Soobin, Binz, Rhymastic tham gia 5AM Concert mùa 3

5AM mùa 3 có sự góp mặt của Soobin, Binz, Rhymastic, Cường Seven và APJ cùng nhiều khách mời nghệ sĩ hứa hẹn các màn trình diễn truyền thống kết hợp hiện đại.

5AM Eye-Conic Hà Nội sẽ diễn ra ngày 1/11 tại Hoàng Thành Thăng Long. Ban tổ chức cho biết đêm nhạc sẽ là nơi hòa nhịp của âm nhạc truyền thống và hiện đại.

Tâm điểm của concert mùa 3 này là sự xuất hiện của Soobin, Binz, Rhymastic và Cường Seven - 4 gương mặt nổi tiếng của SpaceSpeakers Group.

Soobin là cái tên hứa hẹn thu hút khán giả tại 5AM Concert. Ảnh: Vietnam Airlines

Soobin chinh phục khán giả bằng giọng hát trầm ấm, cảm xúc và phong cách trình diễn pha trộn truyền thống và hiện đại. 2025 là năm bùng nổ của Soobin với chuỗi concert cá nhân All-Rounder, đánh dấu chặng đường 11 năm hoạt động nghệ thuật.

Binz sẽ thể hiện những bản hit khuấy động sân khấu. Từ Bigcityboi, đến OK, Sao cũng được, nam rapper mang đến những màu sắc đa dạng cho 5AM Eye-Conic. Trong khi đó Rhymastic hứa hẹn sẽ mang đến những bản phối hoàn toàn mới được "may đo" riêng cho sự kiện. Cường Seven cùng APJ thổi làn gió trẻ trung, hiện đại, kết hợp giữa nhảy, rap và live vocal, tạo nên bữa tiệc âm thanh và ánh sáng.

Song song với bộ tứ Spaceboiz, khán giả còn được thưởng thức màn kết hợp độc đáo của các khách mời như Hà Lê, Tuimi, Nguyễn Hùng, Hakiem và Nomovodka. Đây đều là những nghệ sĩ đang góp phần mang đến màu sắc mới cho dòng nhạc trẻ Việt Nam.

5AM Concert tại Đà Lạt tổ chức năm 2024 thu hút 2.000 người tham dự. Ảnh: Vietnam Airline

5AM mùa 3 sẽ diễn có quy mô mở rộng lên tới 5.000 khán giả, gấp ba lần mùa trước. Ngoài âm nhạc, sự kiện còn nhiều hoạt động bên lề như chạy bộ, thưởng thức cà phê...

Đây cũng là sự kiện cuối cùng khép lại chiến dịch "Chạm thu Hà Nội" - chuỗi hoạt động tôn vinh vẻ đẹp và bản sắc văn hóa Thủ đô do Vietnam Airlines phối hợp cùng UBND Thành phố Hà Nội thực hiện.

Ra mắt lần đầu vào tháng 1/2024, 5AM do Vietnam Airlines phối hợp cùng SpaceSpeakers Group tổ chức đã thu hút 1.000 khán giả tại TP HCM tham gia các hoạt động thể chất và sáng tạo như chạy bộ, yoga, thiền định... Tiếp đó, mùa 2 tại Đà Lạt cũng có 2.000 người tham dự, hàng triệu lượt tương tác trực tuyến.

Qua hai mùa, Vietnam Airlines đã biến 5AM từ một sự kiện giải trí thành chiến lược thương hiệu dài hạn, khẳng định tầm nhìn của Hãng hàng không quốc gia trong việc kết nối văn hóa-nghệ thuật với trải nghiệm khách hàng.

Toàn bộ hạng vé đang bán trên nền tảng Ticket.vn.

Yên Chi