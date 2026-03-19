Sora Bay Halong đón lợi thế từ tuyến đường sắt tốc độ cao

Quảng NinhĐường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương, đồng thời góp phần mở dư địa cho thị trường bất động sản, trong đó có dự án Sora Bay Halong.

Tuyến đường dài khoảng 120 km, dừng tại 5 ga với tổng vốn đầu tư 147.370 tỷ đồng. Công trình được thiết kế theo quy mô đường đôi, vận tốc tối đa 350 km mỗi giờ. Điểm đầu đặt tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) và điểm cuối tại khu công viên công cộng phường Tuần Châu (Quảng Ninh).

Dự án dự kiến khởi công vào tháng 3 và hoàn thành năm 2028. Khi đi vào vận hành, thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Quảng Ninh có thể rút ngắn xuống còn khoảng 30 phút.

Quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao với một số khu vực tại Bãi Cháy, Quảng Ninh. Ảnh: Hà An Group

Trong bối cảnh hệ thống cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long đã đưa vào khai thác, tuyến đường sắt mới được xem là bước bổ sung cho mạng lưới giao thông liên vùng. Sự xuất hiện của một trục kết nối mới giúp rút ngắn khoảng cách địa lý giữa trung tâm kinh tế lớn nhất miền Bắc với các đô thị ven biển, từ đó tạo cú hích cho giao thương và bất động sản.

Theo các chuyên gia, việc rút ngắn thời gian di chuyển không chỉ thúc đẩy giao thương mà còn góp phần thúc đẩy nhu cầu "sống tại Hạ Long, làm việc tại Hà Nội". Với thời gian di chuyển khoảng 30 phút, cư dân Thủ đô có thêm lựa chọn an cư tại các đô thị ven biển Quảng Ninh mà vẫn đảm bảo công việc hàng ngày tại nội đô. Đại diện Hà An Group - đơn vị phát triển dự án cho rằng, đây có thể là giải pháp trong bối cảnh hơn 860.000 dân dự kiến rời khỏi lõi trung tâm Hà Nội đến năm 2050.

Phối cảnh dự án Sora Bay Halong tại Bãi Cháy. Ảnh: Hà An Group

Tại Quảng Ninh, Bãi Cháy là một trong những khu vực hưởng lợi từ hạ tầng cùng vai trò trung tâm du lịch. Nơi đây tập trung nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng, dịch vụ giải trí cùng hệ thống hạ tầng đô thị được đầu tư trong nhiều năm qua.

Theo Hà An Group, dự án Sora Bay Hạ Long, khi khoảng cách di chuyển giữa Hà Nội và Hạ Long được rút ngắn, Bãi Cháy không chỉ là điểm đến du lịch mà còn có thể trở thành lựa chọn cho nhu cầu lưu trú dài ngày hoặc tìm kiếm không gian sống ven biển.

Trước xu hướng này, một số dự án bất động sản tại khu vực được phát triển theo mô hình vừa để ở, vừa để kinh doanh nhằm khai thác dòng khách du lịch cũng như nhu cầu di chuyển giữa các đô thị.

Sora Bay Halong là một trong những dự án nằm tại trung tâm bán đảo 2 thuộc khu đô thị Halong Marina, trên trục đại lộ Hoàng Quốc Việt - tuyến đường kết nối Bãi Cháy với Tuần Châu và các khu vực du lịch lân cận. Dự án được phát triển theo mô hình nhà phố hai mặt tiền, một mặt hướng ra cung đường ven biển dài gần một km, mặt còn lại tiếp cận trực tiếp hơn 500 m đại lộ Hoàng Quốc Việt.

Phối cảnh các phân khu dự án Sora Bay Halong. Ảnh: Hà An Group

Từ vị trí này, cư dân, du khách chỉ mất 1 đến 2 phút đi bộ để tiếp cận hệ sinh thái tiện ích trong khu vực như trung tâm thương mại Lotte Mart, quảng trường biển, bến du thuyền cùng các thương hiệu nghỉ dưỡng 5 sao như InterContinental, À La Carte Halong Bay Hotel, Citadines Marina Halong, Sailing Club & Restaurant...

Theo chủ đầu tư, các căn nhà phố tại Sora Bay Halong được thiết kế theo mô hình đa công năng, vừa có thể sử dụng để ở, vừa khai thác kinh doanh dịch vụ hoặc tích lũy tài sản dài hạn.

Khi tuyến đường sắt tốc độ cao đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng đón thêm dòng khách du lịch cũng như nhóm chuyên gia, cư dân từ Hà Nội tìm kiếm không gian sống ven biển. Điều này có thể góp phần thúc đẩy giá trị bất động sản tại khu vực trong dài hạn.

Song Anh