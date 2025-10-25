Sốt xuất huyết nguy cơ bùng phát thành dịch ở miền Tây

Số ca sốt xuất huyết và ca nặng cùng tăng nhanh trên diện rộng tại miền Tây, các chuyên gia y tế cảnh báo khu vực bước vào giai đoạn đáng lo ngại của dịch.

Chia sẻ tại tọa đàm về sức khỏe cộng đồng ngày 25/10 ở TP Cần Thơ, đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Cần Thơ cho biết số ca sốt xuất huyết ở nhiều địa phương liên tiếp vượt ngưỡng cảnh báo, cho thấy bệnh không còn theo mùa mà đang hiện hữu quanh năm.

Tại Cần Thơ mỗi tháng đầu năm trung bình ghi nhận khoảng 40 ca sốt xuất huyết. Trong tháng 6, số ca tăng xấp xỉ 100. Từ tháng 7 đến nay, con số này vọt lên gần 200 ca một tháng.

"Đây là mức chạm ngưỡng cảnh báo bùng phát dịch trong cộng đồng", đại diện CDC cho hay.

Từ đầu năm đến nay, TP Cần Thơ ghi nhận 3.472 ca sốt xuất huyết, tăng gấp đôi so thời điểm đầu tháng 8. Tại Vĩnh Long, Đồng Tháp, số ca lần lượt hơn 5.250 và trên 4.100, tăng 105 và 135%.

Theo các chuyên gia, dịch sốt xuất huyết năm nay không chỉ gia tăng về số lượng mà còn ghi nhận nhiều ca nặng và biến chứng nguy hiểm. Các bệnh viện trong khu vực đã tiếp nhận nhiều trường hợp sốc sốt xuất huyết, tổn thương gan, sốc tụt huyết áp.

Trong đó, không ít bệnh nhân nhập viện muộn do tự điều trị tại nhà hoặc hiểu sai triệu chứng. Nhiều người vẫn tin rằng hết sốt là khỏi bệnh, dẫn đến không đến cơ sở y tế khám kịp thời trong khi thực tế giai đoạn sau hạ sốt mới là thời điểm nguy hiểm nhất.

Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ khám một ca sốt xuất huyết. Ảnh: An Bình

Các chuyên gia khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa, diệt loăng quoăng, loại bỏ vật chứa nước, mặc quần áo dài tay, bôi kem chống muỗi, ngủ màn cả vào ban ngày lẫn đêm. Tiêm vaccine để chủ động phòng bệnh.

Đồng thời, người dân phải học cách nhận diện sớm các dấu hiệu nghi ngờ bệnh sốt xuất huyết như đau đầu nặng, đau sau hốc mắt, đau cơ, đau khớp, phát ban, sốt cao hơn 39oC từ 2-7 ngày. Các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm như vật vã, mệt lả, đau bụng nhiều, nôn ói liên tục... Khi thấy dấu hiệu này, nên sớm đến cơ sở y tế ngay để được xét nghiệm chẩn đoán và điều trị kịp thời.

An Bình