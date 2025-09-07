Sony Xperia 1 VII chính hãng giá 35 triệu đồng

Sau gần bốn tháng ra mắt toàn cầu, Sony mới bắt đầu bán Xperia 1 VII ở thị trường Việt Nam với giá 34,9 triệu đồng. Mức này cao hơn 5-7 triệu đồng so với máy xách tay về Việt Nam tháng trước, nhưng có thêm hai năm bảo hành chính hãng và tặng kèm ốp lưng, sạc nhanh.
Sony xác định sản phẩm không dành cho số đông, chủ yếu hướng đến nhóm người dùng trung thành cũng như khách hàng tìm kiếm sự khác biệt. Do đó, hãng kết hợp cùng diễn đàn người yêu thích điện thoại Sony để tổ chức buổi offline ra mắt sản phẩm với quy mô khá nhỏ, thay vì sự kiện riêng cho giới truyền thông như thường thấy.
Theo nguồn tin của VnExpress, dòng Xperia 1 có doanh số rất thấp so với các đối thủ lớn cùng phân khúc cao cấp, nhưng vẫn tăng trưởng đều đặn, ví dụ năm 2024 là hơn 100%. Việc duy trì dòng điện thoại Xperia trong danh mục bán hàng cũng giúp Sony đẩy mạnh các thương hiệu cùng hệ sinh thái như máy ảnh Alpha, TV Bravia, máy nghe nhạc Walkman
Sau gần bốn tháng ra mắt toàn cầu, Sony mới bắt đầu bán Xperia 1 VII ở thị trường Việt Nam với giá 34,9 triệu đồng. Mức này cao hơn 5-7 triệu đồng so với máy xách tay về Việt Nam tháng trước, nhưng có thêm hai năm bảo hành chính hãng và tặng kèm ốp lưng, sạc nhanh.
Sony xác định sản phẩm không dành cho số đông, chủ yếu hướng đến nhóm người dùng trung thành cũng như khách hàng tìm kiếm sự khác biệt. Do đó, hãng kết hợp cùng diễn đàn người yêu thích điện thoại Sony để tổ chức buổi offline ra mắt sản phẩm với quy mô khá nhỏ, thay vì sự kiện riêng cho giới truyền thông như thường thấy.
Theo nguồn tin của VnExpress, dòng Xperia 1 có doanh số rất thấp so với các đối thủ lớn cùng phân khúc cao cấp, nhưng vẫn tăng trưởng đều đặn, ví dụ năm 2024 là hơn 100%. Việc duy trì dòng điện thoại Xperia trong danh mục bán hàng cũng giúp Sony đẩy mạnh các thương hiệu cùng hệ sinh thái như máy ảnh Alpha, TV Bravia, máy nghe nhạc Walkman
Xperia 1 VII không thay đổi đáng kể về thiết kế so với thế hệ trước. Nét bo vuông vức nam tính đặc trưng, cụm camera đặt dọc tiếp tục là điểm nhấn dễ nhận biết của hãng điện thoại Nhật Bản. Máy có chất lượng hoàn thiện rất tốt, mặt lưng làm từ kính mờ chống bám vân tay cùng các tông màu trầm thể hiện nét sang trọng.
Điểm đổi mới của máy là cạnh bên thiết kế liền mạch hơn, không còn tạo cảm giác gợn ở tay cầm do phân tách các tầng màn hình, cạnh và kính mặt sau như trước. Cảm giác cầm máy tốt hơn đáng kể dù vẫn còn tình trạng cấn nhẹ do đặc trưng góc bo vuông.
Xperia 1 VII không thay đổi đáng kể về thiết kế so với thế hệ trước. Nét bo vuông vức nam tính đặc trưng, cụm camera đặt dọc tiếp tục là điểm nhấn dễ nhận biết của hãng điện thoại Nhật Bản. Máy có chất lượng hoàn thiện rất tốt, mặt lưng làm từ kính mờ chống bám vân tay cùng các tông màu trầm thể hiện nét sang trọng.
Điểm đổi mới của máy là cạnh bên thiết kế liền mạch hơn, không còn tạo cảm giác gợn ở tay cầm do phân tách các tầng màn hình, cạnh và kính mặt sau như trước. Cảm giác cầm máy tốt hơn đáng kể dù vẫn còn tình trạng cấn nhẹ do đặc trưng góc bo vuông.
