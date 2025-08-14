Sony ra mắt máy quay Cinema Line FX2 nhỏ gọn

FX2 thuộc dòng Cinema Line với đặc trưng nhỏ gọn, ISO có thể mở rộng đến 102.400 khi quay video, nhiều hỗ trợ ghi hình chuyên nghiệp, giá cao nhất 84,99 triệu đồng.

Máy hướng tới nhóm người dùng sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, nhà làm phim độc lập và các đơn vị sản xuất nhỏ.

Thiết kế gọn nhẹ, hiệu suất cao

FX2 trang bị cảm biến full-frame Exmor R chiếu sáng sau với độ phân giải hiệu dụng 33 megapixel, cho hình ảnh sắc nét và hiệu ứng bokeh mượt mà, đặc trưng của dòng Cinema Line. Dải tương phản động mở rộng đến 15+ stops với chế độ S-Log3, hỗ trợ ghi lại chi tiết rõ ràng cả ở vùng sáng và vùng tối. Dual Base ISO ở mức 800 và 4.000 trong chế độ S-Log3 giúp tối ưu chất lượng hình ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, với ISO có thể mở rộng đến 102.400 khi quay video.

Mẫu máy quay FX2 thuộc dòng Cinema Line. Ảnh: Sony

Máy hỗ trợ đa định dạng ghi hình chuyên nghiệp như 4:2:2 10-bit All-Intra và XAVC S-I DCI 4K ở tốc độ 24.00p, đáp ứng yêu cầu hậu kỳ phức tạp. Hệ thống làm mát tích hợp cho phép máy hoạt động liên tục đến 13 giờ ở chuẩn 4K 60p. Máy cũng hỗ trợ quay chuyển động chậm với tốc độ lên đến 60 fps ở độ phân giải 4K (hiệu ứng slow-motion 2,5x) và 120 fps ở Full HD (slow-motion 5x).

Máy quay có thiết kế gọn, phù hợp ê-kíp nhỏ. Ảnh: Sony

Ba chế độ quay Cine EI, Cine EI Quick và Flexible ISO cho phép tùy biến quy trình làm việc. Người dùng có thể nhập tối đa 16 LUT tùy chỉnh để xem trước màu sắc trực tiếp trên máy, đồng thời sử dụng sẵn chế độ màu S-Cinetone cùng các tùy chọn Picture Profile và Creative Look nhằm tạo nên khung hình mang phong cách điện ảnh ngay trong máy.

Các ống kính anamorphic tỷ lệ 1.3x và 2.0x có hỗ trợ hiển thị giải nén, cho phép căn chỉnh chính xác khung hình trong các dự án quay định dạng điện ảnh rộng. Khả năng chụp ảnh tĩnh độ phân giải 33 MP trong menu Log Shooting mở rộng tính ứng dụng của máy, phục vụ các nhu cầu hậu kỳ như chỉnh màu ảnh. Cần gạt MOVIE/STILL giúp chuyển đổi nhanh giữa chế độ quay phim và chụp ảnh, với giao diện tự điều chỉnh phù hợp, hoặc thực hiện bằng cách nhấn giữ nút Fn.

Tối ưu thao tác vận hành

FX2 có thiết kế nhỏ gọn với mặt trên phẳng tương tự các mẫu FX3 và FX30 cùng dòng. Ba điểm gắn UNC 1/4-20 cho phép gắn trực tiếp lên tripod hoặc hệ rig (rigging) mà không cần thêm cage. Tay cầm XLR-H1 đi kèm hỗ trợ kiểm soát tốt hơn trong các cảnh quay cầm tay. Máy có kích thước 129,7 x 77,8 x 103,7 mm, trọng lượng khoảng 679g, phù hợp với nhu cầu cơ động của các nhà làm phim độc lập hoặc các ê-kíp quy mô nhỏ.

