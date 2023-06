'Sốt' nhà hạng sang ở Dubai

Giá nhà hạng sang ở Dubai tăng 44% trong quý I nhưng giao dịch vẫn dẫn đầu các thành phố đắt đỏ của thế giới, theo Knight Frank.

Có 88 căn nhà được bán với giá hơn 10 triệu USD trở lên trong quý I tại Dubai, so với 67 căn ở Hong Kong và 58 căn ở New York, theo báo cáo từ Knight Frank (Anh). Thành phố thuộc UAE này đang dẫn đầu về lượng giao dịch bất động sản hạng sang ở 12 thành phố lớn trên thế giới do hãng bất động sản Knight Frank (Anh) theo dõi.

Giá nhà ở Dubai đã tăng quý thứ 9 liên tiếp, với mức 5,6% vào quý I. Riêng phân khúc hạng sang tăng đến 44% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất toàn cầu.

"Bùng nổ doanh số bán hàng ở Dubai đã đẩy giá căn hộ leo thang kể từ đầu 2020, vượt xa các thị trường tương đương", Liam Bailey, Trưởng bộ phận nghiên cứu toàn cầu của Knight Frank cho biết.

Một khu dân cư đang xây dựng ở Dubai. Ảnh: Bloomberg

Với chỉ 289 căn nhà tại các quận trung tâm của Dubai dự kiến sẽ được giao vào năm 2025, Knight Frank dự báo "mất cân bằng cung - cầu rõ rệt" sẽ tiếp tục đẩy giá nhà lên thêm 13,5% trong năm nay.

Sau khi chuyển từ Hong Kong đến Dubai 8 tháng trước, gia đình bà Lau quyết định mua một căn nhà phố sau khi thuê được 4 tháng, khi chứng kiến giá bất động sản đi lên liên tục. Theo dữ liệu của CBRE, giá thuê nhà ở Dubai cũng đã tăng 25,8% trong 4 tháng đầu năm nay. "Nếu tiền thuê nhà và giá bán tiếp tục tăng, việc mua một ngôi nhà ở đây không phải là điều tệ", bà Lau nói.

Quyết định của gia đình bà Lau không cá biệt. "Nhiều người mới chuyển đến bắt đầu tìm mua nhà trong vòng hai tháng đầu vì họ thấy giá đang tăng mạnh", Stephanie Yim, một môi giới tại Bemine Properties ở Dubai cho biết.

Theo báo cáo của Knight Frank, Dubai hiện chiếm khoảng 17% doanh số bán nhà cao cấp toàn cầu, tăng từ 2% hồi 2019. London giữ thị phần thứ hai ở mức 14%. Thị trường của Dubai tăng trưởng mạnh trong bối cảnh dòng người giàu từ nước ngoài đổ vào.

Cả năm nay, hãng dự báo 2,5 tỷ USD sẽ chảy vào bất động sản Dubai từ những cá nhân có giá trị tài sản ròng trên 3 triệu USD. Một phần lớn sẽ đến từ nhà giàu Trung Quốc, Hong Kong và Singapore, với 90% nhóm này quan tâm đến việc mua nhà Dubai trong năm nay.

Faisal Durrani, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Trung Đông tại Knight Frank, cho rằng có tâm lý mua nhà để giải tỏa nhu cầu dồn nén sau khi các hạn chế chống dịch qua đi. "Đặc biệt, chúng tôi thấy nó đến từ các nơi như Trung Quốc", ông nói.

Kể từ đầu năm, công ty tư vấn bất động sản Juwai IQI đã nhận được các yêu cầu mua nhà ở UAE ngày càng tăng từ khách hàng Trung Quốc đại lục. Theo Juwai, quốc gia vùng Vịnh này đã tăng ba bậc để trở thành điểm đến đầu tư bất động sản phổ biến thứ sáu, cao nhất từ trước đến nay.

Sự quan tâm từ nhà giàu châu Á đã thu hút sự chú ý của các công ty bất động sản Dubai. Huaxia Real Estate đã tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm tại Malaysia và Singapore tháng trước và tham quan thực tế tại Dubai. Trong khi D&B Properties thành lập một nhóm chuyên chăm sóc khách Trung Quốc.

Nhưng bất động sản Dubai cũng có rủi ro nhất định. Báo cáo chỉ số bong bóng bất động sản toàn cầu vào tháng 10/2022 chỉ ra thị trường này chuyển động như tàu lượn siêu tốc trong hai thập kỷ qua và có mối tương quan chặt chẽ với giá dầu.

Ngân hàng Thụy Sĩ này cho biết tốc độ tăng giá nhà của Dubai có thể sẽ duy trì ở mức cao trong các quý tới nhờ các yêu cầu về thủ tục cư trú được nới lỏng, nhưng tốc độ tăng sẽ giảm dần do chi phí tài chính cao hơn.

"Về lâu dài, với tình trạng dư thừa nguồn cung hiện tại và hoạt động xây dựng mới tiếp tục vượt xa mức tăng dân số, triển vọng bất động sản của Dubai rất có thể sẽ vẫn còn gập ghềnh", báo cáo cho biết.

Knight Frank cũng cảnh báo Dubai dễ bị ảnh hưởng bởi các điều kiện kinh tế vĩ mô toàn cầu. Cuộc khảo sát của hãng cho thấy rằng dù các nhà đầu tư toàn cầu rất quan tâm, nhưng họ lo ngại về lạm phát gia tăng, suy thoái kinh tế, cung vượt cầu và xung đột ở Đông Âu.

Azar Zaidi, một cư dân từng sống tại Hong Kong đã chuyển đến Dubai vào tháng 2, đang tìm kiếm một ngôi nhà nhưng cho biết sẽ đợi cho đến khi mọi thứ lắng xuống một chút. "Có vẻ như thị trường đang rất nóng và tôi không muốn mua với giá quá cao", anh nói.

Cùng với Dubai, thị trường bất động sản cao cấp toàn cầu đã phục hồi sau vài tháng chậm lại do lãi suất tăng và rủi ro địa chính trị. Tính chung 12 thị trường lớn mà Knight Frank theo dõi, có 417 ngôi nhà giá trị từ hơn 10 triệu USD trở lên được giao dịch quý trước, nhiều nhất kể từ quý II/2022.

Doanh số bán nhà cao cấp toàn cầu tăng 11% trong quý đầu tiên so với quý liền trước nhưng giá trị giao dịch giảm 4%, xuống còn 7,2 tỷ USD. Dự báo năm 2023, Knight Frank ước tính tổng giá trị giao dịch nhà cao cấp toàn cầu đạt 27 tỷ USD, giảm từ 33 tỷ USD vào năm 2022.

Anh Kỳ (theo Bloomberg, SCMP)