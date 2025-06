Southern Homes tư vấn phát triển và phân phối Mỹ Tho Central Complex

Southern Homes Việt Nam hợp tác Tập đoàn Tây Bắc làm đơn vị tư vấn phát triển và phân phối sản phẩm shophouse thuộc dự án Mỹ Tho Central Complex.

Mỹ Tho Central Complex là khu phố thương mại phong cách Nhật Bản và công viên trung tâm nhằm tạo không gian xanh cho người dân địa phương lẫn du khách, đồng thời góp phần đồng bộ cảnh quan khu vực quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang.

Dự án tiếp giáp đại lộ Hùng Vương, liền kề trung tâm hành chính tỉnh Tiền Giang - khu vực thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội lớn của thành phố Mỹ Tho, mang lại lợi thế kinh doanh.

Ông Tạ Minh Khang (trái), Tổng giám đốc Southern Homes Việt Nam nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo Tập đoàn Tây Bắc sau nghi thức ký kết tư vấn phát triển và phân phối dự án Mỹ Tho Central Complex. Ảnh: Southern Homes Việt Nam

Chủ đầu tư cho biết, Mỹ Tho Central Complex còn liền kề quỹ đất thương mại hơn 20.000 m2 vừa được Tập đoàn Tây Bắc chuyển nhượng lại cho Aeon Việt Nam để phát triển trung tâm thương mại với tổng vốn đầu tư khoảng 1.155 tỷ đồng. Công trình này dự kiến đi vào hoạt động từ quý IV/2026. Đây cũng là dự án trung tâm thương mại Aeon đầu tiên của Tiền Giang.

Theo đại diện Southern Homes, những khu vực có sự hiện diện của Aeon Mall, bất động sản ghi nhận xu hướng tăng giá nhanh. Mỹ Tho Central Complex kỳ vọng hưởng lợi tương tự.

Phối cảnh tổng thể dự án Mỹ Tho Central Complex. Ảnh: Southern Homes Việt Nam

"Mỹ Tho Central Complex ra đời trong bối cảnh thành phố Mỹ Tho đang vươn mình trở thành đô thị loại I, là đầu tàu phát triển của tỉnh Tiền Giang và vùng bắc sông Tiền", ông Tạ Minh Kha, đại diện Southern Homes chia sẻ.

Theo định hướng quy hoạch, quảng trường trung tâm nơi dự án tọa lạc sẽ là khu vực tập trung các cơ quan hành chính, dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí của tỉnh. Điều này thúc đẩy nhu cầu về một tổ hợp thương mại - dịch vụ hiện đại để phục vụ người dân cũng như du khách.

"Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng, góp phần phát triển thị trường bất động sản cao cấp tại Việt Nam nói chung và khu vực miền Tây nói riêng, đồng thời khẳng định vị thế đơn vị phân phối trong phân khúc này", ông Kha nói thêm.

Đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên kinh doanh của Southern Homes Việt Nam. Ảnh: Southern Homes Việt Nam

Thành lập năm 2004, Tập đoàn Tây Bắc tham gia vào nhiều dự án quy mô như Mỹ Tho Riverside (Tiền Giang), khu đô thị phố chợ Phú Khương (Bến Tre), khu đô thị phố chợ Minh Khai (Bắc Kạn), khu đô thị Hưng Định City - phố chợ An Nhơn (Bình Định), khu đô thị Tân Trường Park View (Hải Dương), Shining City (Sơn La), khu đô thị phố chợ Phú Lộc (Hải Dương)...

Trong khi đó, Southern Homes Việt Nam là nhà phát triển và phân phối bất động sản với hệ thống chi nhánh trên cả nước. Đối tác chiến lược của Southern Homes Việt Nam có Vinhomes, Tân Á Đại Thành, Khang Điền, Masterise Homes, Sungroup, Ecopark, Keppel Land, CapitaLand Vietnam... Công ty cũng giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như "Best Real Estate Agency Marketing for the whole of the Asia Pacific" tại International Property Awards 2024-2025 và "Top 5 đại lý tiếp thị bất động sản tốt nhất thế giới" do International Property Awards bình chọn.

Minh Khang