Soobin huấn luyện nhóm nhạc theo mô hình Kpop

Soobin đảm nhận vai trò huấn luyện 11 gương mặt trẻ trong show "Tân binh toàn năng" để tìm nhóm nhạc theo mô hình Kpop.

Ở buổi giới thiệu thí sinh vào chiều 22/9 tại TP HCM, nhà sản xuất chương trình cho biết các gương mặt trẻ sẽ được giao lưu, tranh tài cùng nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và Đài Loan qua 5 công diễn. Đây là bước đệm giúp các thành viên tích lũy kinh nghiệm biểu diễn, nâng cao bản lĩnh sân khấu trước khi ra mắt đội hình cuối cùng.

11 thí sinh của show "Tân binh toàn năng" (từ trái sang): Đông Quan, Cường Bạch, Thái Lê Minh Hiếu, Duy Lân, Lâm Anh, Wonbi, Minhtin, Swan Nguyễn, Long Hoàng, Đức Duy, Phúc Nguyên. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Soobin cùng các cộng sự âm nhạc của anh dẫn dắt các gương mặt trẻ thi đấu. Ca sĩ nói dùng 10 năm làm nghề để truyền đạt kinh nghiệm cho các "tân binh". "Đây là một thử thách, chìa khóa mới trong chặng đường của tôi", anh nói.

Ca sĩ cho biết phải tự tìm hiểu về tâm lý, giọng hát, kỹ năng nhảy của 11 thí sinh. Anh nhận ra sự chăm chỉ, tài năng của họ và mong chờ vào thế hệ tiềm năng.

Soobin tên thật Nguyễn Huỳnh Sơn, 33 tuổi, quê Hà Nội, là ca sĩ, nhạc sĩ, rapper xuất thân từ giới underground. Ca sĩ từng phát hành nhiều sản phẩm, trở thành hit như Phía sau một cô gái, Đi để trở về (Tiên Cookie). Năm 2020, anh đổi nghệ danh thành Soobin, giới thiệu E.P The Playah với loạt ca khúc tự sáng tác, hút hàng chục triệu view. Năm 2024, anh gây chú ý khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, là một trong 17 thành viên của nhóm Gia tộc toàn năng. Tháng 5 năm nay, anh thực hiện concert mang tên All-rounder, thu hút hàng nghìn khán giả.

Ca sĩ Soobin. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Tân binh toàn năng sẽ phát sóng vào ngày 4/10, là chương trình truyền hình thực tế nhằm xây dựng nhóm nhạc nam thần tượng mới của Việt Nam. Các thí sinh được thử thách và rèn luyện theo mô hình nhóm nhạc Kpop, từ kỹ năng ca hát, vũ đạo, phong cách biểu diễn đến xây dựng hình ảnh cá nhân. Đinh Hà Uyên Thư làm tổng đạo diễn, SlimV đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, Vĩ Khang là giám đốc nghệ thuật của show.

Teaser ca khúc "Show me" của chương trình.