Thiết kế màn hình Xperia 1 series tạo ra những quan điểm trái ngược. Một số coi đây là sự bảo thủ của người Nhật, nhưng một số khác lại thích kiểu bố trí này bởi mang chất riêng và ưu điểm màn hình không có điểm khuyết. Sony là công ty hiếm hoi vẫn làm viền điện thoại trên và dưới khá dày, thay vì mỏng đều ở các cạnh, mục đích là để chừa diện tích cho phần camera, cảm biến phía trên chứ không chọn dạng "đục lỗ" hay tai thỏ như các đối thủ.
Tương tự thế hệ Xperia 1 VI, máy vẫn sử dụng tấm nền kích thước 6,5 inch, tần số quét 120 Hz cùng độ phân giải Full HD+ (1.080 x 2.340 pixel) nhưng độ sáng tăng 20% và hỗ trợ 10 bit màu. So với các máy khác thường chỉ có một cảm biến độ sáng, máy Sony có hai cảm biến chiếu sáng để điều chỉnh cả màu sắc cho phù hợp với môi trường sử dụng.
Thiết kế màn hình Xperia 1 series tạo ra những quan điểm trái ngược. Một số coi đây là sự bảo thủ của người Nhật, nhưng một số khác lại thích kiểu bố trí này bởi mang chất riêng và ưu điểm màn hình không có điểm khuyết. Sony là công ty hiếm hoi vẫn làm viền điện thoại trên và dưới khá dày, thay vì mỏng đều ở các cạnh, mục đích là để chừa diện tích cho phần camera, cảm biến phía trên chứ không chọn dạng "đục lỗ" hay tai thỏ như các đối thủ.
Tương tự thế hệ Xperia 1 VI, máy vẫn sử dụng tấm nền kích thước 6,5 inch, tần số quét 120 Hz cùng độ phân giải Full HD+ (1.080 x 2.340 pixel) nhưng độ sáng tăng 20% và hỗ trợ 10 bit màu. So với các máy khác thường chỉ có một cảm biến độ sáng, máy Sony có hai cảm biến chiếu sáng để điều chỉnh cả màu sắc cho phù hợp với môi trường sử dụng.
Phần viền dưới khá dày của Xperia 1 VII nhưng thao tác vuốt từ dưới màn hình lên vì vậy liền mạch, thoải mái, không bị cấn tay nhẹ như các model viền mỏng.
Máy dùng được mạng 5G tại Việt Nam, thay vì bị cắt như thế hệ VI năm ngoái dù thông số kỹ thuật hỗ trợ đầy đủ.
Phần viền dưới khá dày của Xperia 1 VII nhưng thao tác vuốt từ dưới màn hình lên vì vậy liền mạch, thoải mái, không bị cấn tay nhẹ như các model viền mỏng.
Máy dùng được mạng 5G tại Việt Nam, thay vì bị cắt như thế hệ VI năm ngoái dù thông số kỹ thuật hỗ trợ đầy đủ.
Sony là hãng hiếm hoi thiết kế khay đựng sim có thể tháo bằng móng tay thay vì phải dùng que chọc. Thiết bị có đầy đủ gioăng cao su để đảm bảo chuẩn chống nước IPX5/IPX8 và chống bụi IP6X. Ngoài sim, máy còn hỗ trợ thẻ nhớ microSD, trang bị ngày càng hiếm trên điện thoại cao cấp. Pin tích hợp có dung lượng tương tự model tiền nhiệm là 5.000 mAh, sạc có dây 30 W và được Sony giới thiệu có thời lượng sử dụng hai ngày sau mỗi lần sạc đầy.
Nhà sản xuất chú trọng chất lượng âm thanh khi tích hợp công nghệ DSEE Ultimate, dùng AI nâng cấp chất lượng file nhạc nén từ dịch vụ streaming lên gần chuẩn Hi-Res, giữ lại giắc cắm tai nghe 3,5 mm. Sony cho biết đây là điện thoại kế thừa chất âm mang DNA của dòng máy nghe nhạc Walkman.
