu hiệu quả bán hàng cho các chủ đầu tư, đem đến những sản phẩm không gian sống chất lượng hợp thị hiếu khách hàng với dịch vụ tư vấn và hệ thống phân phối được đầu tư. Đơn vị còn liên tục đưa ra các hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp và bền vững của thị trường bất động sản. Theo đại diện lãnh đạo công ty, giá trị cốt lõi Southern Homes Vietnam theo đuổi là "trách nhiệm – tận tụy – minh bạch – uy tín – sáng tạo và chuyên nghiệp", chinh phục mục tiêu chiến lược để trở thành tập đoàn phát triển đa lĩnh vực.

Asia Pacific Property Awards là giải thưởng có bề dày 30 năm trong việc đánh giá chất lượng bất động sản tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Giải thưởng được đánh giá bởi một hội đồng giám khảo độc lập bao gồm hơn 70 chuyên gia ở nhiều lĩnh vực. Các đánh giá bình chọn đều dựa trên những tiêu chí khắt khe như chất lượng, dịch vụ, sự cải tiến, bản chất, và cam kết bền vững của các công ty...

Yên Chi