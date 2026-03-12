Sony LinkBuds Clip - tai nghe dạng mở giá 5 triệu đồng

So với các thế hệ LinkBuds trước với thiết kế dạng mở (open-ear) và củ loa hình chiếc bánh donut độc đáo, thế hệ mới đã có nhiều thay đổi thực dụng hơn. Trào lưu open-ear nở rộ hai năm gần đây khiến Sony chú trọng vào mẫu LinkBuds S với chất lượng âm thanh, trải nghiệm đeo được đầu tư nhiều hơn đáng kể nhằm cạnh tranh với cả các thương hiệu đến từ Trung Quốc như Huawei, Anker, Soundcore hay JBL, Shokz.
LinkBuds Clip ra mắt tại Việt Nam đầu tuần này cùng một mẫu tai nghe in-ear chủ lực của Sony từ nhiều năm nay là WF-1000XM6. Tuy nhiên, do tỷ giá và biến động về nguồn cung linh kiện, bộ đôi này có giá khởi điểm cao hơn 10-15%, là 4,99 triệu và 7,99 triệu đồng tương ứng.
Mỗi bên LinkBuds Clip nặng 6,4 gram, hơn mức 5,1 gram của Huawei Freeclip 2. Tuy nhiên, trọng lượng này đủ thoải mái để đeo nhiều tiếng, không khác biệt quá nhiều trong trải nghiệm thực tế. Phần chữ C của tai nghe Huawei dạng ống tròn trơn trong khi của Sony là dạng dẹt kiểu giống Souncore AeroClip nhưng có thiết kế đệm khí (Air Fitting) giúp dàn đều áp lực lên toàn bộ vành thay vì lên một điểm dễ làm đau sụn tai. Nhờ dạng kẹp, người dùng có thể linh hoạt điều chỉnh tai nghe ở các vị trí khác nhau theo vành tai.
Trong khi mẫu cao cấp WF-1000XM6 thay đổi thiết kế theo hướng nam tính hơn, LinkBuds Clip tập trung nhiều cho khách hàng trẻ, đặc biệt là nữ giới. Hộp đựng có thiết kế như hộp phấn trang điểm với kích thước nhỏ gọn bằng khoảng một nửa. Phần nắp được làm bằng nhựa bóng, nổi bật với logo Sony trong khi mặt dưới là chất liệu nhựa sần, tạo cảm giác thoải mái, chắc chắn khi cầm.
Thay vì sử dụng cảm ứng ở phần phía sau như đa số các mẫu open-ear giá rẻ, LinkBuds Clip cho phép thao tác chạm được thực hiện ngay trên vòng nối. Điều này giúp các lệnh điều khiển được thực hiện dễ dàng hơn so với các tai nghe open-ear khác. Tuy nhiên, so với các tai thông thường như AirPods hay một model khác của Sony là WF-1000XM6, các thao tác sẽ có phần phức tạp hơn, cần thời gian để làm quen. Ví dụ, với tăng, giảm âm lượng, người dùng không thể vuốt để điều khiển mà cần chạm nhanh bốn lần.
Các lệnh điều khiển khác sẽ đơn giản hơn như dừng, phát nhạc, chuyển bài. Một điểm đáng tiếc nữa là ứng dụng Sony Sound Connect không cho phép cài đặt các điều khiển riêng lẻ theo thói quen của người dùng.
Tai nghe của của Sony được kết nối và điều khiển qua ứng dụng Sony Sound Connect, tương thích cả Android và iOS. Lần cài đặt đầu tiên cần cập nhật phần mềm với thời gian khá lâu, khoảng 20 phút.
Chất âm tiếp tục là thế mạnh lớn nhất của một mẫu tai nghe Sony. Sự tiến bộ trong hai năm gần đây của tai nghe open-ear cũng khiến Sony phải đầu tư hơn vào chất âm của LinkBuds Clip thay vì chỉ tập trung vào trải nghiệm đeo thoải mái và thiết kế. Sự khác biệt lớn nhất khi nghe nhạc trên sản phẩm này là độ rõ nét và ấm áp ở dải trung, độ vang mạnh từ các âm sắc của nhạc cụ cũng như giọng hát. Âm bass cũng khá ấn tượng so với một mẫu open-ear nhưng vẫn là chưa đủ để cạnh tranh với các mẫu in-ear. Các dòng tai nghe dạng mở nói chung vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu của người nghe nhạc EDM, nhiều bass do hạn chế vật lý.
Nếu cần họp, trao đổi qua điện thoại thời gian dài, LinkBuds Clip là lựa chọn sáng giá với khả năng lọc âm thoại rất tốt, đặc biệt là tiếng gió hoặc các tiếng ồn phổ biến như ngoài đường, công trường. Trải nghiệm đeo thoải mái trong hàng giờ đồng hồ liên tục cũng là ưu điểm lớn của tai nghe dạng mở.
Ứng dụng trên điện thoại giúp người dùng có thêm những tính năng, công nghệ chỉ có với tai nghe Sony như DSEE tăng cường âm thanh không dây và âm thanh không gian 360 Reality Audio. Đặc biệt, việc hỗ trợ cân bằng âm thanh 10 dải tần, tùy chỉnh ba chế độ âm thanh có sẵn cho những người khó tính hơn về mặt âm thanh, cần điều chỉnh cho phù hợp với sở thích nghe nhạc cá nhân.
Hộp đựng tai nghe Sony LinkBuds Clip so với AirPods Pro 3 và một củ sạc nhanh. Tai nghe của Sony rẻ hơn khoảng 1,8 triệu đồng so với model của Apple nhưng là một trong những mẫu open-ear đắt nhất trên thị trường hiện tại.
Sony LinkBuds Clip có ưu điểm về thiết kế và chất âm, thời lượng pin. Tuy nhiên, trong cùng mức giá niêm yết 5 triệu đồng, sản phẩm kém một vài thông số về chuẩn kết nối (Bluetooth v5.3 so với v6.0), trọng lượng so với đối thủ Huawei Freeclip 2.
Lợi thế về mặt thương hiệu, kinh nghiệm tinh chỉnh âm thanh là cơ sở để Sony bán giá cao hơn, nhưng cũng tạo áp lực lớn nếu hãng muốn quyết đấu ở thị trường tai nghe open-ear đang nở rộ.
