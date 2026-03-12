Sony LinkBuds Clip - tai nghe dạng mở giá 5 triệu đồng

So với các thế hệ LinkBuds trước với thiết kế dạng mở (open-ear) và củ loa hình chiếc bánh donut độc đáo, thế hệ mới đã có nhiều thay đổi thực dụng hơn. Trào lưu open-ear nở rộ hai năm gần đây khiến Sony chú trọng vào mẫu LinkBuds S với chất lượng âm thanh, trải nghiệm đeo được đầu tư nhiều hơn đáng kể nhằm cạnh tranh với cả các thương hiệu đến từ Trung Quốc như Huawei, Anker, Soundcore hay JBL, Shokz.

LinkBuds Clip ra mắt tại Việt Nam đầu tuần này cùng một mẫu tai nghe in-ear chủ lực của Sony từ nhiều năm nay là WF-1000XM6. Tuy nhiên, do tỷ giá và biến động về nguồn cung linh kiện, bộ đôi này có giá khởi điểm cao hơn 10-15%, là 4,99 triệu và 7,99 triệu đồng tương ứng.