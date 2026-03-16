Sony WF-1000XM6 nâng cấp chống ồn, âm thanh 32 bit

Sony làm mới dòng tai nghe TWS cao cấp sau hai năm ra mắt XM5. Phiên bản WF-1000XM6 sẽ được bán từ ngày 23/3 với giá 8 triệu đồng, đưa thiết bị vào phân khúc cạnh tranh cao nhất hiện nay với AirPods Pro 3, Bose QC Ultra Gen 2 hay JBL Tour Pro 3.
Sony vẫn trung thành với thiết kế tai nghe dạng hạt đậu, không có cuống tai. Thay đổi dễ nhận thấy trên XM6 là lớp vỏ. Hãng đã lắng nghe ý kiến phản hồi từ người dùng khi bỏ bề mặt bóng bẩy nhưng trơn trượt của thế hệ trước để quay lại vỏ nhám mờ. Phần thân tai nghe được làm mỏng hơn 11% giúp che kín ống tai và cách âm tốt hơn. Tuy nhiên, vỏ (housing) của XM6 khá lớn và hơi nhô ra ngoài, có thể gây khó chịu cho người có hốc tai nhỏ.
Về khả năng chống nước, WF-1000XM6 chỉ đạt mức IPX4, chịu được mưa nhẹ hoặc mồ hôi.
Thời lượng pin của sản phẩm không thay đổi so với thế hệ trước, gồm 8 tiếng khi bật chống ồn, hộp sạc cung cấp thêm 16 tiếng, nâng tổng thời gian sử dụng lên 24 tiếng. Nếu tắt chống ồn, thời lượng pin có thể lên 32 tiếng. Người dùng có thể sạc tai nghe bằng cáp USB-C hoặc bằng đế sạc không dây chuẩn Qi. Ngoài ra, việc mở âm lượng lớn trên 70% và sử dụng các codec chất lượng cao như LDAC và tính năng DSEE Extreme, thời lượng sử dụng của tai nghe sẽ thấp hơn.
Khả năng chống ồn là điểm mạnh nhất của tai nghe Sony. WF-1000XM6 với chip chống ồn HD QN3e hoàn toàn mới, kết hợp chip V2 mang lại hiệu suất chống ồn tốt hơn 25% so với thế hệ trước. Trên mẫu mới, khả năng chống ồn ở dải âm tầm trung và cao như tiếng người nói, tiếng xe cộ di chuyển, tiếng còi xe gần như được triệt tiêu. Trải nghiệm thực tế, sản phẩm xử lý tiếng gió và tiếng động cơ xe tốt và mượt hơn trước. Hệ thống bốn microphone mỗi bên, nhiều hơn một so với đời cũ, kết hợp thuật toán tối ưu hóa khử nhiễu thích ứng, tự động điều chỉnh theo hình dáng ống tai mỗi người, giúp duy trì khả năng chống ồn ổn định ngay cả khi di chuyển bằng xe máy.
Sony thiết kế lại lỗ thoát khí giúp giảm áp lực và người đeo không bị cảm giác ù tai do quá kín, đồng thời giảm thiểu hiện tượng dội âm nội tại như tiếng nhai, nuốt hay bước đi vốn thường thấy khi đeo các mẫu tai nghe in-ear chống ồn. Ngoài ra, tính năng điều khiển bằng cử chỉ gật hay lắc đầu từ dòng LinkBuds cũng được đem lên WF-1000XM6, nhưng trên tai nghe mới hoạt động nhạy hơn nhờ cảm biến gia tốc mới.
Về âm thanh, hai chip xử lý mới tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng. Trong đó, HD QN3e giúp khuếch đại tín hiệu giống như DAC, còn chip xử lý V2 có khả năng giải mã âm thanh đến 32 bit, vượt trội so với mức 24 bit của WF-1000XM5, nhờ đó âm thanh có độ chi tiết và chính xác cao hơn.
Khả năng đàm thoại tốt hơn khi ngoài hai micro, tai nghe mới còn sử dụng cảm biến dẫn truyền xương kết hợp AI, giúp lọc gió và tiếng ồn môi trường khi gọi điện, nhờ đó giọng nói rõ ràng hơn và không còn bị méo tiếng do xử lý lọc ồn như trước. Sony cho biết kết nối Bluetooth trên WF-1000XM6 cũng ổn định và tốt hơn trong môi trường nhiều thiết bị nhờ anten lớn hơn 1,5 lần so với đời trước.
Tai nghe vẫn sử dụng driver dynamic kích thước 8,4 mm nhưng có thiết kế mới với màng loa được làm từ vật liệu tối ưu cho các dải âm khác nhau. Trong đó, viền loa mềm giúp âm bass sâu, chắc và dày, đúng với đặc trưng Sony, còn phần vòm cứng hơn để tái tạo dải trung, cao chi tiết hơn. Trên viền loa, Sony thêm các rãnh cắt để giảm méo tiếng, rung khi mở âm lượng lớn. Hãng cho biết tai nghe được tinh chỉnh bởi các chuyên gia từng được đề cử hoặc đoạt giải Grammy của Sony Studio.
Trải nghiệm thực tế, tai nghe cho chất lượng âm thanh tốt hơn AirPods Pro 3. Chất âm hài hòa, âm bass được kiểm soát tốt đạt độ sâu chắc cần thiết nhưng không lấn át các dài âm còn lại, âm trung và cao sắc nét, chi tiết. Mẫu tai nghe của Sony có thể đáp ứng tốt các dòng nhạc từ EDM đến Acoustic.
Sony WF-1000XM6 vẫn có tính năng quen thuộc như Adaptive Sound Control (điều khiển âm thanh thích ứng), Auto Play (phát tự động) và Quick Access (truy cập nhanh). Ngoài ra, tai nghe hỗ trợ trợ lý AI Google Gemini, điều khiển bằng giọng nói. Sản phẩm tích hợp các chuẩn và công nghệ âm thanh nổi tiếng của Sony như LDAC, Hi-Res Audio Wireless, DSEE Extreme và 360 Reality Audio. Điểm mới là ứng dụng Sound Connect cho phép tùy chỉnh EQ tới 10 dải tần, mang lại khả năng cá nhân hóa âm thanh sâu hơn bất kỳ đối thủ nào cùng tầm giá.
