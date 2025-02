Southern Homes Việt Nam phân phối dự án The Gió Riverside

Southern Homes Việt Nam ký kết hợp tác với An Gia, trở thành đơn vị phân phối dự án The Gió Riverside.

The Gió Riverside đang thu hút sự chú ý dù chưa chính thức công bố. Nằm tại ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc thuộc Bình Dương, dự án kết nối trực tiếp với các tuyến giao thông huyết mạch như xa lộ Hà Nội, nút giao Tân Vạn, Vành đai 3, ga Metro Bến Thành – Suối Tiên. Từ khu đô thị, chỉ mất 10 phút đến trung tâm TP HCM và 15 phút đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Lễ ký kết giữa Southern Homes Việt Nam và An Gia diễn ra ngày 13/2. Ảnh: Southern Homes

Dự án xây dựng trên khu đất rộng 2,9 ha với hai block cao 40 tầng và ba tầng hầm, cung cấp khoảng 3.000 căn hộ từ một đến ba phòng ngủ phong cách resort cùng hệ thống tiện ích đa dạng như trung tâm thương mại, công viên ven sông, hồ bơi vô cực, Sky Bar, Sky Lounge, khu thể thao và trường học quốc tế.

The Gió Riverside – căn hộ ven sông của An Gia. Ảnh: Southern Homes

Là dự án trọng điểm thuộc phân khúc nhà ở vừa túi tiền của An Gia trong năm 2025, The Gió Riverside dự kiến sẽ thu hút khách hàng do dòng sản phẩm này khan hiếm trên thị trường. VPBank cũng đã ký kết tài trợ 1.000 tỷ đồng để An Gia xây dựng The Gió Riverside trong bốn năm và cung cấp gói tín dụng ưu đãi cho khách hàng.

The Gió Riverside tọa lạc tại vị trí trung tâm kết nối nhanh với TP HCM – Thủ Đức – Biên Hòa. Ảnh: Southern Homes

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản hiện nay khan hiếm các sản phẩm vừa túi tiền để phục vụ nhu cầu an cư tại các đô thị lớn như TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Nhà đầu tư cũng quan tâm đến các dự án vừa túi tiền do vốn ít và dễ thanh khoản.

Nghiên cứu của Savills Việt Nam cho biết nhà ở vừa túi tiền tại TP HCM gần như biến mất khiến người mua phải tìm đến các khu vực lân cận như Bình Dương và Đồng Nai. Đây là nguyên nhân chính giúp những dự án vừa túi tiền được công bố ghi nhận sức hấp thụ mạnh mẽ.

Southern Homes Việt Nam là đơn vị tư vấn phát triển và phân phối bất động sản cao cấp, đã hợp tác thành công với nhiều chủ đầu tư lớn như Vinhomes, Ecopark, Tân Á Đại Thành, Khang Điền, Masterise Homes, Phú Long, CapitaLand, Gamuda Land, Keppel Land.

Doanh nghiệp này giành được nhiều giải thưởng như: Hệ thống phân phối bất động sản xuất sắc Việt Nam (Real Estate Agency 5 – 20 Offices Vietnam), Đơn vị tư vấn dịch vụ bất động sản xuất sắc Việt Nam (Property Agency/Consultancy Vietnam), Đơn vị tư vấn tiếp thị bất động sản tốt nhất Việt Nam (Best Real Estate Agency Marketing Vietnam), Website đại lý bất động sản tiêu biểu Việt Nam (Real Estate Agency Website Vietnam), Doanh nghiệp tiêu biểu TP HCM năm 2024.

Hiện tại, Southern Homes Việt Nam sở hữu đội ngũ chuyên nghiệp và liên tục cập nhật xu hướng thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Công ty cam kết mang đến dịch vụ và sản phẩm chất lượng.

Trong khi đó, An Gia là chủ đầu tư uy tín với các dự án nổi bật như Westgate, Sky 89, The Standard, An Gia Riverside.

Yên Chi