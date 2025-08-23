Soobin múa quạt, đánh trống trong tổng duyệt 8Wonder

Soobin sẽ xuất hiện trong đại nhạc hội 8Wonder - Moments of Wonder, do Vingroup tổ chức, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (đường Cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, Hà Nội). Trước sự kiện, nam ca sĩ thực hiện tổng duyệt kỹ lưỡng, mang đến nhiều tiết mục kỳ công.
Toàn cảnh buổi tổng duyệt của Soobin Hoàng Sơn tại sân khấu 8Wonder - Moments of Wonder.
Trong trang phục đơn giản với áo xuyên thấu, quần jeans, anh thực hiện buổi tổng duyệt kỹ càng cùng đội dancer hùng hậu.
Nam ca sĩ sinh năm 1992 sẽ đem bản hit Trống cơm lên sân khấu 8Wonder - Moments of Wonder.
Soobin không ngại thực hiện lại nhiều lần để mang đến sân khấu trọn vẹn nhất cho hơn 50.000 khán giả tại 8Wonder.
"Hoàng tử ballad" không thể thiếu màn thể hiện bản hit Tháng năm, khoe nốt cao đầy nội lực. Sau những màn trình diễn sôi động, Soobin sẽ đưa khán giả về cảm xúc sâu lắng.
Từng học piano bảy năm tại hệ trung cấp, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Soobin thể hiện tài đánh đàn trong ca khúc ballad đình đám của mình.
Mỗi tiết mục đều được giọng ca Dancing in the dark đầu tư chỉn chu, cầu kỳ, hứa hẹn mang tới màn trình diễn mãn nhãn cho khán giả 8Wonder.
Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả trong và ngoài nước. Theo Vingroup, chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam đang trở thành điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực. "Chúng tôi mong muốn tôn vinh tinh thần Việt Nam hùng cường và khát vọng vươn xa; đưa văn hóa Việt vươn ra thế giới", đại diện ban tổ chức nói.
Nhật Lệ
Ảnh: Tùng Đinh
Video: Lộc Chung - Mai Anh