Sony là hãng hiếm hoi thiết kế khay đựng sim có thể tháo bằng móng tay thay vì phải dùng que chọc. Thiết bị có đầy đủ gioăng cao su để đảm bảo chuẩn chống nước IPX5/IPX8 và chống bụi IP6X. Ngoài sim, máy còn hỗ trợ thẻ nhớ microSD, trang bị ngày càng hiếm trên điện thoại cao cấp. Pin tích hợp có dung lượng tương tự model tiền nhiệm là 5.000 mAh, sạc có dây 30 W và được Sony giới thiệu có thời lượng sử dụng hai ngày sau mỗi lần sạc đầy.
Nhà sản xuất chú trọng chất lượng âm thanh khi tích hợp công nghệ DSEE Ultimate, dùng AI nâng cấp chất lượng file nhạc nén từ dịch vụ streaming lên gần chuẩn Hi-Res, giữ lại giắc cắm tai nghe 3,5 mm. Sony cho biết đây là điện thoại kế thừa chất âm mang DNA của dòng máy nghe nhạc Walkman.
Thiết bị chạy Android 15 với giao diện được tinh chỉnh theo hơi hướng đơn giản hơn so với giao diện gốc. Sony cũng cam kết cập nhật phần mềm lớn trong bốn năm sau khi bán và cập nhật bảo mật tối thiểu 6 năm.
Xperia 1 VII trang bị chip xử lý Snapdragon 8 Elite, hệ thống tản nhiệt buồng hơi, RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Sản phẩm hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth nâng cấp gấp đôi băng thông truyền tải trên thế hệ trước.
Thiết bị chạy Android 15 với giao diện được tinh chỉnh theo hơi hướng đơn giản hơn so với giao diện gốc. Sony cũng cam kết cập nhật phần mềm lớn trong bốn năm sau khi bán và cập nhật bảo mật tối thiểu 6 năm.
Xperia 1 VII trang bị chip xử lý Snapdragon 8 Elite, hệ thống tản nhiệt buồng hơi, RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Sản phẩm hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth nâng cấp gấp đôi băng thông truyền tải trên thế hệ trước.
Hệ thống ba camera sau trên Xperia 1 VII với nâng cấp lớn nhất là ống góc siêu rộng 16 mm dùng cảm biến lớn hơn 2,1 lần so với thế hệ trước là 1/1.56 inch Exmor RS, độ phân giải 48 megapixel, khẩu độ mở tăng lên f/2.0. Trong khi đó, camera chính vẫn giữ độ phân giải 48 "chấm" và ống tele 85-170 mm f/2.3-f/3.5, 12 megapixel có thể chụp macro ở khoảng cách 4 cm.
Hệ thống ba camera sau trên Xperia 1 VII với nâng cấp lớn nhất là ống góc siêu rộng 16 mm dùng cảm biến lớn hơn 2,1 lần so với thế hệ trước là 1/1.56 inch Exmor RS, độ phân giải 48 megapixel, khẩu độ mở tăng lên f/2.0. Trong khi đó, camera chính vẫn giữ độ phân giải 48 "chấm" và ống tele 85-170 mm f/2.3-f/3.5, 12 megapixel có thể chụp macro ở khoảng cách 4 cm.
Sony gọi các tính năng AI trên điện thoại của hãng là Xperia Intelligence. Trong đó, một số được lấy từ máy ảnh Alpha như công nghệ nhận diện tư thế con người, hay "lấy nét theo xương" giúp điện thoại bắt nét vào chủ thể dựa trên hình dáng, ngay cả khi họ đang di chuyển nhằm hạn chế tình trạng nhòe ảnh. Ngoài ra, máy cũng có tính năng Auto Framing, tự động theo dõi chủ thể và cắt theo khung hình giúp chủ nhân có các thước phim phù hợp cả khung hình ngang và dọc để tải lên các nền tảng mạng xã hội video.
Sony gọi các tính năng AI trên điện thoại của hãng là Xperia Intelligence. Trong đó, một số được lấy từ máy ảnh Alpha như công nghệ nhận diện tư thế con người, hay "lấy nét theo xương" giúp điện thoại bắt nét vào chủ thể dựa trên hình dáng, ngay cả khi họ đang di chuyển nhằm hạn chế tình trạng nhòe ảnh. Ngoài ra, máy cũng có tính năng Auto Framing, tự động theo dõi chủ thể và cắt theo khung hình giúp chủ nhân có các thước phim phù hợp cả khung hình ngang và dọc để tải lên các nền tảng mạng xã hội video.