SoundMax SB-208 - loa thương hiệu Việt giá một triệu đồng

SoundMax là thương hiệu Việt ra đời năm 1998, nổi tiếng với dòng loa vi tính. Mẫu SB-208 gợi liên tưởng đến các mẫu cassette cũ với kiểu dáng chữ nhật, nút bấm phía trên có thiết kế vuông, nhưng cũng tạo sự hiện đại nhờ hệ thống đèn LED RGB và phần lưới bảo vệ phía trước.
Loa có kích thước 360 x 135 x 184 mm, trọng lượng 2,5 kg, không khác nhiều so với các model di động như Marshall Kilburn II (243 x 162 x 140 mm, 2,5 kg), Sony SRS-XG300 (318 x 138 x 136 mm, 3 kg) hay JBL Xtreme 3 (298,5 x 136 x 134 mm, 2 kg).
Toàn thân loa được làm bằng nhựa, không sử dụng kim loại nhưng cho tổng thể liền mạch. Sản phẩm có tay cầm được thiết kế nổi bật, dễ cầm nắm, cùng hai phần khuyên cho dây đeo. Dù vậy, SoundMax không trang bị dây đi kèm trong hộp.
Khu vực phía sau trang bị không nhiều cổng kết nối nhưng đều cần thiết, gồm cổng USB-A, USB-C, AUX-in và lỗ chứa phím khôi phục lại các cài đặt (reset). Khu vực này được bảo vệ bằng nắp cao su.
Phía trên loa có 7 phím, từ trái sang gồm tăng giảm âm lượng, chọn chế độ đèn LED, chơi/dừng nhạc, chọn chế độ chơi nhạc (Bluetooth, USB, AUX), ghép nối hai loa với nhau và nút nguồn. Khu vực này cũng chứa đèn báo và lỗ micro. Phím bấm làm bằng chất liệu cao su, cho cảm giác dễ bấm, không cần sử dụng quá nhiều lực nhấn.
Hai bên loa là màng cộng hưởng âm bass thiết kế đồng tâm. Bộ phận này đóng vai trò giúp giữ màng loa chính rung động ổn định, bảo vệ các bộ phận bên trong loa khỏi bụi bẩn và tác động môi trường, cũng như tăng cường và tái tạo âm bass.
Về cấu hình, SB-208 trang bị hai loa toàn dải 3,5 inch với công suất 15 W mỗi bên, cho tổng công suất 30 W. Tuy nhiên, dải tần số đáp ứng của loa chỉ đạt 80 Hz - 16 KHz, cho âm bass không quá sâu.
Trải nghiệm thực tế cho thấy, so với các mẫu từ JBL, Tronsmart hay AlphaWork cùng kích cỡ, âm bass trên loa đánh không "lực" và tạo độ sâu bằng. Bù lại, dải mid và treble thể hiện trong trẻo cùng độ chi tiết cao hơn so với các model cùng tầm giá. Loa phù hợp với phòng khoảng 20-30 m2, thể hiện tốt ở những bản nhạc trữ tình, trong khi dòng nhạc sôi động cần âm bass sẽ không bằng đối thủ.
Loa của SoundMax có khả năng kháng nước IPX5, chịu được bị văng nước hay mưa nhẹ khi sử dụng ngoài trời. Sản phẩm trang bị viên pin 6.000 mAh lớn hơn các đối thủ cùng kích thước, cho thời gian sử dụng khoảng 5 tiếng liên tục, hoặc có thể cao hơn nếu tắt hiệu ứng LED. Tuy nhiên, loa không có ứng dụng điều khiển đi kèm.
Với giá 1,15 triệu đồng, SB-208 cạnh tranh với nhiều loa di động cùng tầm giá, như Monster Superstar S320 (1,15 triệu đồng), Tronsmart T7 (1,19 triệu đồng), Xiaomi Sound Outdoor (1,2 triệu đồng), Soundcore Motion 300, Alpha Works AW-IKON12 (cùng 1,3 triệu đồng), hay Rezo Play Pro 2 (1,4 triệu đồng).
Cùng với SB-208, SoundMax cũng giới thiệu loa M-66 công suất 100 W phù hợp đa nhu cầu như nghe nhạc, xem phim, trang bị hai micro cho hát karaoke, giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, hãng trình làng loa M-3 hỗ trợ giảng dạy cho giáo viên, giảng viên với giá 900.000 đồng.
Bảo Lâm