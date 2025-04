'SOS An ninh trật tự' - Hệ thống cảnh báo khẩn cấp của Công an TP HCM

Tại buổi ra mắt hệ thống cảnh báo khẩn cấp "SOS An ninh trật tự" chiều 28/4, trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, cho rằng việc triển khai ứng dụng này là một bước tiến quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu của tình hình phát triển và đảm bảo sự ổn định cho cộng đồng.

Quá trình vận hành, phần mềm đã chứng minh được hiệu quả trong việc nâng cao khả năng phản ứng nhanh của các lực lượng chức năng, phối hợp giữa các đơn vị và đảm bảo tính minh bạch trong xử lý thông tin.

App "SOS An ninh trật tự" trên điện thoại của người dân. Ảnh: Quốc Thắng

Công an TP HCM đã nghiên cứu, sử dụng phương thức hiện đại, khoa học để xây dựng phần mềm "SOS An ninh trật tự" nhằm khắc phục các bất cập của phương thức báo tin về an ninh trật tự, tố giác, tin báo tội phạm theo kiểu truyền thống trong thời gian.

Ứng dụng này sẽ giúp người dân chủ động thông báo đến cảnh sát các tình huống khẩn cấp mà không cần qua các thủ tục phức tạp. Còn phía công an sẽ tiếp nhận và xử lý các thông tin ngay lập tức - tăng tốc độ phản ứng, tăng hiệu quả và chính xác trong việc duy trì trật tự và bảo vệ an toàn cho người dân.

Giao diện của ứng dụng và hướng dẫn cài đặt. Ảnh: Công an cung cấp

Ứng dụng 'SOS An ninh trật tự - Công an TP HCM' hoạt động thế nào

Phần mềm được xây dựng gồm 2 cấu thành: Ứng dụng dành cho công dân (App Công Dân) và cho Cán bộ chiến sĩ Công an TP HCM (App CBCS).

Khi người dân tải app Công Dân về điện thoại di động, có thể gửi tin báo về các tình huống mất an ninh trật tự như tội phạm, tai nạn giao thông, cháy nổ, hoặc sự cố khác... tới cơ quan công an.

Phần giao diện ứng dụng này được đánh giá là dễ sử dụng, với các chức năng chính là gửi thông tin chi tiết về sự cố (bao gồm mô tả, hình ảnh hoặc video), cùng với vị trí GPS chính xác của sự việc. Người dân chỉ cần nhấn nút để gửi báo cáo mà không cần phải thực hiện cuộc gọi - giúp tiết kiệm thời gian và cung cấp thông tin kịp thời hơn.

Báo cáo khẩn cấp này sẽ lập tức chuyển đến Trung tâm thông tin Công an TP HCM - đơn vị tiếp nhận, kiểm tra và phân loại tin báo. Tùy tính chất sự việc, thông tin sẽ được chuyển đến các đơn vị nghiệp vụ của công an theo thẩm quyền xử lý.

Đồng thời, tin báo cũng được chuyển đến công an phường, xã - nơi xảy ra tình huống khẩn cấp, để lực lượng cơ sở nhanh chóng can thiệp.

Trong khi đó, app CBCS được cài đặt trên điện thoại chuyên dụng - là công cụ để lực lượng tiếp nhận và xử lý thông tin do Trung tâm thông tin chuyển đến. Các đơn vị chức năng, bao gồm công an phường, xã sẽ nhận được tin báo khẩn cấp, đồng thời có thể theo dõi thông tin chi tiết về sự cố (như vị trí xảy ra sự việc từ mô tả tình huống của người dân...).

Sau khi nhận thông tin, cán bộ công an sẽ nhanh chóng đến hiện trường để xử lý tình huống. Trong quá trình này, họ có thể cập nhật tiến trình lên hệ thống, giúp trung tâm và các đơn vị liên quan theo dõi kết quả, đưa ra các chỉ đạo kịp thời.

Công an TP HCM ra mắt ứng dụng cảnh báo khẩn cấp về an ninh trật tự chiều 28/4. Ảnh: Công an cung cấp

Quốc Thắng