XLR-H1 đi kèm hỗ trợ kiểm soát tốt hơn trong các cảnh quay cầm tay. Ảnh: Sony

Hệ thống lấy nét Real-time Recognition AF giúp nhận diện chính xác chủ thể là con người, đồng thời nhận dạng linh hoạt các đối tượng khác như động vật, chim, phương tiện giao thông và côn trùng. Chế độ Auto cho phép nhận diện hoàn toàn tự động. Tính năng hỗ trợ như bù thở nét (focus breathing compensation), AF Assist và khả năng điều chỉnh tốc độ, độ nhạy chuyển nét giúp người dùng kiểm soát điểm lấy nét mượt và chính xác.

Máy là mẫu đầu tiên trong dòng Cinema Line được trang bị hai chế độ chống rung gồm Active Mode và Dynamic Active Mode, hỗ trợ quay cầm tay ổn định trong cả những tình huống chuyển động. Tính năng Auto Framing giúp tự động crop và theo dõi chủ thể khi máy được đặt cố định, mang lại cảm giác như có người vận hành chuyên nghiệp. Trong khi đó, Framing Stabiliser giữ chủ thể ổn định trong khung hình, đặc biệt hữu ích với các cảnh quay ghi lại chuyển động tự nhiên.

Máy trang bị hai chế độ chống rung gồm Active Mode và Dynamic Active Mode. Ảnh: Sony

Máy sử dụng ống ngắm điện tử độ phân giải 3,68 triệu điểm ảnh, kết hợp với ống ngắm sâu hỗ trợ quan sát trong điều kiện ánh sáng mạnh. Màn hình cảm ứng xoay lật 3.0 inch giúp thao tác thuận tiện ở nhiều góc máy. Hệ thống điều khiển được bố trí trực quan với các nút chức năng thiết kế nổi, dễ thao tác trong mọi điều kiện môi trường.

Đèn tín hiệu quay (tally lamp) hiển thị trạng thái ghi hình rõ ràng. Giao diện vận hành BIG6 kế thừa từ các dòng máy Venice 2 và Burano, cho phép theo dõi nhanh các thông số như FPS, ISO, khẩu độ, ND filter, cân bằng trắng và Look. Máy cũng hỗ trợ hiển thị thông tin theo chiều dọc khi quay nội dung khung hình 16:9, phù hợp với sản xuất cho nền tảng mạng xã hội. Phiên bản tay cầm ILME-FX2 tích hợp hai cổng XLR/TRS và jack mic stereo 3.5mm, cho phép ghi âm 4 kênh ở chuẩn 24-bit.

Hỗ trợ kết nối đa dạng

FX2 hỗ trợ kết nối HDMI Type-A cho phép xuất tín hiệu 4K 60p 4:2:2 10-bit hoặc RAW 16-bit. Máy có thể kết nối không dây qua Wi-Fi băng tần kép 2.4GHz và 5GHz, hoặc LAN có dây qua adapter. Cổng USB Type-C hỗ trợ truyền dữ liệu tốc độ cao SuperSpeed 10 Gbps và sạc nhanh với USB Power Delivery. FX2 còn hỗ trợ livestream và điều khiển từ xa, đáp ứng nhu cầu vận hành linh hoạt từ phim trường chuyên nghiệp đến sản xuất di động.

Theo định hướng "Road to Zero" của Sony, FX2 phát triển với mục tiêu giảm thiểu tác động môi trường, hướng tới trung hòa carbon vào năm 2050. Quá trình sản xuất sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, máy cũng chú trọng yếu tố tiếp cận, hỗ trợ người khiếm thị với tính năng đọc màn hình (Screen Reader) và phóng to hiển thị (Display Magnification), giúp mở rộng khả năng tiếp cận cho mọi đối tượng người dùng.

Sony cho biết FX2 được thiết kế để đơn giản hóa thao tác, giảm thiểu các bước cài đặt thủ công nhờ hệ thống lấy nét tự động thông minh, giao diện cảm ứng trực quan và bố trí nút điều khiển hợp lý. Đây là mẫu máy hướng tới mọi nhà sáng tạo, không phân biệt khả năng hay giới hạn cá nhân.

FX2 sẽ được bán tại thị trường Việt Nam từ tháng 8, với hai phiên bản gồm FX2 kèm tay cầm có giá 84,99 triệu đồng và phiên bản FX2B (thân máy) có giá 74,99 triệu đồng.

Thái Anh