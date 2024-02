Sony ra mắt máy quay điện ảnh 8K Burano

Burano thuộc dòng máy quay kỹ thuật số CineAlta, sử dụng cảm biến màu sắc Venice 2, tính cơ động cao với ngàm PL tích hợp chống rung trong thân máy.

Với sự góp mặt của thiết bị này, Sony Việt Nam hiện có hai dòng máy quay điện ảnh hướng đến nhà làm phim chuyên nghiệp là Burano và Venice 2. Hãng công bố, Burano thừa hưởng nhiều tính năng được đánh giá cao trên máy quay Venice như khoa học màu sắc, ISO cơ sở kép, kính lọc ND 8 stop.

Về thiết kế, thân máy khá gọn nhẹ với độ cơ động cao, ngắn hơn khoảng 32 mm và nhẹ hơn 1.4 kg so với Venice 2. Khung máy làm từ chất liệu magie, phù hợp sử dụng trong nhiều môi trường. Vật liệu đóng gói máy ảnh và phụ kiện chủ yếu từ sợi cellulose có nguồn gốc thực vật thay vì nhựa, thể hiện nỗ lực bảo vệ môi trường của Sony. Phần đệm của máy quay làm bằng bột giấy đúc thay vì nhựa nhiệt dẻo.

Burano tích hợp cảm biến full-frame 8.6K với hầu hết thông số tương đồng với Venice 2, cho phép sử dụng chung trong quá trình sản xuất. Cảm biến có ISO cơ sở kép là 800 và 3.200 với dải động đến 16 stop để tạo ra hình ảnh chất lượng ngay cả trong môi trường ánh sáng yếu.

Giống như tất cả máy quay thuộc dải sản phẩm Cinema Line full-frame của Sony, sản phẩm có thể quay ở chế độ full-frame, Super 35 và trang bị tính năng giải nén dành cho ống kính anamorphic. Tốc độ khung hình gồm: 8K ở 30 khung hình/giây, 6K là 60 khung hình/giây hoặc 4K ở 120 khung hình/giây.

Hãng công bố, Burano là máy quay kỹ thuật số Sony đầu tiên có ngàm PL hỗ trợ chống rung trong thân máy. Cơ chế chống rung hình ảnh và thuật toán điều khiển mới phát triển dựa trên công nghệ chống rung từ máy ảnh không gương lật Alpha. Nhờ vậy sản phẩm có thể giảm hiện tượng rung không mong muốn, điển hình như khi quay cầm tay hay bước đi.

Máy quay kỹ thuật số Burano. Ảnh: Sony

Máy trang bị kính lọc ND biến thiên điện tử từ 0.6 đến 2.1, cho phép điều chỉnh trong môi trường ánh sáng đa dạng. Bộ lọc ND biến thiên điện tử cho phép kiểm soát độ sâu trường ảnh bằng iris (khẩu độ) và điều chỉnh mức phơi sáng tối ưu mà không làm thay đổi độ sâu trường ảnh.

Khi sử dụng, người dùng có thể dùng kính ngàm E để tăng sự lựa chọn. Ống kính ngàm E thừa hưởng tính năng chống rung từ máy ảnh Alpha và Fast Hybrid AF. Dòng ống kính này nhận diện chủ thể theo AI Processing Unit giúp giảm trọng lượng và kích thước tổng thể của máy quay.

Thiết kế thân máy được cập nhật với tính công thái học cao hơn dựa trên phản hồi từ cộng đồng làm phim. Tất cả phím bấm menu đều đặt ở phía người điều khiển máy. Đèn báo quay đặt ở ba vị trí để e-kíp xung quanh theo dõi tình trạng quay. Màn hình LCD đa chức năng 3.5 inch có thể sử dụng như khung ngắm, chạm để lấy nét hoặc điều khiển menu. Burano cũng trang bị tùy chọn đa dạng với tay cầm chữ T, kính ngắm nối dài, ba cổng vào âm thanh XLR ba pin, một cổng tai nghe (mini jack stereo) thuận tiện để điều khiển solo.

