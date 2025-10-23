Sophia Phương Anh trở thành đại sứ thương hiệu của Titan Sport

Titan Sport hợp tác với VĐV pickleball Sophia Phương Anh nhằm thúc đẩy phong trào thể thao và dinh dưỡng khoa học tại Việt Nam.

Ngày 16/10, tại TP HCM, Titan Sport - thương hiệu thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín - tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược với VĐV pickleball Sophia Phương Anh. Sự kiện đánh dấu cột mốc mới trong chiến lược đồng hành của Titan Sport cùng cộng đồng thể thao Việt Nam, đặc biệt là bộ môn pickleball.

Lễ ký kết có sự tham dự của ban lãnh đạo Titan Sport, các đối tác chiến lược, đại diện truyền thông và người hâm mộ.

Sophia Phương Anh trong lễ ký kết đại sứ thương hiệu Titan Sport. Ảnh: Titan Sport

Theo đại diện Titan Sport, việc hợp tác với VĐV Sophia Phương Anh là bước đi quan trọng, thể hiện định hướng kết nối giữa khoa học dinh dưỡng và thể thao chuyên nghiệp. Sự đồng hành này hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu suất thi đấu, phục hồi thể chất và góp phần lan tỏa thói quen rèn luyện khoa học trong cộng đồng.

Titan Sport kỳ vọng sự kiện mở đầu cho nhiều hoạt động huấn luyện, hội thảo và chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về vai trò của dinh dưỡng trong luyện tập và thi đấu thể thao.

"Sophia không chỉ gây ấn tượng bằng tài năng trên sân đấu, mà còn bằng sự am hiểu sâu sắc và nghiêm túc trong việc chăm sóc thể chất. Hình ảnh của cô ấy phù hợp với triết lý chúng tôi theo đuổi: chuyên nghiệp, hiệu quả và dựa trên nền tảng khoa học. Thông qua sự đồng hành này, chúng tôi mong muốn mang những giải pháp dinh dưỡng, phục hồi thể chất hàng đầu thế giới đến gần hơn với cộng đồng pickleball, giúp các VĐV tự tin bứt phá mọi giới hạn", ông Lê Tấn Phát - đại diện Titan Sport cho biết.

Đại diện thương hiệu cũng tiết lộ, sự kết hợp giữa hai bên hứa hẹn tạo ra nhiều hoạt động ý nghĩa, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng, góp phần xây dựng một thế hệ VĐV Việt Nam khỏe mạnh và chuyên nghiệp.

VĐV Sophia Phương Anh chia sẻ kế hoạch hoạt động thời gian tới. Ảnh: Titan Sport

Sophia Phương Anh là một trong những tay vợt nữ có tên tuổi của làng pickleball Việt Nam. Trong vai trò đại sứ thương hiệu, Sophia Phương Anh sẽ đồng hành cùng Titan Sport trong các chiến dịch truyền thông và sự kiện thể thao, chia sẻ kiến thức về dinh dưỡng, kinh nghiệm rèn luyện, cũng như giới thiệu các sản phẩm phục hồi và hỗ trợ hiệu suất dành cho VĐV.

Ngoài ra, cô sẽ đại diện cho TORQ - thương hiệu dinh dưỡng thể thao đến từ Anh Quốc, được Titan Sport phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Thương hiệu Titan Sport thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín thành lập từ năm 2013 phân phối các sản phẩm dinh dưỡng và phục hồi thể thao như thanh năng lượng, điện giải, giải pháp phục hồi và chăm sóc cơ xương khớp như máy massage cầm tay, gel xoa bóp....

Lan Anh