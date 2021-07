SotaTek, Chainos Solution trao học bổng lập trình Blockchain 360 triệu đồng

Hai công ty công nghệ SotaTek và Chainos Solution trao 20 suất học bổng 100% học phí khóa Blockchain Developer tại FUNiX, tổng trị giá 360 triệu đồng.

SotaTek và Chainos Solution đầu tư học bổng khóa Blockchain Developer, hình thức học online của FUNiX, với mong muốn tạo cơ hội học tập công nghệ mới cho bạn trẻ, đồng thời thu hút và tuyển chọn nhân sự chất lượng.

SotaTek và Chainos Solution tài trợ 20 suất học bổng Blockchain Developer tại FUNiX.

Ứng viên nhận học bổng sẽ tham gia khóa học Blockchain Developer trong 7 tháng, được trang bị kiến thức kỹ năng về công nghệ nền tảng Blockchain; làm việc với hệ thống lõi Bitcoin, hệ thống nền tảng Ethereum, hợp đồng thông minh (smart contract); phát triển, xây dựng ứng dụng phân tán trên nền tảng blockchain; thực hành ứng dụng công nghệ này vào lĩnh vực tài chính hoặc thương mại...

Hơn hết, học viên có sự đồng hành của các chuyên gia Blockchain tại Việt Nam, trong đó có chuyên gia đang làm việc tại SotaTek và Chainos Solution. Tất cả các đơn vị đều tạo điều kiện thuận lợi nhất để học viên không chỉ có đầy đủ kiến thức cần thiết, mà còn được trang bị kỹ năng và kinh nghiệm thông qua các dự án thật.

Đại diện SotaTek, ông Lê Minh Tuấn, Chủ tịch hội đồng quản trị SotaTek cho biết việc trao học bổng nằm trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng của SotaTek. Đồng thời, đơn vị mong muốn mở rộng thêm cơ hội cho các bạn trẻ tiếp cận với Blockchain - một trong những công nghệ mới, đang thịnh hành nhất hiện nay.

Việc trao học bổng Blockchain nằm trong hợp tác phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng của SotaTek và FUNiX, mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ blockchain cho bạn trẻ.

Ông Lê Minh Tuấn nhận định Blockchain đang nắm giữ sức mạnh chuyển đổi tất cả các ngành công nghiệp và lĩnh vực của cuộc sống, từ tài chính, nông nghiệp, y tế... đến công tác của chính phủ, bầu cử và luật pháp. Nhờ tính ưu việt về bảo mật, Blockchain tại Việt Nam vẫn đang được đón nhận tích cực. Hiện, thị trường nhân lực cho ngành IT khan hiếm, đặc biệt là nhóm chọn công nghệ mới để học tập và phát triển như Blockchain.

Đây là lần thứ hai SotaTek trao học bổng Blockchain cho học viên FUNiX. Trước đó, vào tháng 1, công ty đã triển khai chương trình Học bổng Blockchain Talent Fresher thu hút sự tham gia của hàng chục ứng viên.

"Qua chương trình học bổng, SotaTek muốn mở rộng cơ hội hợp tác cùng các tài năng trẻ cũng như tạo bước đệm phát triển đội ngũ kế thừa các công nghệ mới, hướng tới sự phù hợp về văn hóa và định hướng phát triển nghề nghiệp từ sớm", ông Minh Tuấn khẳng định.

Đại diện Chainos Solution - doanh nghiệp cùng tham gia trao 20 học bổng Blockchain cho biết, công ty đang khát nhân sự lập trình chất lượng cao để đáp ứng lượng dự án, khách hàng trên toàn cầu. Là đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ tại các thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc..., trong đại dịch, Chainos Solution vẫn tăng trưởng bứt phá với gần 100 dự án từ hơn 25 đối tác trên toàn thế giới, chủ yếu về các giải pháp công nghệ về WebApp, MobileApp, AI và Blockchain.

Chainos Solution trao học bổng Blockchain với kỳ vọng mang cơ hội học tập công nghệ mới cho các bạn trẻ, đồng thời bổ sung nguồn nhân sự chất lượng cho doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thu Quỳnh, CEO kiêm đồng sáng lập Chainos Solution chia sẻ: "Đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản về kiến thức ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam chưa thực sự dồi dào trong khi các thị trường nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Châu Âu đang cực kỳ "khát" nguồn nhân lực chất lượng cao này".

Do đó, thông qua chương trình trao học bổng Blockchain tại FUNiX, Chainos kỳ vọng có thể tạo cơ hội tiếp cận và học tập công nghệ mới cho các bạn trẻ, đồng thời giúp công ty rút ngắn thời gian đào tạo khi tiếp nhận nhân sự mới.

Tiêu chí ứng tuyển Học bổng Blockchain như sau:

- Sinh viên năm thứ ba. trở lên, đam mê và có mong muốn làm việc trong lĩnh vực Blockchain.

- Có kiến thức, kinh nghiệm với một trong các ngôn ngữ lập trình sau: C, C++, C#, Solidity, Golang, Rust, Java, JavaScript hoặc TypeScript.

- Cam kết làm việc ít nhất một năm tại một trong hai doanh nghiệp tài trợ học bổng. Nơi làm việc: Hà Nội.

Độc giả đăng ký học bổng tại đây.

Quỳnh Anh