Máy hỗ trợ quay từ HD đến 8K tùy theo độ phân giải, tỷ lệ khung hình và codec mã hóa. Định dạng quay nội bộ gồm chuẩn XAVC HTM mới cho 8K, sử dụng bộ codec mã hóa hiệu suất cao MPEG-H HEVC/H.265. Các định dạng quay khác bao gồm XAVC và X-OCN LT. Trong đó, X-OCN là định dạng RAW nén riêng của của Sony có thể thu thông tin dưới dạng dữ liệu 16-linear, giúp nhà làm phim tự do hơn khi xử lý màu hậu kỳ. X-OCN LT có thể giảm thời gian chuyển file và kích thước lưu trữ, giúp phần hậu kỳ hiệu quả hơn so với dữ liệu RAW tiêu chuẩn.

Máy gồm hai khe cắm thẻ nhớ CF express Type B thế hệ mới và hỗ trợ VPG400, cho phép duy trì tốc độ ghi dữ liệu video cao, bao gồm X-OCN LT 8K. Sony cũng sẽ ra mắt thẻ nhớ CF express Type B tương thích mới, CEB-G1920T (1920 GB) hoặc CEB-G960T (960 GB).

Thiết bị có tính cơ động cao. Ảnh: Sony

Người dùng có thể thay đổi giữa nhiều chế độ quay log bao gồm S-Gamut3 và S-Gamut.Cine, dải màu phủ rộng hơn BT.2020 và DCI-P3. Thiết bị có thể tái tạo màu sắc như tất cả máy trong dải sản phẩm Cinema Line của Sony. Điều này cho phép nhà làm phim đồng bộ nhiều loại máy ảnh trong quá trình sản xuất.

Máy có bốn tùy chọn màu cinematic mới: Warm, Cool, Vintage, Teal và Orange; bên cạnh việc hỗ trợ các tiêu chuẩn s709 and 709 (800%) Look Up Tables (LUTs). Tương tự sản phẩm khác, thiết bị có thể sử dụng cho việc sản xuất ảo với màn hình LED kích thước lớn. Đi cùng là tính năng gen-lock giúp đồng bộ hình ảnh và âm thanh từ nhiều máy quay. Thời gian tới, hãng dự kiến ra mắt báng cầm điều khiển từ xa GP-VR100 để điều khiển cần zoom và phím start, stop, hữu ích với nhà làm phim cá nhân.

Vào tháng 7 năm nay, Burano sẽ hỗ trợ giao thức S700 thông qua ethernet và tính năng 1.5x trình chiếu giải nén khi sử dụng với ống kính anamorphic. Các bản cập nhật tiếp theo dựa trên phản hồi của người dùng sẽ được phát hành trong tương lai.

Ngàm PL hỗ trợ chống rung trong thân máy. Ảnh: Sony

Cinema Line là dòng máy quay dành cho nhà sáng tạo nội dung. Dải sản phẩm đạt chất lượng điện ảnh tích lũy từ kinh nghiệm sản xuất máy quay kỹ thuật số, liên tục cải thiện độ tiện dụng, tin cậy để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà sáng tạo nội dung. Cinema Line hiện bao gồm máy quay CineAlta cao cấp Venice, Venice 2, Burano và một số mẫu FX, một số mẫu FX, dòng máy quay PTZ FR7 đặc biệt..

Về phương diện phần mềm, Monitor & Control là một phần của Sony Creator's Cloud có thể sử dụng trên FX3, FX30 cùng nhiều dòng khác. Ứng dụng được thiết kế cho các nhà sáng tạo hình ảnh, cho phép theo dõi video quay không dây, hỗ trợ đo sáng cùng khả năng điều khiển cảm ứng. Burano cũng sẽ tương thích với ứng dụng Monitor & Control.

Minh Tú