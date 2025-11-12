Ca sĩ Soobin nói khi xem concert của G-Dragon ở Việt Nam, anh học hỏi tính chuyên nghiệp của êkíp quốc tế để áp dụng cho đêm nhạc riêng.

Ngày 10/11, ca sĩ giới thiệu Soobin live concert: All-Rounder The Final tại TP HCM sau hai đêm diễn ở Hà Nội hồi giữa năm. Ca sĩ nói mong chờ để cháy cùng khán giả trên sân khấu kỷ niệm chặng đường 15 năm nghề.

Sau khi xem concert G-Dragon vào hôm 8/11 tại Hà Nội, Soobin cho biết: "Tôi có thêm nguồn cảm hứng, trải nghiệm, mở mang nhiều điều mới trong cách làm show".

Soobin: 'Tôi học hỏi G-Dragon' Soobin nói về việc học hỏi G-Dragon để làm show. Video: Tân Cao

Tại concert của G-Dragon, anh học hỏi được tính chuyên nghiệp về dàn dựng sân khấu, vận hành âm thanh, ánh sáng, cách nghệ sĩ xuất hiện, điều khiển và giao lưu với khán giả. Không chỉ G-Dragon, tương lai Soobin còn muốn xem show của các nghệ sĩ yêu thích như Bruno Mars, The Weeknd.

Chứng kiến nghệ sĩ Hàn Quốc hát, nhảy trước 50.000 khán giả, Soobin nói anh cũng nuôi ước mơ làm điều tương tự. Theo anh, nghệ sĩ phải có tham vọng, đừng nghĩ "mình ở đây thôi là hạnh phúc rồi". Vào nghề nhiều năm nhưng Soobin cảm nhận bản thân còn nhiều năng lượng. "Nếu không có mục tiêu lớn, sau này già rồi sẽ rất hối hận", anh nói.

Khác với hai đêm diễn trước, ở concert diễn ra vào ngày 29/11, Soobin quyết định đưa toàn bộ sân khấu ra ngoài trời với lượng khán giả lớn hơn. Producer SlimV cho biết thách thức của êkíp là vấn đề thời tiết, cùng đó phải tạo nên điểm nhấn, sự mới mẻ cho người xem.

MV "Mục hạ vô nhân" của Soobin MV "Mục hạ vô nhân" của Soobin kết hợp cùng bố và rapper Binz. Video: Nhân vật cung cấp

Tại sự kiện, Soobin giới thiệu MV Mục hạ vô nhân, lấy cảm hứng từ bài xẩm nổi tiếng cùng tên. Lần đầu tiên, anh mời bố - Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Huỳnh Tú -góp mặt trong sản phẩm, đồng thời là cố vấn chuyên môn.

Ông xúc động cho biết trong hàng chục năm theo đuổi nghệ thuật, luôn mong con sẽ làm điều gì đó kết nối với âm nhạc truyền thống giống bố. "Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng con trai cũng mang lại cho gia đình niềm tự hào. Tôi xem đây là sự trả ơn của con", nghệ sĩ Huỳnh Tú nói.

Soobin và bố diện áo dài đồng điệu tại sự kiện. Ảnh: Êkíp nhân vật cung cấp

Soobin nói hạnh phúc khi lớn lên trong gia đình có truyền thống về âm nhạc. Lúc vào nghề rồi theo đuổi dòng nhạc trẻ, anh vẫn mong sẽ có ngày thỏa được mong mỏi của bố. Sau nhiều tháng ấp ủ, cuối cùng anh hoàn thành ý tưởng đưa đàn bầu, xẩm đến gần với công chúng.

Ca sĩ xem âm nhạc dân gian là một trong những định hướng phát triển thời gian tới. Trước Mục hạ vô nhân, Soobin từng gây chú ý với các ca khúc như Ngồi tựa mạn thuyền, Trống cơm tại một số show âm nhạc. Ngoài sản phẩm cá nhân, anh khởi động dự án cộng đồng mang tên Xẩm đến trường vào tháng 12. Trong vai trò đại sứ, Soobin đến các trường học khắp ba miền để lan tỏa tình yêu, giá trị nghệ thuật dân gian đến với người trẻ.

Soobin tên thật Nguyễn Huỳnh Sơn, 32 tuổi, quê Hà Nội, là ca sĩ, nhạc sĩ, rapper xuất thân từ giới underground. Ca sĩ từng phát hành nhiều sản phẩm, trở thành hit như Phía sau một cô gái, Đi để trở về (Tiên Cookie). Năm 2020, anh đổi nghệ từ Soobin Hoàng Sơn thành Soobin, giới thiệu E.P The Playah với loạt ca khúc tự sáng tác, hút hàng chục triệu view.

Năm 2024, anh gây chú ý khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, là một trong 17 thành viên của nhóm Gia tộc toàn năng. Cùng năm, anh đoạt hàng chục cúp tại các giải thưởng âm nhạc. Hồi tháng 9, Soobin đảm nhận vai trò huấn luyện 11 gương mặt trẻ trong show Tân binh toàn năng để tìm nhóm nhạc theo mô hình Kpop.

Tân Cao