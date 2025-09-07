Sony Xperia 1 VII chính hãng giá 35 triệu đồng

Sau gần bốn tháng ra mắt toàn cầu, Sony mới bắt đầu bán Xperia 1 VII ở thị trường Việt Nam với giá 34,9 triệu đồng. Mức này cao hơn 5-7 triệu đồng so với máy xách tay về Việt Nam tháng trước, nhưng có thêm hai năm bảo hành chính hãng và tặng kèm ốp lưng, sạc nhanh.

Sony xác định sản phẩm không dành cho số đông, chủ yếu hướng đến nhóm người dùng trung thành cũng như khách hàng tìm kiếm sự khác biệt. Do đó, hãng kết hợp cùng diễn đàn người yêu thích điện thoại Sony để tổ chức buổi offline ra mắt sản phẩm với quy mô khá nhỏ, thay vì sự kiện riêng cho giới truyền thông như thường thấy.

Theo nguồn tin của VnExpress, dòng Xperia 1 có doanh số rất thấp so với các đối thủ lớn cùng phân khúc cao cấp, nhưng vẫn tăng trưởng đều đặn, ví dụ năm 2024 là hơn 100%. Việc duy trì dòng điện thoại Xperia trong danh mục bán hàng cũng giúp Sony đẩy mạnh các thương hiệu cùng hệ sinh thái như máy ảnh Alpha, TV Bravia, máy nghe nhạc Walkman