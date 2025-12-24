SoundMax SB-208 - loa thương hiệu Việt giá một triệu đồng

SoundMax là thương hiệu Việt ra đời năm 1998, nổi tiếng với dòng loa vi tính. Mẫu SB-208 gợi liên tưởng đến các mẫu cassette cũ với kiểu dáng chữ nhật, nút bấm phía trên có thiết kế vuông, nhưng cũng tạo sự hiện đại nhờ hệ thống đèn LED RGB và phần lưới bảo vệ phía trước.

Loa có kích thước 360 x 135 x 184 mm, trọng lượng 2,5 kg, không khác nhiều so với các model di động như Marshall Kilburn II (243 x 162 x 140 mm, 2,5 kg), Sony SRS-XG300 (318 x 138 x 136 mm, 3 kg) hay JBL Xtreme 3 (298,5 x 136 x 134 mm, 2 kg).