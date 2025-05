Soobin, Anh Tú hát mừng 70 năm giải phóng Hải Phòng

Soobin, Anh Tú và nhiều nghệ sĩ sẽ tham gia chương trình nghệ thuật kỷ niệm của thành phố Hải Phòng, diễn ra tối 13/5.

Sự kiện giới thiệu nhiều nhạc phẩm từ truyền thống đến hiện đại. Soobin Hoàng Sơn thể hiện liên khúc dân ca Bắc bộ Trống cơm - Ngồi tựa mạn thuyền. Trong đó, Trống cơm là tác phẩm mà anh và nghệ sĩ Tự Long, Cường Seven làm mới trong Anh trai vượt ngàn chông gai, được nhiều khán giả yêu thích. Ngoài ra, Soobin hát ở phần kết chương trình bài Vinh quang đang chờ ta (Rhymastic sáng tác), nói về khát vọng cống hiến cho cuộc đời.

Soobin mặc áo the, đội khăn xếp biểu diễn "Trống cơm" ở một chương trình cuối năm ngoái. Ảnh: Ban tổ chức

Anh Tú cùng Lâm Bảo Ngọc, Đinh Quang Đạt sẽ hòa giọng bài We Are The World của Michael Jackson, gửi thông điệp về sự hội nhập, lòng nhân ái. Màn diễn có hơn 200 diễn viên múa minh họa. Anh Tú còn biểu diễn Bến cảng quê hương tôi (nhạc sĩ Hoàng Việt) với dàn hợp xướng là 700 cựu chiến binh, diễn viên, các em thiếu nhi.

Tự Long, SOOBIN, Cường Seven làm mới 'Trống cơm' Soobin cùng nghệ sĩ Tự Long, Cường Seven hát "Trống cơm" ở "Anh trai vượt ngàn chông gai". Video: Yeah1

Chương trình gồm nhiều tiết mục tái hiện lịch sử thành phố qua các giai đoạn dựng nước, giữ nước và phát triển trong thời bình. Nhiều tên tuổi gồm ca sĩ Tùng Dương, Vũ Thắng Lợi, Phương Linh, Hoàng Bách tham gia. Một số nghệ sĩ gốc Hải Phòng như Khánh Hòa, Phương Anh (Sao Mai Điểm hẹn), Phạm Thu Hà, Đinh Quang Đạt (Vietnam Idol) cũng góp mặt.

Đêm nghệ thuật nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng, lấy theo mốc 13/5/1955, ngày Pháp hoàn toàn rút khỏi thành phố theo hiệp định Geneve. Sự kiện chấm dứt 81 năm kể từ khi Pháp áp đặt cai trị ở vùng Ninh Hải (Hải Phòng ngày nay), buộc nhà Nguyễn ký hòa ước Giáp Tuất 1874.

Từ một đô thị công nghiệp và cảng biển truyền thống, Hải Phòng ngày nay đã vươn lên thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam, là cực tăng trưởng trọng điểm khu vực phía Bắc, hiện nằm trong nhóm năm địa phương có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước.

Hà Thu